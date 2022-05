Putin macht "Oma mit dem roten Banner" zu Russlands neuer Heldin

Dass die Frau bis heute unbekannt geblieben ist, erleichtert die Heldinnen-Verehrung ungemein: So können die Russen all ihre Sehnsüchte auf sie projizieren, ohne sie mit der Wirklichkeit abstimmen zu müssen. Berühmt wurde die Seniorin, die angeblich im Bezirk Dwurechansky in der Region Charkiw lebt, durch ein Handy-Video, auf dem zu sehen ist, wie sie mit einer roten Flagge in der Hand ukrainische Soldaten begrüßt, die sie offenbar für russische hält. Ein Uniformierter nimmt ihr das Banner mit Hammer und Sichel aus der Hand, wirft die Fahne zu Boden und trampelt darauf herum. Daraufhin gibt die Frau die Lebensmittel zurück, die sie zuvor von den Soldaten erhalten hatte.

"Heilige Erinnerung" an Zweiten Weltkrieg

In Russland wurde die Szene "über Nacht" so populär, dass die offenbar nostalgische Seniorin flugs auf Wandgemälden verewigt wurde und jetzt auch ihr erstes Plastik-Denkmal erhalten hat, ausgerechnet im umkämpften Mariupol. Dabei gab es übrigens Aufsehen um zwei junge Frauen mit rotem Barrett, die augenscheinlich sehr missmutig der Enthüllung beiwohnten, was Kremlkritiker zur Vermutung veranlasste, sie seien wohl nicht ganz freiwillig für die Zeremonie rekrutiert worden.