"Putin setzt auf Terrorismus": Handelt Russland aus Schwäche?

Um den Krieg gegen den Westen zu gewinnen, braucht Moskau gar keine Soldaten, argumentiert die "Prawda". Es sei viel erfolgversprechender, die Feinde "auszuhungern" und auf terroristische Methoden zu setzen. Als erstes müsse das Gas abgedreht werden, und zwar "vor allem für die Armen und Schwachen", worunter das Blatt nach eigenen Angaben Bulgarien und Rumänien versteht.

Außerdem müsse die "Ernährungskrise" verschärft werden, am Besten dadurch, dass Russland die fruchtbare "Schwarzerde" der Ukraine besetze und das Land vom Schwarzen Meer abschneide. Gleichzeitig müsse Russland lernen, die eigenen Bürger nur noch mit Nahrung und Energie zu versorgen, Dienstleistungen seien jetzt nicht so wichtig: "Wenn wir den Dienstleistungssektor vom Bruttoinlandsprodukt abziehen, dann ist die russische Wirtschaft mit der deutschen vergleichbar und näher an der japanischen."

"Proamerikanische Eliten entfernen"

Die europäische Elite müsse zwangsweise prorussisch werden, so die Forderung, der eine wilde Vernichtungsfantasie von Kolumnistin Lyubov Stepuschowa (61) folgt: "Das aktive Handeln der Russischen Föderation wird eine vollständige Neuordnung der Weltwirtschaft sicherstellen und proamerikanische Eliten von Schlüsselposten in Europa entfernen. Europa wird aufhören, US-Aktien und -Schuldentitel zu kaufen. Die Basis der US-Wirtschaft – der Aktienmarkt – wird zusammenbrechen, was das Land in eine langfristige Wirtschaftskrise stürzen und an den Rand der Existenz bringen wird. Es wird ein Sieg für Russland über die Vereinigten Staaten sein, die nur noch ein regionaler Akteur sein werden."

Ist Russland das "Unterbewusstsein" des Westens?

Der Text scheint ein schlagender Beweis für die Ansichten des Russland-Kenners Sergei Medwedew, die er in einem Beitrag für die im Ausland erscheinende, kremlkritischen "Nowaja Gaseta Europe" zusammenfasste. Demnach war der Export von Angst und Schrecken schon immer das einzige Produkt, mit dem sich Russland weltweit profilierte. Der Philosoph Boris Groys habe auch mal davon gesprochen, dass Russland eine Art "Unterbewusstsein Europas" sei, wo der Kontinent "seine verborgenen Erinnerungen und Ängste, die Angst vor dem Irrationalen, Unerklärlichen" platziere. In alten James-Bond-Filmen zum Beispiel seien die russische Bösewichte immer "heimtückisch und gleichzeitig verführerisch". Das habe Greta Garbo schon 1939 als linientreue Kommunistin "Ninotschka" vorgeführt.

Medwedew verweist darauf, dass die frühe Sowjetunion durchaus auch der Kunst und Kultur Impulse gegeben und für den gesellschaftlichen Aufbruch gestanden habe, doch spätestens in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts sei diese Utopie verblasst, und nur noch die "altbewährte Drohmunition im Arsenal der Supermacht" geblieben: "Das moderne Russland ist zu schwach, um eine neue Welt aufzubauen, aber gefährlich genug und in globale Netzwerke integriert, um die alte Welt zu zerstören, indem es sie mit Umwälzungen, Instabilität, neuen Kriegen und nuklearen Katastrophen bedroht."

"Terrorismus ist normalerweise Waffe der Schwachen"

Mangels militärischer und wirtschaftlicher Potenz setze Putin jetzt auf "Angstexport", wolle im Westen möglichst viel Chaos anrichten: "Terrorismus ist normalerweise die Waffe der Schwachen – Palästinenser, Islamisten, Linke – die versuchen, sich in große Systeme einzuhacken, indem sie asymmetrische Methoden anwenden, um einem überlegenen Feind zu schaden und demonstrative Brutalität gegen beliebige Personen anwenden, um Regierungen und Bevölkerungen einzuschüchtern. Genau diese Taktik wendet Putin heute an, um die offensichtlichen wirtschaftlichen, technologischen und außenpolitischen Schwächen Russlands auszugleichen."

"Ende ist nicht in Sicht"

Leider habe der Westen bisher keine einheitliche Gegenstrategie: "Das bedeutet, dass sich das Chaos ausbreiten wird, der Preis steigen und der Kreml weiter auf dem Kamm dieser schlammigen Welle balancieren wird. Der Weltkrieg wird wie gewohnt weitergehen, von der Bombardierung Kiews bis zu den Hinrichtungen in Donezk, von der Hungersnot in Afrika bis zu neu gebauten Privatbunkern in Bayern – und ein Ende ist nicht in Sicht."