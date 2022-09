Putin über seine Agentenzeit: "Wichtig ist Selbstverwirklichung"

Dem russischen Wirtschaftsblatt "Kommersant" ist die Realsatire nicht entgangen, mit der Putin bei seinen Landsleuten ständig mehr Verblüffung hervorruft. So sagte der Präsident vor Schülern in Kaliningrad, er habe mal einen Freund in in einer großen Klinik in St. Petersburg gehabt, der ihn eingeladen habe, bei einer Operation zuzuschauen: "Wir gingen hin zu diesem riesigen Scheinwerfer über dem OP-Tisch und er sagte, schau mal. Die Ärzte führten gerade eine Operation am offenen Herzen durch. Und mir wurde klar, dass eine Operation nichts für mich ist."

Weil Putin den Krieg in der Ukraine nach wie vor nicht beim Namen nennt, sondern beschönigend als "Spezial-Operation" bezeichnet, kann sich der unerschrockene Journalist Andrei Kolesnikow nicht die ironische Anmerkung verkneifen: "Über die Politik, in der Operationen am offenen Herzen viel häufiger durchgeführt werden, steuerte Putin keine solche Anekdote bei."

"Nicht durch den Diplomatenpass geschützt"

Bemerkenswertes hatte Putin (69) zu seiner Vergangenheit als KGB-Agent beizusteuern: "Es ist sehr wichtig, zu sich selbst zu finden. Das ist im Allgemeinen wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe für jeden Menschen." Nach seinem Studium sei er bei den "Sicherheitsbehörden" angefangen, erinnerte er sich, und im Büro nebenan habe ein alter Kollege gesessen, der 25 Jahre lang illegal im Ausland tätig gewesen sei.

Der habe "nicht durch einen Diplomatenpass geschützt" jeden Tag seine Freiheit, Gesundheit und Leben. Er habe seinen ganzen Mut zusammengenommen, so Putin, und den Mann gefragt, ob er nicht verbittert sei, wo er mit seiner ganzen Erfahrung beruflich doch nicht viel weiter gekommen sei als ein Anfänger wie er. Der Kollege habe geantwortet, ihm seien zwar andere Jobs angeboten worden, doch er wolle keinen "Dank vom Vaterland", ihm genüge es, gebraucht zu werden und sich verwirklichen zu können.

Putin: "Ich war wie elektrisiert"

"Da drehte es sich in meinem Kopf", so Putin: "Ich war wie elektrisiert. Ich fühlte plötzlich den ganzen Wert des Daseins, des Lebens. Dass es nicht um die Befriedigung von Karrierewünschen geht, sondern um den Dienst. Und so gesehen um Selbstverwirklichung." Berichterstatter Kolesnikow verwies darauf, dass er Putin bei einer früheren Begegnung mal direkt gefragt habe, ob er denn schon "sich selbst gefunden" habe. "Natürlich!" soll der Präsident "ohne Zögern" geantwortet haben: "Weil er anscheinend schon genug darüber nachgedacht hatte."

Fukuyama: "Er wird die gleichen Fehler machen"

Wohin diese Art der "Selbstverwirklichung" führt, meint der prominente amerikanische Historiker Francis Fukuyama (69) in einem Interview mit dem Oppositions-Portal "Current Times" zu wissen. Der Mann, der beim Untergang der Sowjetunion einst das "Ende der Geschichte" ausgerufen hat, sagte über den fast auf den Tag gleich alten Putin: "Er hat eine Weltanschauung, die sehr charakteristisch für einen Mann ist, der den KGB verlassen hat. Er glaubt nicht, dass das Volk, die demokratische Gesellschaft, wirklich die Möglichkeit hat, die Geschichte zu beeinflussen, dass alles von den Eliten in den Geheimdiensten, in der ehemaligen Kommunistischen Partei, manipuliert wurde. Und deshalb hat er in diesem Krieg so große Fehler gemacht, weil er nicht geglaubt hat, dass die Ukraine ein echtes Land ist. Er glaubt nicht, dass sich die Ukrainer um ihre Souveränität bekümmerten oder dass sie im Gegensatz zu Russland eine freie Gesellschaft sind."

Deshalb habe er so viele Probleme, so Fukuyama über Putin: "Weil er sich einfach nicht vorstellen konnte, dass Menschen spontan rebellieren können, wie sie es 2013, 2014 [in der Ukraine] getan haben, als es eine Revolution der Würde gab. Und bis er das weiß und versteht, wird er weiterhin die immer gleichen Fehler machen."

In den russischen Geheimdiensten wüssten viele, dass Putin versagt habe. Ob das zu seinem Sturz und einer gesellschaftlichen Spaltung führen werde, sei offen: "Aber ich denke, dass das auf Dauer weder gut für Putin selbst noch für ein Phänomen wie den Putinismus ist. Weil er seine wichtigsten strategischen Ziele nicht erreicht hat und nicht erreichen wird. Wir können nur hoffen, dass dies einige Veränderungen im Kreml bewirken wird."

Jetzt wittert Putin eine "antirussische Enklave"

Bei den Jugendlichen in Kaliningrad hatte sich Putin übrigens verwundert bis verärgert über ein Gespräch mit dem russischen Schulminister Sergej Krawzow (48) gezeigt. Der habe ihm gestanden, dass viele Schüler "in Donezk und anderen Gebieten" nicht mal wüssten, dass es eine Brücke auf die Krim gibt: "Sie hielten es für eine Fälschung. Sie wussten nicht, dass die Ukraine und Russland Teil eines gemeinsamen Staates waren, der Sowjetunion. Sie wussten es nicht!" Sogar Erwachsene ließen es diesbezüglich an historischen Kenntnissen mangeln.

Über die Gründe für den Angriff auf die Ukraine sagte Putin, es gehe darum, eine "antirussische Enklave" in der Ukraine auszuschalten, nachdem der Kreml seine Argumentation schon mehrfach korrigierte. Die Bewohner der Ostukraine, oder "jedenfalls ein erheblicher Teil davon", hätten den "Putsch" in Kiew von 2014, der im Westen als "Euro-Maidan" bekannt ist, "nicht anerkennen wollen": "Das ist zwar kein Thema für Kinder, aber doch verständlich genug." Das Fazit von Beobachter Kolesnikow: "Es ist unwahrscheinlich, dass sich jetzt irgendjemand besser fühlt."