Putin lässt "Leningrad"-Überlebende Osipova festnehmen

Der Osteuropa-Journalist Thomas Dudek schreibt in einem Tweet: "'Wir wollen Frieden'": "Ukrainische Holocaust-Überlebende, die sich in Kiew in einem Bunker vor russischen Bomben und Raketen verstecken, weil Putin das Land 'entnazifiziert'."

In zahlreichen Tweets bekunden User Solidarität mit der betagten Demonstrantin und loben ihren Mut und ihre offensichtliche Unerschrockenheit.

Sie wurde bereits mehrfach festgenommen

Es ist Kommentatoren zufolge nicht die erste Festnahme der Aktivistin: Sie wurde schon mehrfach bei Protesten gegen Putins Regime abgeführt. Medienberichten zufolge sind bei neuen Protesten gegen den militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine in russischen Städten rund 720 Menschen festgenommen worden. Am Mittwoch habe es in mehr als 25 russischen Städten Antikriegs-Proteste gegeben.

Ihre Antikriegs-Botschaft und Kritik an Putins Regime kommt auch in ihren Kunstwerken zum Ausdruck. Sie gestaltet zum Beispiel Poster und malt auf Karton.