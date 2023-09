Putin vergleicht sich mit Chaplin: "Sie sind also der Anführer"

Kinderfragen bringen mitunter sogar erfahrene Führungskräfte ins Schleudern. So wollte eine russische Schülerin von Wladimir Putin wissen, was denn seine besonderen Führungsqualitäten ausmache. Laut staatlicher Nachrichtenagentur TASS antwortete er: "Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich müsste lügen." Putin ergänzte, wer das mache, was ihm am meisten Spaß mache, werde auch Erfolg haben: "Sobald Sie Ergebnisse erzielen, werden Sie Gefallen an dem Geschäft finden, das Sie betreiben, und Sie werden ein Vorbild für andere sein. Und so nach und nach, ganz allmählich, werden Ihre Führungsqualitäten und Fähigkeiten zum Vorschein kommen. Die Leute werden Ihnen dann folgen."

"So was kommt wahrscheinlich auch vor"

Putin behauptete, Autorität sei keine "spontane Angelegenheit" und kam in diesem Zusammenhang auf eine berühmte Szene aus dem Film-Klassiker "Modern Times" von Charlie Chaplin zu sprechen. Dort fällt eine rote Warnfahne von einem Tieflader, der überlange Holzbohlen befördert. Chaplin hebt in seiner Paraderolle als "Tramp" den Wimpel von der Straße auf und schwenkt ihn, um den davonbrausenden Lkw-Fahrer auf sich aufmerksam zu machen, doch der reagiert nicht. Stattdessen marschieren hinter Chaplin Arbeiter mit Transparenten auf: Plötzlich sieht es so aus, als ob er die Protestdemonstration mit seiner Roten Fahne anführt. Er wird für seinen Mut gefeiert.

Doch kaum galoppiert die berittene Polizei heran, löst sich die Demo in Windeseile auf, die Beteiligten bringen sich in alle Richtungen in Sicherheit. Chaplin fällt mit seiner Fahne in einen offenen Gulli und wird von den Uniformierten mit der Bemerkung herausgezogen: "Sie sind also der Anführer!" Prompt wird er festgenommen und in einem Polizeiwagen abtransportiert. Der "Ruhm" als tapferer Held ist nach wenigen Augenblicken verflogen. Putin erzählte diese Episode nach und sagte dann: "So was kommt wahrscheinlich auch vor. Aber tatsächlich basiert die Entwicklung von Führungsqualitäten auf Erfolg. Ich wünsche Ihnen diesen Erfolg."