"Putin ist unhaltbar": Wie zerstritten ist die Kreml-Elite?

Bisher hat sich international kaum jemand dafür interessiert, was der russische Landwirtschaftsminister Dmitri Patruschew (44) so alles sagt und treibt. Das könnte sich demnächst ändern, denn die "Washington Post" spekuliert unter Berufung auf sehr vertrauliche Informationen von hochrangigen Gesprächspartnern, dass der bislang eher unscheinbare Politiker als möglicher Putin-Nachfolger denkbar sei, gerade weil er es verstanden habe, sich aus dem Kriegsgeschehen "herauszuhalten". "Er könnte heute Premierminister werden und morgen Präsident", wird ein Gewährsmann zitiert. Patruschew spreche mehrere Sprachen, was in diesen Ämtern nützlich sei. Obendrein ist der Mann der Sohn eines der mächtigsten Männer im Kreml, des Sicherheitsrats-Sekretärs Nikolai Patruschew (71), dem Oberaufseher von Armee und Geheimdiensten.

Kreml-Sprecher bestätigte "Meinungsverschiedenheiten"

Bei der Eröffnung einer Landwirtschaftsmesse in Tatarstan leistete sich Patruschew junior übrigens gerade offene Kritik am Kreml. "Unsere Landeswährung ist sehr volatil. Das ist es, was Wirtschaftsvertreter und uns beunruhigt", so der Minister, der selbst keinerlei landwirtschaftliche Erfahrung hat: "Ich möchte, dass einige Maßnahmen ergriffen werden, den Rubel entweder stark oder schwach zu machen. Aber wenn er innerhalb eines extrem kurzen Zeitraums erst bei 50 und dann bei 65 Rubel pro Dollar liegt, gibt das Anlass zur Sorge."

Unabhängig davon, wie realistisch die Chancen von Patruschew junior und senior auf höhere Ämter tatsächlich sind, ist es bezeichnend, wie offen inzwischen innerhalb und außerhalb Russlands über Putins Zukunft debattiert wird. Die "Washington Post" fasst zahlreiche kritische Äußerungen aus dem inneren Zirkel der Macht zusammen, wonach der Präsident zwar nicht "kurz davor" steht, sein Amt zu verlieren, sich aber doch erstmals mit Widerstand aus der Elite konfrontiert sieht: "[Im Kreml] gibt es viele Menschen, die davon überzeugt sind, dass die Dinge nicht gut laufen oder dass dies der falsche Weg ist", so ein anonymer Informant.

Pressesprecher Dmitri Peskow bestätigte "Meinungsverschiedenheiten" über den Zustand der Wirtschaft und das weitere Vorgehen beim Angriffskrieg, das sei jedoch "ganz normal": "Einige Leute denken, dass wir anders handeln sollten, aber das alles ist Teil des üblichen Arbeitsablaufs."

"Er weiß nicht, wie man verliert"

Russische Geschäftsleute sollen von einem "Wendepunkt" in Putins Karriere sprechen, ein Beamter aus dem Kreml-Apparat soll den Präsidenten als "unhaltbar" bezeichnet haben: "In all den Monaten haben wir gehört, dass die halbe Welt auf unserer Seite ist. Aber weder Modi noch Xi unterstützen uns jetzt." Zu den möglichen Nachfolgern von Putin werden Premierminister Michail Mischustin gezählt, der sich ebenfalls wenig bis gar nicht zum Krieg äußert, sowie Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin, Ex-Präsident und "Scharfmacher" Dmitri Medwedew und der sehr gut vernetzte und ehrgeizige stellvertretende Chef der Präsidialkanzlei, Sergej Kirijenko.

Der russische Analyst Juri Fedorow sagte dem im Ausland publizierten Portal "Currenttime", das "gesamte Machtsystem" fange "von oben" an zu bröckeln: "Das ist kein gutes Zeichen für Russland. Zusammenstöße in den oberen Schichten der Nomenklatura führten zum Zusammenbruch sowohl des Russischen Reiches als auch der Sowjetunion." Der Präsident hätte längst personelle Veränderungen durchgeführt, wenn er noch loyale Alternativ-Kandidaten in Aussicht hätte, so der Experte: "Putin hat nicht nur einen Krieg entfesselt, für den Russland nicht bereit war, sondern jetzt bewegt er selbst Truppen auf der Karte hin und her und versucht zu befehlen. Das Ergebnis liegt vor."

Etwas anders schätzt das russische Exil-Portal "Meduza" den Mut der Kreml-Beschäftigten vor Putins "Thron" ein. Demnach traut sich niemand, die Autorität des Machthabers offen anzuzweifeln. Er sei eine Art "Denkmal" seiner selbst geworden: "Er weiß nicht, wie man verliert. Zuzugeben, dass du verlierst, ist noch schlimmer." Immerhin würden Gouverneure in den Regionen offen gestehen, dass ihnen das Geld für die Mobilisierung fehle. Putin werde immer erratischer und einsamer in seiner Entscheidungsfindung und habe es aufgegeben, Minister "vorzuwarnen", wenn er etwas vorhabe.

