"Putins Lebenswerk bricht zusammen": Wie einsam ist Russland?

Demnächst will sich Wladimir Putin in Teheran mit dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdoğan und dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi treffen. Egal, ob die drei über die Lage in Syrien oder auch über mögliche Kompromisse im Ukraine-Krieg sprechen werden: Das Hauptsignal aus Sicht des Kreml wird sein, dass Moskau nach wie vor international mitspielt, also nicht isoliert ist. Doch diesbezüglich ist Andrei Kortunow, der Chef des "Russian Council", eine Art Interessenvertretung der russischen Diplomaten, in einer aktuellen Analyse sehr skeptisch. Sein Fazit: Der Versuch, eine "breite strategische Allianz gegen den Westen" zu schmieden, sei "nicht sehr effektiv und sogar kontraproduktiv".

Experte rät Russland zu "strategischer Geduld"

Die Begründung des kundigen und selbst an der Harvard-Universität gefragten Diplomaten: Die Einheit des Westens sei durch Russlands Angriffskrieg nicht geschwächt, sondern gestärkt worden, wie der NATO-Beitritt von Schweden und Finnland zeige. Viele führende Länder des globalen Südens, wie Brasilien, Indien, Nigeria und Saudi-Arabien seien "noch gar nicht bereit", einem anti-westlichen Bündnis beizutreten: "Der mögliche Zusammenschluss des 'Nicht-Westens' um China oder Russland ist sicherlich keine Frage der allzu nahen Zukunft, und außerdem hat der konsolidierte Westen noch viele verschiedene Möglichkeiten, diesem Prozess wirksam entgegenzutreten." Von einem russischen Akademiker und prominenten Insider ist das ein höchst ungewöhnliches Statement.

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hatte sich beim G20-Vorbereitungstreffen auf Bali kürzlich noch damit gebrüstet, mit den Kollegen aus Indonesien, China, Brasilien und Argentinien gesprochen zu haben und danach verkündet, diese Länder würden antirussisches Verhalten "praktisch nicht unterstützen". Doch diese Propaganda-Version der Geschehnisse sollte wohl die Tatsache vergessen machen, dass diese Länder einfach nur auf Distanz gehen und sich von keiner Seite instrumentieren lassen wollen.

Helfen "Joint Ventures" mit Kuba und dem Iran?

Mit einer globalen Konfrontation in seinem Sinne kann Putin demnach also schwerlich rechnen. Kortunow rät dem Kreml daher: "Vielversprechender ist die Konzentration auf die Bildung von Ad-hoc-Koalitionen um konkrete Aufgaben herum, deren Lösung für ein möglichst breites Spektrum potenzieller Teilnehmer von Interesse ist. Aus manchen situativen Koalitionen können erst nach langer Zeit stabile Allianzen erwachsen. Mit anderen Worten, strategische Geduld sollte zu einem der wesentlichen Merkmale der russischen Außenpolitik werden."

Offiziell freilich tröstet sich ein Mann wie der Duma-Abgeordnete Viktor Zubarew aus Krasnojarsk mit der "Gewissheit", Russland könne aufgrund seiner schieren Größe nicht isoliert werden. Das würden die "Denkfabriken" in Europa spätestens im Winter mitbekommen, so sein Debattenbeitrag. Außerdem könne Russland mit Ländern wie Kuba und dem Iran "Joint Ventures" gründen, also gemeinsame Investitionsprojekte, was allerdings eher für als gegen Moskaus Isolations sprechen würde.

US-Fachmann: NATO muss mehr Freiwillige motivieren

Unterdessen tobt im US-Fachblatt "Foreign Affairs" ein Wettstreit der Kolumnisten, wie der Westen auf Putins Aggressionen reagieren sollte. Während Barry R. Posen vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) einen Sieg der Ukraine über Russland für eine "unplausible Theorie" hält und den Beteiligten baldige Friedensverhandlungen nahelegt, empfiehlt Dan Altman von der Georgia State University, die westlichen Verbündeten sollten sich nicht "so viele Gedanken machen über eine Eskalation" und zum Beispiel noch mehr Waffen liefern, noch mehr Sanktionen beschließen und noch mehr Freiwillige rekrutieren. Gerade letzteres habe die NATO bisher weitgehend verdrängt. Allerdings müssten interessierte Veteranen und aktive Soldaten dann die ukrainische Uniform tragen.

"Innerer Kreis um Putin entpuppte sich als Idioten"

Unterdessen kam der russische Politologe und ehemalige Redenschreiber von Putin, Abbas Gallyamow in einem Gespräch mit der im Ausland erscheinenden "Novaya Gazeta Europe" zum Fazit, das "Lebenswerk" des Präsidenten breche gerade zusammen: "Die Armee, die Militärmacht Russlands, die Geheimdienste - alles, was er aufbaute, worauf er setzte, erwies sich als 'Papiertiger'." Im Kreml sei Putin nach innen und außen völlig isoliert: "Der größte Teil seines inneren Kreises, die Leute, auf die er setzte, alle seine Freunde, entpuppten sich entweder als die immer gleichen krummen Idioten oder als korrupte Schurken. Sie ruinierten sein Lebenswerk und begruben es." Nur weil es ein Zeichen des Versagens wäre, könne er sie nicht samt und sonders rauswerfen.

"Militär hat triftigen Grund zur Unzufriedenheit"

Auf die Elite in Wirtschaft und Politik könne Putin im Krisenfall sowieso nicht zählen, behauptet Gallyamow, die sei nämlich zynisch, egoistisch und orientiere sich ausschließlich am Westen: "Wer weiß, wie Krebs in Russland und zum Beispiel in Israel behandelt wird, wird sich und seine Lieben nicht in seiner Heimat behandeln lassen wollen. Ich weiß, dass zumindest einige Putin-nahe Oligarchen bereits mit diesem Problem konfrontiert sind, jemand musste bereits geplante Operationen in [West-]Europa absagen."

Alles werde nur noch durch "Angst" zusammengehalten, meint Gallyamow: "Das Militär hat einen sehr triftigen Grund zur Unzufriedenheit: Man versprach ihnen einen leichten Sieg, aber tatsächlich wurden sie in einen mörderischen Fleischwolf geworfen." An die offiziell verkündeten, angeblich hohen Zustimmungswerte für Putin glaubt der Politologe nicht. Er zeigte sich aber auch nicht "optimistisch", dass der Präsident bis zu den Wahlen 2024 oder danach geht. Das komme auf dessen Gesundheit und das "Kriegsglück" an.

Russische "Entscheidungszentren" getroffen

Über die tatsächliche militärische Lage kann natürlich derzeit kein Beobachter von außen verlässliche Angaben machen. Immerhin: Der russische Kriegskorrespondent Alexander Sladkow schimpfte in der "Prawda": "Ukrainische Raketen und Artillerie haben unsere Entscheidungszentren bereits mehrmals getroffen. Mit Folgen." Zwar könne er aus Geheimhaltungsgründen nicht präzisieren, welche, aber nachdem er es wisse, bedeute das, "dass es auch andere wissen". Sladkow appellierte an die russische Rüstungswirtschaft, Waffen zur Verfügung zu stellen, die solche "Vorfälle" verhindern könnten. Mit anderen Worten, er bezweifelt, dass es diese bisher gibt.