"Putins Hoffnung": Russland stoppt Häftlings-Rekrutierung

Um starke Worte ist Russlands umstrittener Söldnerchef Jewgeni Prigoschin nicht verlegen: "Die russische Armee ist Mist, die verlieren nur, sie sind alle nutzlos. Auf uns setzt Putin seine Hoffnung, dass wir für ihn den Krieg gewinnen", soll er auf seiner monatelangen Werbetour vor Strafgefangenen gesagt haben. Sein Angebot: Wer sich sechs Monate für den Fronteinsatz verpflichtete, sollte den Rest seiner Haftstrafe erlassen bekommen. Am liebsten sollen ihm Freiwillige gewesen sein, die zehn Jahre Knast hinter sich und noch etwa zehn Jahre vor sich hatten. Zur Steigerung der Motivation behauptete Prigoschin nach russischen Medienberichten, dass "nur" 15 Prozent der Söldner fielen, die Überlebensrate also vergleichsweise hoch sei.

"Abmachungen werden eingehalten"

Doch das schien nicht mehr zu verfangen, wie das im Ausland erscheinende Portal "Mediazona" recherchierte. Demnach hat sich in den Justizvollzugsanstalten herumgesprochen, dass an manchen Frontabschnitten nach wenigen Monaten nur noch zwanzig Prozent der Freiwilligen übrig geblieben sind - die anderen starben oder wurden verwundet, manche sind auch desertiert. Wobei Prigoschin drohte, wer im Einsatz "falsch abbiege" werde an Ort und Stelle hingerichtet. Mit etwaigen ukrainischen Gefangenen könnten die Söldner machen, was immer sie wollten: "Foltern, verspotten, Kehle durchschneiden - ist mir alles egal."

Jetzt bestätigte der Söldnerchef und Oligarch über seinen Pressedienst, dass seine Firma die Anheuerung von Häftlingen "vollständig eingestellt" habe: "Bei denjenigen, die schon für uns arbeiten, werden alle Abmachungen eingehalten." Um wie viele Personen es konkret geht, wurde nicht öffentlich bekannt. Der Sprecher des amerikanischen Sicherheitsrats, Konteradmiral John Kirby, schätzte die Zahl der "Wagner"-Söldner auf etwa 50.000, wovon 40.000 aus den Gefängnissen gekommen seien. Olga Romanowa von einer russischen Stiftung für die Betreuung von Häftlingen sagte kürzlich, ihren Informationen nach befänden sich nur noch rund 10.000 Ex-Sträflinge an der Front, die Übrigen seien tot, verwundet oder würden vermisst.

"Alle mitzunehmen wäre gewinnbringender"

Offenbar fügte sich Prigoschin in das Unvermeidliche, da seine Anwerber in den Gefängnissen zunehmend feindselig empfangen wurden. "Kein Animateur konnte die Menge in Schwung bringen", heißt es über einen dieser Auftritte bei "Mediazona": "Gefragt, wie viele Leute überleben würden, fing der Wagner-Mitarbeiter an zu stottern und brach spontan ab." Von Mal zu Mal seien weniger Häftlinge an die Front gegangen. Selbst Drohungen hätten nichts mehr gefruchtet, etwa "alte Fälle" aufzuwärmen und Haftzeiten zu verlängern.

Im Übrigen hätten die Werkstätten, die teils Uniformen und Schuhe für die Soldaten anfertigten, durch die "Abwanderung" von Freiwilligen an die Front schon "Panik", ihre Quoten zu erfüllen. Einer der russischen Kritiker der "Wagner"-Gruppe wird mit dem ironischen Hinweis zitiert, der Söldnerchef habe einen "Fehler" gemacht, indem er immer nur einige Freiwillige mobilisierte: "Wenn sie jeweils alle auf einmal mitgenommen hätten, wäre es für sie gewinnbringender gewesen, weil dann nur sehr wenige Informationen darüber durchgedrungen wären, was an der Front passierte."

Gesetz gegen "unvorteilhaftes Licht"

Prigoschin hatte noch vor wenigen Tagen Druck auf das russische Parlament ausgeübt, um ein Gesetz auf den Weg zu bringen, wonach Medien die Knast-Biografie von Söldnern nicht mehr erwähnen dürfen. Begründung: Die Männer erfüllten "mutig und würdig ihre Pflicht gegenüber dem Vaterland", doch Journalisten rückten sie regelmäßig in ein "unvorteilhaftes Licht" und präsentierten sie als "Schurken und Kriminelle". Für Verstöße gegen ein von ihm gewünschtes Gesetz wünschte sich Prigoschin Haftstrafen von fünf Jahren.

"Damit keine kriminellen Strukturen entstehen"

In russischen Medien und Telegram-Kanälen wird der Verzicht von Prigoschin auf Gefangene breit debattiert: "Ich glaube, dass die Beendigung der Rekrutierung durch einen 'Befehl von oben' verursacht wurde", schreibt der rechtsextreme "Wagner"-Gegner Igor Strelkow. Die Kampfkraft von Prigoschins Truppe werde ohne personellen Nachschub zwangläufig nachlassen. Das würde zu Gerüchten passen, wonach Putin das Vertrauen in die Söldner verloren hat und neuerdings mit dem einst hofierten Prigoschin fremdelt. Das US-Magazin "Newsweek" behauptete sogar, Prigoschin werde "kalt gestellt", der Kreml versuche, den "Geist wieder in die Flasche zu bekommen".

Igor Strelkow jedenfalls setzt kaum noch Hoffnungen in die Privatarmee: "Das Einzige, was ich zum hundertsten Mal wiederhole, ist, dass die 'Todesbataillone' den Krieg nicht gewinnen können, wenn es in der übrigen aktiven Armee an normaler militärischer Disziplin und Ordnung mangelt."

Der kremlnahe Politologe Sergej Markow schrieb zum Rekrutierungsstopp in JVAs: "Das ist richtig, es ist nicht nötig, dass der Anteil der Gefangenen in der Truppe erhöht wird, damit es nicht zu einer Kriminalisierung kommt. Im Gegensatz zu Gerüchten war der Anteil der Häftlinge bei Wagner immer gering und überschritt 20 Prozent in den Einheiten nicht. Damit keine kriminellen Subkulturen entstehen."