Warnung vor "völliger strategischer Einsamkeit"

"Es gibt wahrscheinlich fast niemanden, der mit Putin zufrieden ist", so ein Insider gegenüber "Meduza": "Die Wirtschaft und viele Regierungsmitglieder sind unglücklich darüber, dass der Präsident den Krieg begonnen hat, ohne über das Ausmaß der Sanktionen nachzudenken. Die 'Falken' sind mit dem Tempo des 'Sondereinsatzes' nicht zufrieden. Sie denken, dass entschlossener gehandelt werden könnte."

Sehr bezeichnend ist ein Artikel von Andrej Kortunow, dem Generaldirektor des "Russian Council", der inoffiziellen Interessenvertretung der russischen Diplomaten. Er entlarvt Putin als Bluffer: "Inzwischen kann die Entscheidung der russischen Führung zur Teilmobilisierung als Weigerung interpretiert werden, taktische Atomwaffen direkt gegen die ukrainischen Streitkräfte einzusetzen. Wenn die Option einer nuklearen Eskalation tatsächlich in Betracht gezogen würde, wäre eine Teilmobilisierung kaum erforderlich."

Sehr direkt beschreibt Kortunow die Ausweglosigkeit Putins: "Es muss verstanden werden, dass der Einsatz taktischer Atomwaffen keineswegs einen Wendepunkt zu seinen Gunsten garantiert: seine militärische Wirksamkeit ist nicht offensichtlich. Was er jedoch sicher garantiert, ist das Risiko eines umfassenden Atomkriegs, völlige strategische Einsamkeit und der Status eines internationalen Parias, von dem sich alle Pole einer multipolaren Welt abwenden werden."

Hat Putin zu viele "Fehler" gemacht?

Putins Macht habe unmittelbar vor dem Krieg ihren Höhepunkt erreicht, argumentiert der bereits oben erwähnte politische Experte Juri Fjodorow im Portal "Istories". Danach habe er zu viele "Fehler" gemacht, um sich halten zu können: "Je weiter die Realität und seine Vorstellungen davon auseinander gehen, desto schlimmer ist es für die Realität und desto stärker ist der Wunsch, sie zu korrigieren." Der 70. Geburtstag könne durchaus der letzte sein, den Putin als Präsident erlebe, meint Fjodorow und nennt vier Punkte, bei denen Putin versagt habe: Er habe die Armee über- und die Ukraine unterschätzt, die Entschlossenheit des Westens nicht erwartet und sei von Chinas "neutraler Position" überrascht worden.

Dass sich viele Parteigänger Putins inzwischen ernsthaft um seine Macht sorgen, zeigt eine Aufstellung des "Insider", wonach kremlnahe Meinungsführer aus Militär, Politik und Medien emsig daran arbeiten, alle Fehlschläge ausschließlich den Generälen in die Schuhe zu schieben: "Schuld an allen Versäumnissen sind das Verteidigungsministerium und der Generalstab, von deren Aktivitäten Präsident Putin angeblich nichts weiß."

"Kampf um die Rolle Russlands in der Welt"

Mit dem 70. Lebensjahr würden "selbst die aktivsten Menschen" oft etwas ruhiger, heißt es in einem Geburtstagsartikel der "Moskowski Komsomolez", doch der Präsident werde nicht nachlassen, bis Russland eine "große und unabhängige Weltmacht" sei, was immer dafür die Kriterien sein mögen: "Für Putin ist die Quelle moralischen Trostes, der Brunnen, aus dem er spirituelle Kraft schöpft, der Mittelpunkt seines politischen Lebens. Seine wichtigste Mission ist der Kampf um die Wiederherstellung der führenden Rolle Russlands in der Welt. Und das ist keineswegs ein ungeschickter Versuch, etwas Schmeichelhaftes über den Helden des Tages zu sagen. Das ist nur eine Feststellung der Realität."

Russische Gesellschaft war noch nie so ängstlich

Dass Putin derzeit damit beschäftigt ist, Schuldige für die militärischen Fehlschläge zu finden, bestätigt die aktuelle Analyse des Institute for the Study of War: "Putin wird wahrscheinlich so lange mit der Entlassung von [Verteidigungsminister] Schoigu warten, wie er es für irgend möglich hält, um Schoigu weiterhin für anhaltende militärische Misserfolge verantwortlich machen zu können und Unterstützung bei anderen [Kreml-]Fraktionen aufzubauen. Schoigus Nachfolger muss dann die Verantwortung für Fehler übernehmen, die nach Beginn seiner Amtszeit auftreten."

Unterdessen wurde bekannt, dass die russische Gesellschaft noch nie so viel Angst hatte wie derzeit. Der Anteil der Befragten, die in ihrem persönlichen Umfeld eine entsprechende "Stimmung" feststellten, verdoppelte sich fast von 35 auf 69 Prozent. Nach der Mobilisierung explodierte der Verkauf von Beruhigungsmitteln und Antidepressiva, die schon nach Kriegsausbruch im Februar massiv nachgefragt worden waren.