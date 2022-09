Putins Chef-Propagandistin: "Wir müssen aufhören zu lügen"

"Entschuldigung, was ist los?", zeigen sich ukrainische Medien verblüfft. In der Tat äußerst befremdlich, was sich derzeit in Russland abspielt, auf jeden Fall "unerwartet": Ausgerechnet die bisher flammendste Wortführerin des Kreml, Margarita Simonjan (42), präsentierte sich in einem Video in "Sack und Asche". Als Chefredakteurin des Propaganda-Senders RT ist sie verantwortlich für ein Programm, das von Halbwahrheiten, Manipulationen und Unterstellungen lebt. Jetzt sagte sie: "Wir müssen aufhören, auf allen Ebenen zu lügen, überhaupt überall in unserem Land: in Banken, Ministerien, Wehrdienststellen, Fabriken, Schulen, Universitäten, Medienorganisationen. Wir müssen aufhören zu lügen." Lügen führten stets zu "Fehlentscheidungen" und "irreversiblen Verlusten", so die Putin-Vertraute. Eine Unwahrheit könne zwar eine bestimmte Zeit "das Leben verlängern", danach werde man sich jedoch "in den Ellbogen beißen".

"Gegen die Ukraine hätte es geklappt"

Sie ist auch plötzlich sehr kritisch, was die Mobilisierung betrifft. Angeblich hat sie bereits tausende von Beschwerden über illegale Fälle von Rekrutierungen erhalten und wettert in Verkennung der Realität täglich gegen die Behörden: "Es ist unmöglich, innerhalb von zwei Wochen mit einem kleinen Trupp schnell mal gegen die NATO zu kämpfen. Gegen die Ukraine allein hätte es natürlich geklappt, und alles wäre jetzt vorbei." Die Militärs tadelte sie, weil sie "genau das Gegenteil" von dem täten, was die "Führung des Landes" wolle. Ein Hinweis auf die von Putin ausgerufene "Teil-Mobilisierung", die nach Ansicht auch von russischen Beobachtern in der Praxis eine Generalmobilmachung ist.

"Sie kann doch nichts anderes"

Die echte und vermeintliche Kehrtwende von Simonjan blieb nicht lange unkommentiert. Der rechtsextreme Blogger Igor Strelkow schrieb auf Telegram: "Dem düsteren Gesichtsausdruck nach zu urteilen, versuchte Margoscha [einer der russischen Kosenamen für Margarita] sich selbst zu überzeugen. Aber wenn es ihr gelingt [nicht mehr zu lügen], was macht sie dann? Von ihren Ersparnissen leben? Sie kann doch nichts anderes als lügen."

Hunderte von Russen fühlten sich angespornt, Simonjans "Bußübung" zu kommentieren: "Fang bei dir selbst an, Margot", hieß es. "Schweigen Sie nicht, wenn Sie sehen, dass Diebe den Staat ausrauben, wenn Gesetze verletzt werden, wenn nötig Dokumente für Bestechungsgelder unterzeichnet werden, wenn Vetternwirtschaft an der Macht ist", meinte ein weiterer Zuschauer. Von einem anderen hieß es zur Forderung, die Wahrheit zu sagen: "Genau das hat [Regimekritiker Alexej] Nawalny getan. Und diese Frau führte seine Verfolger an." Hämisch verwies jemand darauf, wenn Simonjan von Verlusten spreche, meine sie vermutlich ihre finanziellen.

"Sind ihr die Drogen ausgegangen?"

"Sie haben acht Jahre lang gelogen, und alles passte zu Ihnen, und jetzt, als Ihre Lüge herauskam, haben Sie sich selbst beschissen", meinte ein Verfasser namens Dmitri Iwanow. Ein weiterer fragte, ob der Frau "ihre Drogen" ausgegangen seien. Und auch aggressive Reaktionen gibt es: "Diejenigen, die das Lügengebäude errichtet, ihre Leute getäuscht und davon profitiert haben, werden die ersten sein, die an Pfählen aufgehängt werden." Etwas weniger wütend war zu lesen: "Es ist peinlich, wenn man bewusst eine glühende Komplizin war, und dann kommt einem die Einsicht."

