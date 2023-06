"Putins Paranoia verzehnfacht": Wurde der Kreml zum Getriebenen?

In der "Prawda" war bisher kaum ein kritisches Wort über Wladimir Putin zu finden, doch selbst das hat sich inzwischen geändert. Das den russischen Kommunisten nahestehende Blatt schrieb in einem Leitartikel mit der Überschrift "Personalumbildungen sind nötig": "Die Gesellschaft erwartet personelle Veränderungen in den beiden Bereichen Militär und Zivilbeamte. Geschieht das nicht, wird jeder Angst vor erneuten Unruhen haben." Konkret verlangt die "Prawda", wie viele andere Nationalisten auch, den Kopf von Verteidigungsminister Sergej Schoigu, und zwar bald. Putins Problem: Bisher hatte er den Ruf, unter äußerem Druck keine Entscheidungen zu fällen, doch daran wird er jetzt wohl nicht mehr festhalten können. Sollte er Schoigu tatsächlich rauswerfen, wäre er selbst endgültig ein Getriebener.

"Erzwungene Dankadresse"

Zu einem Auftritt von Schoigu in einem eilig einberufenen "Sicherheitsrat", bei dem Putin den Vorsitz führte, bemerkte die "Prawda": "Zu sagen, er habe 'schwärzer als Gewitterwolken' ausgesehen, wäre untertrieben: Es war vielmehr das Gesicht eines Mannes, der auf sein Todesurteil wartete. Bei anderen Sicherheitskräften sah es jedoch nicht besser aus. Vor diesem Hintergrund klang die Dankadresse des Präsidenten an sie alle wie eine erzwungene – um die Bevölkerung weiter zu beruhigen." Parlament, Präsidialverwaltung und Armee hätten allesamt versagt, meinte die Autorin Ljubow Stepuschowa.

Mit dieser Analyse steht sie im rechtsnationalen Lager nicht allein da, dort wollen alle sofortige personelle Konsequenzen. Der kremlnahe Politologe Alexej Schiwow forderte vom Präsidenten eine "ernsthafte Organisationsreform" und eine "Personalrotation". Für Russland werde es "schrecklich", wenn alles so bleibe, wie es ist, verkündete "Staatsphilosoph" Alexander Dugin. Medien-Oligarch Konstantin Malofejew schob Schoigu die "persönliche Verantwortung" dafür zu, dass die Söldnerarmee von Prigoschin außer Kontrolle geriet. Auch für den Munitionsmangel seien nicht die "Wagner"-Leute verantwortlich. Kurz: Putin steht unter massivem Druck, die Armeeführung in die Wüste zu schicken. Weigert er sich, riskiert er den Unmut der "Kriegspartei". Entlässt er Schoigu und Generalstabschef Gerassimow, wird es heißen, er sei nicht mehr Herr des Verfahrens.

"Wir werden alle zugrunde gehen"

Demütigungen gibt es für Putin im Stundentakt: Der belarussische Amtskollege Lukaschenko schaffte es mit einem bemerkenswerten Zitat in alle großen russischen Medien: "Machen Sie auf keinen Fall einen Helden aus mir, nicht aus mir, nicht aus Putin, nicht aus Prigoschin, denn wir haben den Konflikt aus den Augen verloren und dann gedacht, dass er sich von allein lösen würde, aber er hat sich nicht gelöst. Und zwei Leute, die an der Front kämpften [Prigoschin und Schoigu], stießen zusammen. In diesem Fall gibt es keine Helden. Wenn Russland zusammenbricht, bleiben wir unter den Trümmern, wir werden alle zugrunde gehen."

Lukaschenko nannte sich, Prigoschin und Putin also in einem Atemzug, ebnete die bisherige Hierarchie damit im Handumdrehen ein und stellte Putin auch noch ein desaströses Zeugnis aus: Der Präsident habe ihm gesagt, es sei "sinnlos", Prigoschin anzurufen, so Lukaschenko vor Journalisten. Damit stellte er Putin als Feigling oder zumindest als überforderte Führungsfigur dar. Der Handlungsspielraum für Putin wird angesichts solcher Rahmenbedingungen immer enger, die Folgen jeglicher Entscheidung immer unkalkulierbarer.

"Putin wird mit Dir darüber nicht reden"

Seinen Dialog mit Prigoschin beschrieb Lukaschenko auf seiner Pressekonferenz übrigens so: "'Jewgeni, niemand wird dir Schoigu oder Gerassimow ausliefern, besonders in dieser Lage. Du kennst Putin nicht weniger als ich. Zweitens ist er nicht am Telefon, er wird mit Dir nicht darüber reden.' Stille im Apparat. 'Aber wir wollen Gerechtigkeit! Sie wollen uns den Hals umdrehen! Wir werden nach Moskau gehen!' Ich sage: 'Auf halbem Wege wirst du wie ein Käfer zerquetscht. Trotz der Tatsache, dass die Truppen, wie mir Putin schon vor langem bestätigt hat, an der Front beschäftigt sind.' Denken Sie darüber nach, sagte ich."

"Mit Popcorn in der Hand"

"Das alles ist ein Weg ins Nirgendwo. Auf diese Weise – mangelnde Bereitschaft, die Realität zu sehen – kam es zum Zusammenbruch der UdSSR", kommentierte das Portal "Regnum", das bisher absolut unverdächtig war, Putin zu kritisieren. Putins Paranoia sei jetzt wahrscheinlich "verzehnfacht", meinte Blogger Dmitri Kolesnew. "Am vierten Tag in Folge beobachten wir mit Popcorn in der Hand, wie beharrlich und gezielt der geringste Verdacht, dass der Präsident versteht und weiß, was in seinem Land vor sich geht, zerstört wird", schrieb ein weiterer Beobachter.

"Jemand, der Putin nicht kennt, dachte, dass er personelle Veränderungen ankündigen würde. Aber Putin unternimmt nichts unter Druck. Und personelle Veränderungen werden daher viel später erfolgen", urteilte der kremlnahe Politologe Sergej Markow. Das Problem dabei: Auch, wenn Putin erst in ein oder zwei Monaten Köpfe rollen lässt, wird es so aussehen, als ob er das wegen Prigoschin macht, wie auch Politologe Kyrill Sasonow bestätigte. Umgekehrt schadet es Putin aber auch, wenn er nur deshalb am überforderten und erfolglosen Schoigu festhält, um zu beweisen, dass er noch den nominellen Oberbefehl hat.

Das amerikanische Institute for the Study of War schreibt in einer neuen Analyse: "Es ist derzeit unklar, ob der Kreml Schoigu und [Generalstabschef] Gerassimow ersetzen wird, aber es ist unwahrscheinlich, dass der Kreml sofort solch drastische Änderungen in der Befehlskette vornimmt, da dies wie ein Zugeständnis an Prigoschins Forderungen aussehen würde." Putin habe mehrfach bewiesen, dass er Loyalität belohne.

"Multisystemisches Versagen"

Selbst ein so leidenschaftlicher Propagandist und Schönredner wie der Chefredakteur der "Moskowski Komsomolez", Michael Rostowski, ist schier sprachlos, dass Aufrührer Prigoschin ungestraft aus der Rebellion hervorgeht: "Die Behörden müssen herausfinden, warum alle in den staatlichen Mechanismus eingebauten Frühwarnsysteme nicht funktioniert haben. Das ist ein systemisches – oder sogar multisystemisches – politisches Versagen. Die Zukunft der russischen Staatlichkeit hängt buchstäblich davon ab, welche Lehren aus diesem Scheitern gezogen werden."