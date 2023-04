Putin verwirrt Russen mit Ikone: "Wird er heilig gesprochen?"

Wenn es um Kriegspropaganda geht, beruft sich der Kreml gern auf religiöse Symbole und weiß die russisch-orthodoxe Kirche zuverlässig auf seiner Seite. Erst kürzlich schwärmte Patriarch Kyrill in einem Wort an die Gläubigen, zwischen den weltlichen und religiösen Autoritäten gebe es "tatsächlich eine Art Symphonie", wie sie einst in Byzanz erträumt, aber leider nicht umgesetzt worden sei.

Damals nämlich hätten die dort residierenden oströmischen Kaiser sich selbst als Kirchenoberhäupter gesehen, während es jetzt in Moskau ein harmonisches Gleichgewicht gebe: "Der Präsident hat dem Patriarchen nie Befehle erteilt, er erteilt sie nicht und wird sie als orthodoxer, gläubiger, kirchlicher Mensch sicher auch nicht erteilen." Russland sei somit eine "ganz besondere Insel der Freiheit".

Missverständnis um Verteidigungsminister

Bei einem angeblichen Truppenbesuch überreichte Putin jetzt die Kopie einer wertvollen Ikone, die nach Angaben von Kremlsprecher Dmitri Peskow aus einer amerikanischen Privatsammlung zurückgekauft worden war. Das Original werde künftig in der wichtigsten Moskauer Militärkirche aufbewahrt, so Peskow, zwei Nachbildungen seien in die von den Russen besetzten Teile der Regionen Cherson und Luhansk gegangen.

Damit will der Kreml an eine lange Tradition anknüpfen: Auf vielen Bannern der russischen Armee ist seit Jahrhunderten das "Christusbild von Edessa" zu sehen, das als "Mandylion" der Legende nach das wahre Aussehen von Jesus dokumentiert. Kunsthistoriker interpretieren diese Bildsymbolik als Fortschreibung antiker Vorlagen, die den griechischen Gott Apoll zeigen. Später orientierten sich Ikonen-Künstler wohl eher am Aussehen oströmischer Kaiser.

Putin irritierte die Öffentlichkeit allerdings weniger mit der kunstgeschichtlichen Bedeutung der von ihm überbrachten Ikone. Vielmehr herrschte Rätselraten, woher die Pretiose eigentlich stammt und welche politische Absicht der Präsident damit verfolgte. Bei seinem Auftritt hatte der Präsident behauptet, die Ikone komme aus dem Besitz "eines der erfolgreichsten russischen Verteidigungsministers" des 19. Jahrhunderts. Das war von Ultra-Patrioten zunächst irrtümlich als Hinweis auf Generalfeldmarschall Dmitri Miljutin (1816 - 1912) verstanden worden.

"Erinnert sich jemand?"

Blogger Andrej Medwedew (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen russischen Ex-Präsidenten) begeisterte sich schon, Miljutin habe seinerzeit "konsequent auf eine Politik der Konfrontation mit Großbritannien" gesetzt und sei "vor allem Patriot" gewesen, der im Kaukasus militärische Erfolge gefeiert habe. Die Tochter des verdienstvollen Ministers habe sich sogar als Krankenschwester zur Armee gemeldet. Doch dann stellte sich heraus: Putin hatte nicht auf Miljutin angespielt, sondern auf dessen Nachfolger Pjotr Wannowski (1822 - 1904), über den es in russischen Diskussionsforen spöttisch hieß: "Erinnert sich jemand an dessen Aktivitäten?"

Patrioten waren um Antworten nicht verlegen und verwiesen darauf, dass Wannowski die damals grassierenden Duelle unter Offizieren reglementiert und jährliche Wehrübungen eingeführt habe: "Er war kein Mann von großer Bildung, großer Kultur, aber er war entschlossen, dem Souverän fest ergeben." Insider wussten, dass der Mann den Einsatz von "rauchfreiem Pulver" befohlen hatte, um den Standort der Artillerie weniger offensichtlich zu machen. Kremlsprecher Peskow verwies darauf, Wannowski habe "sehr aktiv" die Entwicklung der Armee vorangetrieben.

"Gemütlich auf Lorbeeren ausgeruht"

Weniger angetan war der rechtsradikale Putin-Kritiker Igor Strelkow, der höhnte, Wannowski sei einer der Hauptverantwortlichen für die Niederlage Russlands im Krieg gegen Japan im Jahr 1904 gewesen. Nach dem Sieg Moskaus gegen die Türken 1877/78 habe sich der Mann im Wesentlichen "gemütlich auf seinen Lorbeeren ausgeruht". Das zielte natürlich direkt auf den Kreml. Spötter fragten sich, ob Putin wohl demnächst heiliggesprochen werde und ob Ikonen neuerdings die "letzte Hoffnung" der Elite seien. Es gab auch ironische Kommentare, bei Putins Frontbesuch hätten die "Lahmen ihre Krücken weggeworfen, die Blinden wieder Sehkraft erlangt" und die Sonne sei "drei Tage im Zenit" verharrt. Augenscheinlich wolle Putin den Krieg neuerdings mit "Fasten und Beten" gewinnen.

So oder so stellte der russische Präsident mit dem Einsatz der Ikone einmal mehr seinen Hang zu äußerst altmodischen Propagandamitteln unter Beweis. Der russische Politologe Alexander Perendschijew zeigte sich überzeugt, Putin habe sich mit der Kirchenkunst gegen den "psychologischen Angriff" der Ukraine zur Wehr setzen und seine "Verbundenheit mit dem Volk" demonstrieren wollen.