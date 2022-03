Putins Philosoph über Krieg: "Ich weiß nicht, wer schuld ist"

Nach deutschen Maßstäben ist er ein rechtsextremer Wirrkopf mit einem Hang zur Mystik, doch in Russland gilt Alexander Geljewitsch Dugin als angesehener Mainstream-Autor und intellektueller "Einflüsterer" von Wladimir Putin. Jedenfalls zitiert der Präsident gern den Philosophen. Einen ausgeprägten Hang zur "imperialen Größe", wie sie von Dugin seit Jahren gepredigt wird, hat Putin zweifellos auch. Jetzt äußerte sich der autoritäre Denker in der Zeitung "Moskowski Komsomolez" erstmals ausführlich zur politischen Lage, beweihräucherte Putin nach Kräften, zeigte sich jedoch auch skeptisch, was den Kriegsverlauf angeht.

Russland sei in einer "schwierigen Situation" und viele Möglichkeiten "für sanfte Lösungen" seien bereits verstrichen, so Dugin: "Ich weiß nicht, wer schuld ist. So wie ich nicht weiß, wer am Fall Trojas schuld ist." Um zu retten, was zu retten ist, müsse Putin einen Aufruf an die Bevölkerung wagen. Der Angriff auf die Ukraine müsse "populär" werden: "Bisher hat sich das russische Volk nicht voll eingeschaltet. Es ist unmöglich, auf die Mobilisierung des russischen Volkes zu setzen, ohne ihm seine historische Mission zu erklären, ohne an seine tiefsten Ursprünge zu appellieren, ohne diese Worte 'Brüder und Schwestern'."

"Logik des russischen Schicksals"

Jeder Mensch habe die "Möglichkeit, Russe zu werden", sagte Dugin mit Blick auf ehemals Liberale, die er einlud, Putin zu unterstützen: "Es gibt keinen Grund blutrünstig zu sein." Er selbst sieht sich zurückgekehrt aus dem geistigen "Exil", in das er sich 2014 nach der Annexion der Krim zurückgezogen habe und will derweil in die "Tiefen des russischen Prinzips" geblickt haben: "Die Logik des russischen Schicksals ist für mich durchsichtig." Selbstredend sieht sich Dugin gern als Prophet und Putin als "lichtbringenden" Messias, Vergleiche mit dem Alten Testament sind bei ihm üblich.

Die NATO-Staaten würden in der Ukraine nur deshalb nicht militärisch eingreifen, so Dugin, weil sie zuversichtlich seien, dass die Sanktionen ausreichen, um Russland zu "zerschlagen" und zur Kapitulation zu zwingen. Tatsächlich hätten sich viele Russen an westliche "Vorteile" gewöhnt.

Dugin hatte zeitweise einen Lehrstuhl an der Moskauer Lomonossow-Universität, ließ ihn allerdings 2014 auslaufen, weil seine extremistische Haltung unter den Kollegen nicht mehrheitsfähig war. Seitdem pilgert der Autor von einem nationalistischen Workshop zum nächsten und ist auch unter deutschen Rechtsradikalen ein gern gesehener Gast. Seine Bücher erscheinen denn auch in Verlagen am ganz rechten Rand. Gleichwohl gehören die Titel in Russland zur Pflichtlektüre angehender Generalstabsoffiziere und von Kreml-Karrieristen.

"Christentum ist Religion der Endzeit"

Den Ersteinsatz von Atomwaffen werde es von Seiten Russlands nicht geben, so Dugin, nur die Vereinigten Staaten könnten beschließen, den "Weltuntergang" herbeizuführen. Davor allerdings fürchtet sich der Denker bei weitem nicht so sehr wie Durchschnittsbürger: "Wir alle haben vergessen, dass das Christentum die Religion der Endzeit ist." Einem Christen sei die "Apokalypse" immer sehr nah: "Es wäre sehr richtig, sehr verantwortungsbewusst, sehr russisch, das, was heute passiert, in der apokalyptischen Dimension zu betrachten und alles zu tun, damit es nicht zu unvermeidlichen Konsequenzen kommt. Und wenn es unmöglich ist, das Schicksal zu vermeiden, ist es in der Zeit des Weltuntergangs wichtig, auf der richtigen Seite zu stehen. Auf unserer."

Ob Putin seine Bücher tatsächlich liest, dazu wollte sich Dugin ausdrücklich nicht äußern: "Wir lesen die gleichen Buchstaben, die in goldenen Buchstaben am Himmel der russischen Geschichte geschrieben sind."