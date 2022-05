"Putin hat es vermasselt": Kreml-Mitarbeiter gehen auf Distanz

Deutet sich da eine Verlagerung der Macht im Kreml an? Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew (70) ist jedenfalls allgegenwärtig, während Präsident Putin nach Recherchen des gewöhnlich gut informierten Onlineportals "Meduza" inzwischen kaum noch überzeugte Getreue hat. Angeblicher Grund dafür: Putin habe in den vergangenen Monaten sowohl die Hardliner, als auch die Kompromissbefürworter in der Regierungszentrale gegen sich aufgebracht.

Einerseits wolle er keine Mobilisierung ausrufen, wie es Teile des Militärs dringend fordern, andererseits fürchteten viele Führungskräfte durch die Sanktionen um Karriere und Wohlstand: "Ein Leben wie bisher wird nicht möglich sein, von Fortschritten kann man nicht sprechen. Aber irgendwie können wir uns durchmogeln, mit Grauimporten und dem Handel mit China und Indien", wird ein Insider zitiert.

"Sie denken, es muss entschlossener gehandelt werden"

"Zufrieden ist mit Putin vermutlich niemand. Die Wirtschaft und viele Regierungsmitglieder sind unglücklich darüber, dass der Präsident den Krieg begonnen hat, ohne über das Ausmaß der Sanktionen nachzudenken. Die Falken bemängeln das Tempo des 'Spezialeinsatzes'. Sie denken, dass entschlossener gehandelt werden könnte", so ein anderer Auskunftsgeber.

Doch eine Mobilisierung scheue der Kreml mit Blick auf Umfragen, wonach sogar die Kriegsbefürworter mehrheitlich nicht bereit seien, sich oder ihre Verwandten direkt daran zu beteiligen. Über die Größenordnung der Sanktionen habe sich keiner im Kreml genaue Vorstellungen machen können, vor allem ein Öl- und Gasembargo sei jenseits der Vorstellungswelt gewesen.

"Nach Putin lässt sich alles regeln"

Mehr und mehr werde über die "Zukunft nach Putin" gesprochen: "Hier geht es nicht darum, dass sie Putin jetzt stürzen wollen und eine Verschwörung vorbereitet wird. Aber es gibt die Übereinkunft und den Wunsch, dass er in absehbarer Zeit den Staat nicht mehr regieren wird. Der Präsident hat es vermasselt, aber nach ihm lässt sich alles regeln und wir kommen irgendwie mit dem Westen und der Ukraine zu einer Einigung."

Zu den möglichen Nachfolgern sollen der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin (63) gehören, der sich übrigens auch um den "Wiederaufbau" des Donbass kümmern soll, der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, Ex-Präsident und fleißige Propaganda-Scharfmacher Dmitri Medwedew (56) und der erste stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung Sergei Kirijenko (59). Letzterer gehöre zu den ganz wenigen, die Putin bei Bedarf mitten in der Nacht "wecken" könnten.

"Schlimmer als ein Verbrechen: Ein Fehler"

Trotz viel Gemaule arbeiteten jedoch alle Beteiligten unverdrossen weiter und seien sich einig, dass Putin nur bei ernsthafteren gesundheitlichen Problemen aufhören werde. Gerüchte über angebliche Krebsoperationen und allerlei andere Gebrechen des Präsidenten wabern seit Jahren durchs Netz, freilich ohne Beweise. Die meisten Urheber stellen ihre "Diagnosen" über das jeweilige tagesaktuelle Aussehen Putins aus der Ferne.

Auf dem oppositionellen "Istories"-Portal war zu lesen, es gebe bei den russischen Geheimdiensten "keine einzige positive Bewertung" des Krieges. Dort seien manche vielmehr überzeugt, Putin "habe die Nerven verloren" und sei das "Opfer" von Falschberatung. Es sei sogar die "Verschwörungstheorie" im Umlauf, wonach die Amerikaner dem Präsidenten mit Hilfe von "Doppelagenten" eine Falle gestellt hätten, um "alle Errungenschaften der letzten zwanzig Jahre" zurückzudrehen. Ein Geheimdienst-Mann, der diese These angeblich nicht teilt, soll über den Krieg gesagt haben: "Das ist schlimmer als ein Verbrechen, das ist ein Fehler.“

"Die Wahrheit ist auf unserer Seite"

Unterdessen sorgte der Sekretär des russischen Sicherheitsrats, Nikolai Patruschew mit einem Interview für Aufsehen, wonach es beim Angriffskrieg auf die Ukraine "keinerlei Zeitplan" gebe, was für die erheblichen militärischen Schwierigkeiten Moskaus spricht. Vielmehr komme es auf einen "hundertprozentigen" Erfolg an: "Es kann nicht anders sein, da die Wahrheit, einschließlich der historischen Wahrheit, auf unserer Seite ist. Nicht umsonst hat General Michael Skobelew (1843 - 1882) einmal gesagt, nur unser Land könne sich den Luxus leisten, aus Mitgefühl zu kämpfen. Mitgefühl, Gerechtigkeit und Würde sind starke verbindende Ideen, die wir immer in den Vordergrund gestellt haben und stellen werden."

Verteidigungsminister Sergei Schoigu sagte laut kremlnaher Nachrichtenagentur RIA Nowosti, die russische Armee habe das Tempo ihres Vormarsches "absichtlich" verlangsamt, um der betroffenen Zivilbevölkerung ausreichend Gelegenheit zu geben, Fluchtkorridore zu nutzen.

Hatte Bismarck recht?

Das Schicksal der Ukraine werde von den Menschen bestimmt, die dort lebten, so Patruschew, der behauptete, Russland habe "noch nie das Schicksal souveräner Mächte" zu kontrollieren versucht.

Einmal mehr versuchte Patruschew die "Geister" der Vergangenheit zu beschwören und bedauerte, dass dem "Heldentum" des sowjetischen Volkes insgesamt "zu wenig Beachtung" im Geschichtsunterricht geschenkt werde. Und "fast niemand" habe von den "Helden" des Ersten Weltkriegs und des Napoleonischen Kriegs von 1812 gehört. Das Wort von Bismarck, wonach "Schlachten in der Schule" gewonnen würden, sei "sicherlich wahr".

Auslandsrusse: "Es gibt einen Bürgerkrieg"

An der Heimatfront muss Patruschew allerdings noch viel Überzeugungsarbeit leisten: Ein Mitarbeiter von Putins Lieblingsblatt "Komsomolskaja Prawda", der für eine Reportage von Moskau in die Türkei flog, wurde von seinen Redaktionskollegen nach eigener Aussage ängstlich gefragt, ob er denn vor habe, zurückzukommen. Seine Antwort: "Sogar, wenn ich es bereue."

Aus der Türkei berichtete Wladimir Worsobin dann darüber, dass der dortige Interessenvertreter der Auslandsrussen, Alexander Sotnischenko, alle Emigranten wüst als "Verräter" beschimpfte und anfügte: "Ich sage Ihnen als Historiker, es gibt einen Bürgerkrieg." Egal, wie ernst das gemeint war: Die Risse in der russischen Gesellschaft und wohl auch im Kreml sind unübersehbar. Für den Sommer wird mit dem "Schlimmsten" gerechnet, was die Wirkung der Sanktionen betrifft.