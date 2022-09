"Putin im Feuerring": So streitet Russland über Mobilisierung

In Rostow am Don und in Woronesch wurden jetzt die traditionellen Feierlichkeiten samt Feuerwerk an den Stadtgründungstagen abgesagt, sehr zum Wohlgefallen nationalistischer Kreise, die sich darüber aufregen, dass das Leben in der Etappe bisher weitergeht wie eh und je, während Russland gerade massive militärische Niederlagen erleidet. Moskau hatten seinen 875. Geburtstag noch im vollen Lichterglanz gefeiert, ausgerechnet, als die Front zerbröselte. Auch das neu eröffnete Super-Riesenrad erregte die Empörung militanter "Patrioten". Sie setzen auf die Mobilisierung von Wirtschaft und Gesellschaft und wollen die Reservisten zu den Waffen rufen, der Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow will als "Bürger und Patriot" sogar das Kriegsrecht einführen, doch dagegen regt sich erheblicher Widerstand.

"Es wurde bereits ausgeharkt"

Der Kreml winkte bereits ab, das sei "momentan" kein Thema. Der russische Journalist Michael Nucky hält eine Mobilisierung aus drei Gründen für schwierig: Die Eingezogenen müssten erst einmal ausgebildet werden, sie müssten motiviert sein und es müssten ausreichend erfahrene Soldaten von der Front abgezogen werden, die sich um die Einweisung kümmern. All das sei logistisch derart kompliziert, dass darüber viel Zeit vergehen werde, denn Russland verfüge nicht über die nötige Infrastruktur, zum Beispiel für Übungsgelände. Im Übrigen dürfte es unter den bisherigen Zivilisten nur noch wenige Kriegsbegeisterte geben, so der Fachmann: "Alle, die in irgendeiner Weise an diesem Krieg teilnehmen wollten und durften, sind bereits ausgeharkt, so dass alle anderen diejenigen sind, die nicht kämpfen wollen."

Mit "kolossalen" Geldversprechen habe es eine "verdeckte Mobilisierung" gegeben, sogar in Gefängnissen und in der Psychiatrie seien Werbeplakate aufgehängt worden. Offiziere seien derzeit so rar, dass Zwanzigjährige deutlich Ältere ausbildeten, was zu "interessanten Konstellationen" geführt habe: "Aber das Problem ist, dass der Kreml einfach keine anderen Möglichkeiten hat, die Niederlage im Krieg zumindest hinauszuzögern."

"Alles kann beschlagnahmt werden"

Die Redaktion der "Nesawissimaja Gaseta" schreibt in ihrem Leitartikel, es falle schwer, sich einen russischen Politiker vorzustellen, der bei seinen Wählern für die Mobilisierung werbe: "Der Übergang der Wirtschaft auf eine militärische Grundlage bedeutet, wie [der Abgeordnete] Mikhail Scheremet sagt, dass die große Mehrheit der Menschen aus dem normalen Lebens- und Produktionskreislauf herausgerissen wird. Sie werden nach dem Bedarf der Armee einberufen und verteilt, das Land ernährt, kleidet und rüstet sie aus. Die Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt, Privateigentum wird zum bedingten Begriff: ein Auto, ein Haus, eine Wohnung – all das kann beschlagnahmt und für militärische Zwecke enteignet werden. Dies sind nur grobe Umrisse, keine Details. Es ist unmöglich, verantwortungsbewusst zur Mobilisierung aufzurufen, ohne alle Konsequenzen abzuwägen."

"Es gibt keine patriotische Welle"

Auch Experte Alexej Moschkow hält in den "VNNews" eine Mobilisierung für äußerst riskant. Er nennt dafür sogar fünf Argumente und zieht das Fazit, dass der Kreml die "totale Konfrontation mit dem Westen" immer noch scheue und außerdem "anscheinend" keinen strategischen Plan habe. In Telegram-Kanälen machen sich Militärs derweil darüber lustig, was das für ein "seltsamer Krieg" sei, in dem Russland der Ukraine weiterhin Geld für die Durchleitung von Gas bezahle.

Moschkow schreibt mit "verblüffender" Logik: "Um eine allgemeine oder sogar teilweise Mobilisierung zu erklären, muss man der Ukraine zuerst den Krieg erklären, und letzteres wird automatisch als Eingeständnis gewertet, dass die Spezialoperation gescheitert ist. Und wie wir alle wissen, gibt der Kreml keine Fehler zu." Außerdem gebe es wegen der Einsparmaßnahmen in den vergangenen Jahren bei weitem nicht genug Ausrüstung für Reservisten. Mit der Motivation sei es auch nicht weit her: "Es gibt keine patriotische Welle." Nur die "Leidenschaftlichen" und diejenigen, die das Geld brauchten, gingen an die Front. Eine Mobilisierung werde im Übrigen die angeschlagene Wirtschaft destabilisieren.

"Helfen Sie ihm, seinen Traum zu verwirklichen"

Mit der Rüstung stehe es ebenfalls nicht zum Besten: "Es gibt einfach keine technologische Basis, um die Führung eines groß angelegten Krieges mit nichtnuklearen Mitteln zu gewährleisten. Das heißt, es wird natürlich etwas produziert, das streitet niemand ab, aber ist alles in den richtigen Mengen und in der entsprechenden Qualität verfügbar?"

Bezeichnend für die Stimmung mancher Russen ist die Realsatire um den Gouverneur des fernöstlichen Chabarowsk. Mikhail Degtjarew hatte am 8. September in "patriotischem" Überschwang gesagt, er wolle ja gern freiwillig an die Front gehen, um den Kameraden zu helfen, aber er könne leider nicht, weil er so ein "verantwortungsvolles Amt" habe. Daraufhin starteten Einwohner eine Petition: "Helfen Sie ihm, seinen Traum zu verwirklichen."

Kreml fürchtet "Explosion des Optimismus" im Westen

In der Duma, dem russischen Parlament, gibt es Politiker, die einer Mobilisierung das Wort reden, aber auch solche, die das Ganze für eine Verschwörung von "ausländischen Journalisten" halten, wie Senator Andrej Klimow vom Auswärtigen Ausschuss: "Ich denke, sie haben einen Auftrag erhalten und werden dieses Thema jetzt ständig durch Fragen beleben."

Der Chef-Kolumnist der "Moskowski Komsomolez", Michael Rostowski, sieht Putin mittlerweile im "Feuerring" aus Krisen gefangen. Neben der Ukraine muss er sich mit aufflammenden Konflikten in Armenien und Aserbaidschan, Tadschikistan und Kirgisien, sowie antirussischen Affekten in Georgien befassen. In Moskaus asiatischem Hinterhof drohen neue "Fronten", für die Russland derzeit keinerlei Energie hat. Im Übrigen mache die "Explosion des Optimismus" im Westen dem Kreml zu schaffen. Putins Gegner seien "beschwingt". Höchstwahrscheinlich werde es "asymmetrische" Reaktionen Moskaus geben, vermutet Rostowski: "Ich frage mich, welche."