Putin-Partei nennt Solschenizyns Lager-Buch "Klatschgeschichte"

Bücher, die sich als Schullektüre "nicht bewährt haben", sollen in Russland aus dem Lehrplan genommen werden, forderte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Putin-Partei "Einiges Russland" im Parlament, Dmitri Wjatkin (48), gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. Speziell der erstmals 1973 im Ausland veröffentlichte Klassiker "Archipel Gulag" des Literaturnobelpreisträgers Alexander Solschenizyn über das Lagersystem im Stalinismus ist ihm ein Dorn im Auge. "Wie die historische Analyse des 'Archipel Gulag' zeigt, wurden viele Fakten von Alexander Issajewitsch aus den Fingern gesogen, erfunden. Historiker überprüften alle Fakten." Solschenizyn, der im August 2008 starb, habe sein "Vaterland in den Dreck gezogen".

Einst rühmte Putin rühmte Solschenizyn

Werke von Autoren, die Russland "demütigten" sollten nicht länger staatlich gefördert werden, so Wjatkin. Deshalb würden noch in diesem Jahr Änderungen am Lehrplan vorgenommen. Die Schüler sollten nicht länger mit "Klatschgeschichten" behelligt werden, die "nicht die Wirklichkeit" spiegelten. Dazu zählt der Politiker offenbar auch Solschenizyns bahnbrechende Lager-Studie.

Stattdessen lobte Wjatkin die linientreuen Romane "Die Junge Garde" (1948) von Alexander Fadejew und "Heißer Schnee" (1970) von Juri Bondarew. Fadejew beschreibt nach wahren Begebenheiten, wie junge sowjetische Kommunisten im von der deutschen Wehrmacht besetzten Donbass über vier Monate hinweg 1942 Widerstand leisten. Bondarews Stalingrad-Roman berichtet von Infanteristen, die fehlgeleitet werden und sich in einem Hinterhalt bewähren müssen, wobei die meisten umkommen.

Präsident Putin, der als Fan von dAlexander Solschenizyn galt und den greisen Autor kurz vor dessen Tod besucht hatte, sorgte 2009 dafür, dass der "Archipel Gulag" Schullektüre wurde. "Ohne zu wissen, was hier drin steht, werden wir kein vollständiges Bild unseres Landes haben und kaum an die Zukunft denken können", so Putin damals.

"Im Krieg werden die Menschen besser"

Kürzlich schloss sich der Präsident allerdings dem Vorschlag eines Museumschefs aus St. Petersburg an, "patriotische" Schriften der Stalin-Zeit im Lehrplan aufzunehmen, darunter neben den genannten Bestsellern von Fadejew und Bondarew auch die realsozialistische Bolschewiken-Saga "Wie der Stahl gehärtet wurde" (1932) von Nikolai Ostrowski und die romanhafte Dokumentation "Helden der Festung Brest" (1957) von Sergej Smirnow über den Widerstand einer kleinen Grenz-Garnison beim Angriff Hitlers auf die Sowjetunion. Auch Werke von Alexej Tolstoi (nicht zu verwechseln mit dem berühmteren Leo Tolstoi) finden im Kreml Beifall, vor allem dessen Kurzgeschichte "Russischer Charakter" aus dem Jahr 1942.

Dort wird von "Heldentaten" im Zweiten Weltkrieg erzählt: "Es gibt so viele davon, dass Ihnen der Kopf schwirrt." Ein Bauer von der Wolga fällt mit seinem Heroismus besonders auf: "Im Krieg, wo sich alles ständig ums Sterben dreht, werden die Menschen besser, aller Unsinn schält sich von ihnen ab, wie ungesunde Haut nach einem Sonnenbrand, und von einer Person bleibt nur noch - der Kern."

Schalamow lobte: "Die ganze Wahrheit"

Was die Fakten in Solschenizyns Lager-Büchern betrifft, hatte bereits der langjährige Gulag-Häftling und Schriftsteller-Kollege Warlam Schalamow in seinen gerade auf Deutsch neu übersetzten Briefen geschrieben, alles sei "die ganze Wahrheit". Allerdings hatte Schalamow, der selbst zahlreiche Kurzgeschichten über seine furchtbaren Erfahrungen hinterließ, Solschenizyn im Detail kritisiert, weil er den Lager-Alltag noch zu wenig brutal dargestellt habe. So habe es als Fußbekleidung seiner Erfahrung nach nur "alte Lumpen" gegeben, keineswegs immer Filzstiefel. Und die korrupten Aufseher, die mit überteuertem Tabak und Ähnlichem handelten, fehlten bei Solschenizyn ebenso wie die arbeitsscheuen, gerissenen "Ganoven" und die allgegenwärtigen Läuse.

