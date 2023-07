Putins Ex-Wahlkampfsprecher leitet jetzt TASS-Nachrichtenagentur

Irgendwelche kritischen Äußerungen über Putin und den Kreml wird man bei der staatlichen russischen Nachrichtenagentur natürlich nicht finden, aber immerhin berichteten sie dort über den Aufstandsversuch von Söldnerführer Jewgeni Prigoschin. Angeblich war bei TASS zuerst zu lesen, dass die Rebellen das Hauptquartier des südlichen Frontabschnitts in Rostow am Don besetzt hatten. Das kam im Kreml nicht gut an, wie Blogger erfahren haben wollen. Außerdem galt der bisherige Chef von Russlands wichtigstem Nachrichtenmedium, Sergej Michailow (52), als Günstling der Oligarchen-Brüder und Medienmoguln Juri und Michail Kowaltschuk, denen auch beste Beziehungen zu Jewgeni Prigoschin nachgesagt werden. Ob das zum Personalwechsel bei TASS beitrug, sei dahin gestellt, es werden jedenfalls "mehrere Quellen" zitiert, dass Putin und seine Leute mit der Arbeit der Agentur während der Meuterei unzufrieden waren.

Putin lässt "Köpfe rollen"

Es habe womöglich eine "Erneuerung des Informationsteams" begonnen, hieß es von Insidern. Das gewöhnlich hervorragend unterrichtete englischsprachige Portal "The Kremlin" schrieb unter Berufung auf drei Kreml-Quellen, Putin habe sich kürzlich bei einem "abendlichen Treffen" mit Ministerpräsident Michail Mischustin zusammengesetzt und im Hinblick auf die gescheiterte Rebellion gefordert, "alle illoyalen Manager" rauszuwerfen. Der TASS-Chef sei der erste gewesen, auf den die Rede gekommen sei, demnächst würden weitere Köpfe rollen.

Zum 50. Geburtstag im März 2021 hatte Michailow noch ein Glückwunschschreiben von Putin erhalten, wonach er "unbestreitbare Autorität" genieße: "Ich bin zuversichtlich, dass Ihr Fachwissen, Ihre Erfahrung und Ihre kreative Energie auch in Zukunft zur Entwicklung von TASS beitragen und deren Position als eine der größten Nachrichtenagenturen der Welt stärken werden." Dass Michailow, der seit 2012 amtierte und sich nebenbei als PR-Profi einen Namen machte, seinen Job "aus freien Stücken" an den Nagel hängte, wie offiziell verlautete, erscheint eher fraglich.

Neuer Chef drehte Propaganda-Dokus

Laut Bloggern steckt der stellvertretende Chef der russischen Präsidialverwaltung, Alexej Gromow (63), hinter der Personalrochade. Er soll es gewesen sein, der den TV-Journalisten Andrej Kondraschow an der TASS-Spitze installierte. Kondraschow, der seit 1991 fürs Fernsehen tätig ist und dort als Parlamentsreporter und im "Kreml-Pool" arbeitete, galt wegen seiner politischen Zuverlässigkeit auch als möglicher neuer Intendant der staatlichen Sender. Er ist Verfasser von Propaganda-Dokus wie "Krim - die Heimkehr" und drehte auch eine Eloge auf Putin. 2018 war er als Sprecher im Hauptquartier von Putins Präsidentschaftswahlkampf beschäftigt. Kanada und die EU belegten den Propagandisten mit Sanktionen.

Der stellvertretende russische Premierminister Dmitri Tschernischenko lobhudelte bei der Amtseinführung von Kondraschow: "Wir gehen davon aus, dass die einzigartige Erfahrung des Teams und seine langjährigen Traditionen die Grundlage für eine qualitativ neue Etappe in der Entwicklung der staatlichen Nachrichtenagentur bilden werden."

"Neuorientierung zu konservativen Werten"

Experte Wadim Siprow glaubt, dass journalistische Standards bei TASS noch weiter gesenkt werden: "Das Ergebnis dieses Personalwechsels wird höchstwahrscheinlich eine Anpassung der Redaktionspolitik der staatlichen Nachrichtenagentur sein – wir sollten mit einer Neuorientierung hin zu konservativen Werten, mehr Aktivität bei der Berichterstattung über die Spezialoperation und die Eigenständigkeit Russlands sowie mit der Ablehnung bestimmter Themen rechnen. Auch auf Maßstäbe des westlichen Journalismus, etwa die pflichtschuldige Darstellung der jeweils anderen Sichtweise wird wohl verzichtet." Der Umbau der TASS-Spitze sei das "erste nennenswerte Echo" auf die Rebellion, war zu lesen.

Putin-Fan Marat Baschirow, Professor an der Moskauer Wirtschaftshochschule, warf dem scheidenden TASS-Chef Michailow noch ein paar Beleidigungen hinterher: "Nun, es gab den starken Eindruck, dass er wirklich gehen wollte, weil er 'eins zu eins' arbeitete: einen Monat lang in seinem Büro, einen Monat lang ruhte er sich in Ländern aus, die für ihn zugänglich waren, wie Marokko." Es seien nicht gerade die "glanzvollen und fetten" Jahre von TASS gewesen. Jetzt sei die Agentur endlich von der "Waffenstillstandspartei" abgenabelt worden. Andere Ultrapatrioten zeigten sich über die "Sensation" befriedigt, dass TASS künftig von jemandem geleitet werde, der "Staatsbewusstsein" demonstriere.

TV-Propagandistin Simonjan: "Viel Glück!"

Die Chefredakteurin des Propaganda-Senders RT, Margaria Simonjan, sicherte sich nach allen Seiten ab: "Andrej Kondraschow und Sergej Michhailow sind meine Freunde. In elf Jahren hat Sergej TASS zu einer modernen, leistungsstarken Agentur mit hervorragenden Quellen und hochkarätigen Projekten gemacht. Andrej ist nicht nur ein tadelloser Meister des modernen politischen Journalismus (sowohl kreativ als auch führungstechnisch), die Hauptsache ist, dass er einer der anständigsten und korrektesten Menschen ist, die ich je gekannt habe. Viel Glück!"

Seit Kriegsbeginn fiel auf, dass die konkurrierende Nachrichtenagentur RIA Nowosti besonders aggressiven Nationalismus an den Tag legte und aus der Ferne gern auch der AfD nach dem Munde redete, während TASS zwar auch Propaganda verbreitete, allerdings weniger offensichtlich. Die dritte russische Agentur von Gewicht, Interfax, beschränkt sich überwiegend auf Wirtschaftsmeldungen. Während der russische Medienmarkt streng reguliert und zensiert ist, sind dem Kreml die zahlreichen Telegram-Blogger ein Dorn im Auge. Sie haben teilweise mehr als eine Million Abonnenten und sind nicht selten überraschend meinungsfreudig. Zwar gab es schon mehrfach Gerüchte, die staatliche Zensurbehörde werde sich auch Telegram vorknöpfen, doch bis jetzt ist die Debatte dort recht kontrovers und freimütig.