Allerdings gibt es auch ein paar Fans, die sie loben, sie sage jetzt endlich die "Wahrheit". Ein Wohlmeinender textete: "Die Ukraine hätte innerhalb von drei Tagen eingenommen werden können, nur wurde ein solches Ziel nicht gesetzt. Was sie sagt, trifft alles zu. Alles sollte auf den zentralen Kanälen besprochen werden, damit es Informationen zum Nachdenken gibt. Nur unser Durchschnittsbürger will die Informationen nicht analysieren, er ist zu faul, er will, dass rund um London Atomwaffen hochgehen, da Margoscha dies vorgeschlagen hat. Sie malen ein Bild von ihr in grellen Tönen, und die Leute starren es verständnislos an, wie Schafe in der Apotheke." Ein Spaßvogel meinte: "Das ist ihr Frühtraining."

"Sie landet im Mülleimer der Geschichte"

Auch russische Untergangs-Propheten schwiegen nicht: "Sie will an der Spitze bleiben, und landet doch im Mülleimer der Geschichte." Dass die "Ratten das sinkende Schiff" verließen, war natürlich auch im Umlauf: "Die ganze Wahrheit werden wir wie immer nach dem Machtwechsel erfahren."

Der in Lettland lebende bekannte russische Entertainer Maxim Galkin, Ehemann der kremlkritischen, neuerdings auch wieder im Ausland befindlichen Rock-Lady Alla Pugatschewa, hatte Simonjan kürzlich ein "Armutstrauma" attestiert, weswegen sie sich zwanghaft bereichere, auch mit Propaganda-Lügen.

Unterdessen mehren sich die bizarren Vorfälle, die nicht dafür sprechen, dass das Regime noch den vollständigen Überblick hat. So hatte der besonders fanatische Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin auf Telegram verbreitet, dass alle Wehrpflichtige ab sofort ein Ausreiseverbot hätten. Kurz darauf korrigierte er sich auf Druck des Verteidigungsministeriums, da es ja nur um eine "Teil-Mobilisierung" gehe, fände die entsprechende Regel keine Anwendung: "In diesem Zusammenhang bedarf die Mobilität von Bürgern, die beim Militär registriert sind, keiner Genehmigung der Militärkommissariate." Wolodin hätte mal besser auf Simonjan hören sollen, hieß es im kremlnahen Portal "Newizv": "Zwar nannte Simonjan die konkreten Namen der Lügner nicht. So kann sich jeder Fan ihrer Talente persönlich einen Lügner auswählen."

"Absehbar, dass etwas passiert"

Russische Medien nahmen die Ereignisse um Simonjan zum Anlass, auf den "Rekordeinbruch" der Beliebtheit von Putin hinzuweisen, wobei die von regimetreuen Umfrageinstituten erhobenen Zahlen auf den ersten Blick keineswegs sonderlich "besorgniserregend" sind: Statt bisher angeblich 83 Prozent der Befragten sollen jetzt nur noch 77 Prozent dem Regime "vertrauen". Dennoch ist dieser Rückgang für russische Verhältnisse fast unerreicht. Nur als Putin das Rentenalter heraufsetzte, musste er ähnliche Beliebtheitsverluste verkraften: "Margot hängt ihr Fähnchen unterwegs nach dem Wind, die Propagandistin des Apparats hat den Mund aufgemacht gegen diese Regierung, es ist absehbar, dass etwas passiert", schloss eine Beobachterin daraus.

"Gut ausgebildeter und bewaffneter Feind"

Der neue Mut zur "Wahrheit" beschränkt sich übrigens nicht nur auf Simonjan. Wladislaw Schurigin von den ebenfalls kremlnahen "VN-News" schreibt, es sei "töricht", die desolate Lage an der Front länger zu beschönigen: "Von allen Seiten, zuerst in kleinen Unternehmen und jetzt offen gesagt in Fernsehstudios und im Radio, werden die Gründe für diese Situation genannt. Wenn wir sie auf eine Formel reduzieren, dann lautet sie so: Der Kampf gegen einen zahlenmäßig überlegenen, aber schlecht ausgebildeten und schlecht bewaffneten Feind geht in die Phase des Krieges gegen einen gut ausgebildeten, gut bewaffneten und zahlenmäßig überlegenen Feind über."

Schurigin warnt davor, die russischen Rekruten mangels adäquater Ausrüstung zum "Kanonenfutter" werden zu lassen: "Die derzeitige Mobilisierung wird nur dann eine strategische Wirkung erzielen können, wenn sie dazu führt, dass vollwertige kampfbereite Einheiten und Formationen an der Front erscheinen, und wird zu einer strategischen Niederlage, wenn wir einfach ungeschulte, wehrlose Menschen zur Schlachtbank treiben."