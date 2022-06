"Putin hat Mitleid mit ihnen": Russische Elite gerät unter Druck

Russland brauche keine "Ideologie", schimpft die sehr kremltreue Nachrichtenagentur RIA Nowosti, Vaterlandsliebe reiche völlig aus. Doch diesbezüglich gebe es ausgerechnet bei der Oberschicht erhebliche Defizite. Das "Schweigen der Elite" zum Krieg wurde in Russland zu einem geflügelten Wort. Der Oligarchie mangele es sehr an "Selbstachtung und Eigenverantwortlichkeit", sie sei "etwas verwirrt", und mitunter wirke sie "geradezu trashig", nach dem Motto, man könne zwar eine Person aus der Provinz holen, aber nicht die Provinz aus der Person: "Es ist an der Zeit, etwas gegen diesen ewigen Komplex der eigenen Minderwertigkeit zu unternehmen, das Gefühl der eigenen Nutzlosigkeit, den Wahn, sich hinter Worthülsen aus dem Ausland zu verstecken, die Gewohnheit, nicht selbst zu denken, sondern schlecht verdaulichen intellektuellen Kaugummi des Westens hin und her zu schieben."

"Russland ist das freieste Land der Welt"

Die Oligarchen litten unter "schrecklichen Komplexen" und "inneren Ängsten": "Ich möchte darauf vereisen, dass es beim Adel nicht wirklich um Wohlstand geht, sondern vielmehr um Bescheidenheit, Selbstlosigkeit, Selbstaufopferung, Patriotismus – jene Qualitäten, die Millionen unserer Leute regelmäßig, jeden Tag zeigen. Jetzt ist es an der Zeit, dass unsere Elite von den Menschen die Kunst des Patriotismus lernt", so Kolumnistin Viktoria Nikiforowa, die sich zur Behauptung versteigt, Russland sei das derzeit "freieste" Land der Welt: "Das ist unser größter Wettbewerbsvorteil." Begründung: Im Westen dominierten "unverständliche Krankheiten, Perversionen und Geschlechtsumwandlungen".

"Putin sagte, jetzt ist mal gut"

Was sich einigermaßen verrückt liest, ist in Russland keineswegs exotisch. Der kremlnahe Soziologe Sergei Markow beschimpfte die russische Elite, sie sabotiere den Präsidenten, in dem sie dessen Wirtschaftspolitik ruiniere, zum Beispiel nicht genug Ersatzprodukte für sanktionierte Waren schaffe, sich weiterhin am Westen orientiere und Patriotismus beiseite lasse: "Putin wandte sich an die Eliten mit dem Versprechen, dass sie persönlichen Erfolg und ein Gefühl von Stolz, Würde und Selbstverwirklichung haben werden, wenn sie ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder an ihre Heimat knüpfen. Aber er ist Humanist. Er hat Mitleid mit ihnen, bestraft niemanden, entfernt sie nicht."