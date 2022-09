Putin-Fan Valery Gergiev: "Heldenleben" statt Abfindung

"Das Thema ist durch", heißt es dem BR gegenüber aus dem Münchner Kulturreferat: Nach seinem Rauswurf bei den Münchner Philharmonikern Ende Februar bekommt der Dirigent Valery Gergiev definitiv keine Abfindung. Der Maestro habe dagegen auch keine juristischen Schritte eingeleitet, so eine Sprecherin: "Es ist ihm wahrscheinlich egal, angesichts seines Vermögens." Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte der BILD-Zeitung (Mittwochsausgabe) bestätigt: "Er kriegt kein Geld und es hat uns keinen Cent gekostet." Im Frühjahr hatte es noch eine viel diskutierte Debatte unter Anwälten gegeben, ob Gergiev mit einer Entschädigung rechnen könne. Politische Gesinnung sei kein Grund für die vorzeitige Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, hatten damals manche argumentiert.

"Höhepunkt ist der Sieg des Helden"

Derweil lässt sich der Chef des St. Petersburger Mariinski-Theaters, der auch Häuser in Moskau, auf der Krim und im fernöstlichen Wladiwostok bespielt, vom russischen Publikum feiern. Soeben trat er mit dem "Heldenleben" von Richard Strauss auf. Ein Kritiker schrieb darüber: "Das grandiose, effektvolle Schlachtenbild baute auf einer meisterhaften Verflechtung der Themen des Helden und seiner Feinde auf. Der ohrenbetäubende Höhepunkt - der Sieg des Helden - wurde durch eine Episode ersetzt, die seine friedliche Arbeit darstellt." Gergiev wurde im Anschluss von Artem Molschanow, dem stellvertretenden Gouverneur der Region Jaroslawl, als "großer Patriot" gelobt und bekam Blumen überreicht.

"Könnte trotzig und teils provokant wirken"

In Moskau habe der Dirigent bewiesen, wie "majestätisch russische Musik" sei, hieß es kürzlich in der "Nesawissimaja Gaseta" (NG): "Diese Botschaft mag zum jetzigen Zeitpunkt trotzig und teils provokant wirken, aber man sollte hier nicht nach einem tieferen Grund suchen. Westliche Musik, Verdis Ouvertüre aus der 'Macht des Schicksals', gab es nur als Zugabe." Ansonsten konzentrierte sich Gergiev auf beliebte und eingänige russische Konzertstücke wie die Symphonische Suite "Scheherazade" von Nikolai Rimski-Korsakow und Auszüge aus dessen Oper "Das Märchen vom Zaren Saltan".

Bezugnehmend auf die sinfonische Dichtung "Ein Heldenleben" (1899), die in einem zweiten Konzert aufgeführt wurde, schreibt die NG: "Entgegen der Vorstellung des Komponisten argumentierten die Interpreten: Das Leben geht weiter, das ist nicht das Ende."

Bei einem Besuch in Wladiwostok hatte Gergiev nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur TASS gesagt: "Ich habe große persönliche Verbindungen, hauptsächlich künstlerische, nach Japan, Südkorea und zur Volksrepublik China. Ich war mehr als 100 Mal in Japan, ich war fünfzig Mal in China. Ich glaube, es gibt großartige Künstler in China, in Korea und in Japan. Und wir arbeiten mit ihnen zusammen. Und diese Zusammenarbeit wird niemals aufhören." Das entspricht der Vorgabe des Kreml, angesichts der Sanktionen des Westens Russland auch kulturell mehr nach Osten und zum globalen Süden auszurichten.

Rechtsextreme forderten Denkmal für Gergiev

Bei einer Pressekonferenz hatte Gergiev im August gesagt, es gehe ihm am St. Petersburger Mariinski-Theater mit mehreren Spielstätten vor allem "um unsere russische Operntradition". Der Maestro empfahl seinen Kollegen auch, in den Regionen präsent zu sein, um ihnen "ein Gefühl für den großen, ernsthaften Prozess zu vermitteln, der im Musikleben des Landes" stattfinde. Gergiev ist von Putin als eine Art Generalintendant der beiden großen russischen Bühnen in St. Petersburg und Moskau vorgesehen, mit Spielstätten von Wladiwostok bis zur Krim.

Rechtsextreme in Russland liebäugelten schon mit dem Gedanken, dem Dirigenten in St. Petersburg ein Denkmal zu errichten, weil er zu den Künstlern gehöre, die "seit vielen Jahren Patriotismus" demonstrierten und sein Leben für "Russlands Größe" einsetze. Es sei wichtiger, solche "zeitgenössischen Helden" zu ehren statt Dichter wie Alexander Blok, sonst verwandle sich die Stadt noch einen "Friedhof".