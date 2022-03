Putins Kunstbotschafter: Valery Gergiev kann in China dirigieren

Russland will sich grundsätzlich umorientieren, was seine internationale Kulturpolitik betrifft, kündigte Putins Kulturbotschafter Michail Jefimowitsch Schwydkoi in einem Interview mit der Zeitung "Iswestija" an. Leider gebe es im Ausland "feindselige Aktionen" gegenüber russischen Künstlern, womit der Politiker nach eigenen Angaben auch den Rauswurf des hochbezahlten Star-Dirigenten Valery Gergiev (68) bei den Münchner Philharmonikern meinte.

"Sehr aktiv mit China zusammengearbeitet"

Die Entscheidung habe Russland "nicht beeinflussen" können, gleichwohl werde das Land Konsequenzen ziehen: "Russland hat in letzter Zeit sehr aktiv mit China zusammengearbeitet. Da gibt es einen riesigen Markt. Es muss gesagt werden, dass Valery Gergiev ein häufiger Gast der Pekinger und Shanghaier Opern ist. Gemeinsame Projekte mit chinesischen Partnern werden von der Eremitage, der Tretjakow-Galerie, dem Kreml-Museum durchgeführt."

Allerdings sei China wegen der Pandemie "seit mehr als zwei Jahren geschlossen". Mit den Münchner Philharmonikern war Gergiev 2014 auf Fernost-Tournee, auch mit seinem Mariinski-Theater war er dort zu Gast. "Ich denke, wir werden erst 2023, 2024 über ernsthafte Projekte sprechen können, aber das ist ja so gut wie morgen", so Schwydkoi, der sich auch gut vorstellen kann, Gergiev und andere Stars wieder häufiger in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion (GUS) auftreten zu sehen.

"Beleidigt sein ist dumm"

"Es ist uns sehr wichtig, dass unsere hervorragenden Musiker in den GUS-Staaten arbeiten, was selten vorkommt", so der Putin-Vertraute, der in den neunziger Jahren längere Zeit stellvertretender Kulturminister war, das Amt später selbst übernahm und zeitweise den Rundfunk leitete. Gergiev dirigierte übrigens in dieser Woche ein Konzert des Staatlichen Jugendorchesters in der Moskauer Uni und landete auf einer "schwarzen Liste" von Künstlern, die nicht mehr nach Lettland einreisen dürfen. Immerhin durfte er sich über eine Meldung freuen, wonach er derzeit in St. Petersburg die drittwichtigste "Medienpersönlichkeit" ist, hinter Schauspieler und TV-Moderator Michail Bojarski (72) und Schauspieler und Regierungskritiker Danila Koslowski (36).

"Jetzt haben die Einwohner von Aserbaidschan, Armenien, Kasachstan und Usbekistan vielleicht die glückliche Gelegenheit, unsere großartigen Künstler zu hören. Wir dürfen nicht vergessen, dass es auch Indien, Vietnam, Lateinamerika, Afrika gibt", so Schwydkoi. Indien sei vor allem im Kinobereich ein interessanter Partner, weil Russland selbst nur rund 150 Filme im Jahr produziere und bisher zu 70 Prozent von US-Konzernen abhängig gewesen sei.

"Pressedruck ist enorm"

Schwydkoi lobte Dirigent Daniel Barenboim, der kürzlich vor einem Solidaritätskonzert für die Ukraine auf die Bedeutung der russischen Kultur hingewiesen und vor einer "Hexenjagd" gewarnt habe. Das Verhalten des Westens sei Russland eine Lehre, denn schließlich sei dort immer behauptet worden, Kultur müsse "unpolitisch" betrachtet werden. Für die vielen Absagen und Ausladungen macht Putins Kulturfachmann die Medien verantwortlich: "Der Pressedruck ist enorm." Das mache die russische Kultur jedoch weder besser, noch schlechter: "Beleidigt zu sein ist dumm. Sie müssen nur Ihren Standpunkt verteidigen. Ich glaube, wir sollten verstehen, welche Länder sich in dieser Situation verhalten haben und wie."

"Kulturschaffende können Fehler machen"

Eher zurückhaltend reagierte Schwydkoi auf Forderungen, russischen Künstlern, die sich gegen den Angriffskrieg auf die Ukraine ausgesprochen haben, ihre staatlichen Auszeichnungen abzuerkennen: "Was die russenfeindlichen Äußerungen von Kulturschaffenden betrifft, müssen sie sagen können, was sie denken. Fast 80 Prozent der russischen Bürger unterstützen sowohl die Durchführung der 'speziellen Militäroperation' als auch den russischen Präsidenten in seinen Entscheidungen. Hier müssen Sie ansetzen." Schwydkoi zitierte damit zweifelhafte Umfragen und nutzte den in Russland für den Krieg unter Strafandrohung vorgeschriebenen, verharmlosenden Begriff.

Die Kulturszene zu "verfolgen" sei der "völlig falsche Ansatz": "Kulturschaffende sind emotionale Menschen, sie können Fehler machen. Und man muss mit ihnen reden. Sie sind genauso Bürger Russlands wie alle anderen. Kultur ist ein ziemlich heikler Bereich, und es ist notwendig, einen Dialog mit Kulturschaffenden zu führen und nicht den Abzug eines Maschinengewehrs zu drücken."

"Wir müssen mit ihnen reden"

Er persönlich sei dafür, die künstlerische Leistung der jeweiligen Kritiker zu berücksichtigen. Schwydkoi konnte sich zwar vorstellen, "strenger" durchzugreifen, er halte es aber für einen "großen Fehler", unbequeme Stimmen "ersetzen" zu wollen: "Ich werde ein schreckliches Geheimnis enthüllen. Ich habe in der Sowjetzeit eine ziemlich anständige Schule der Parteiarbeit durchlaufen. Damals sagten die Künstler auch verschiedene Dinge. Wir müssen mit ihnen reden. Das ist eine ernsthafte Fähigkeit. Leider befürchte ich, dass sie derzeit nur wenige Leute besitzen."