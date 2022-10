Putin-Berater beschimpft junge Journalisten als "Kreaturen"

Er war mal russischer Kulturminister, hält sich für einen herausragenden Historiker und durfte im Frühjahr die Verhandlungen mit der Ukraine leiten: Wladimir Medinski (52) ist ein umtriebiger Ideologe und Propagandist, der beim Kreml in hohem Ansehen steht. Ständig reist er durchs Land und wirbt für die Besinnung auf russische Helden wie Zar Peter den Großen und siegreiche Generäle. Jetzt regte sich Medinski bei einer Buchvorstellung in Moskau darüber auf, dass der Anteil junger Menschen, die "nichts kapierten", in der Hauptstadt deutlich höher sei als im nationalen Durchschnitt. Damit meinte er natürlich Kriegsgegner. Die Fakultät für Journalismus an der Moskauer Uni sei "voll von diesen Kreaturen unter den liberalen Professoren". In Kriegszeiten sei das "irgendwie nicht gut".

"Schande für die Uni"

Das akademische Personal solle vielmehr "in sich gehen und versuchen, den Studenten die Wahrheit zu vermitteln", so Medinski: "Um deren Gehirne an den richtigen Platz auf der anderen Straßenseite zu bringen." Der Putin-Propagandist verwies auch darauf, dass an der Uni "dieser Typ gejagt" worden sei. Damit spielte Medinski darauf an, dass der besonders eifrige Kreml-Fan und Nachwuchsjournalist Stepan Andropow, der ein T-Shirt mit der Aufschrift "Z" trug und am 23. September im Treppenhaus der Uni die Fahne der selbst ernannten "Republik Luhansk" schwenkte, von seinen Kommilitonen in den sozialen Netzwerken geschmäht worden war.

Zuvor hatten einige Studenten den hausinternen Wachdienst verständigt und sich darüber empört, dass in der Uni unzulässigerweise eine "politische Demonstration" stattfinde. Daraufhin waren zwei der Studenten exmatrikuliert und von der Dekanin Jelena Wartanowa als "Schande für die Uni" bezeichnet worden. Und dass, obwohl sich in dem zuständigen Gremium keine Mehrheit für die Maßnahme gefunden hatte. "Feindseligkeiten unter Studenten" seien "inakzeptabel", hatte Jelena Wartanowa geschrieben.

"Bitte nicht in Kriegszeiten"

"Wir haben es ja alle ertragen, es war ganz normal", so Medinski über die Zustände an der Uni: "Wir hatten Freiheiten, der Pluralismus blühte dreißig Jahre lang. Nur bitte nicht in Kriegszeiten." Der Kreml-Vordenker hatte sich mit etlichen historischen Büchern hervorgetan und auch einen "Fantasy-Thriller" über russische Siege über die Polen und Franzosen zu Papier gebracht. Ständig regt sich Medinski über angebliche "Fälschungen" in russischer Schullektüre auf: "In den 90er Jahren wurde in unserem Land in Schulgeschichtsbüchern dreimal mehr über die Landung [der Alliierten] in der Normandie geschrieben als über die Schlacht von Stalingrad. Das ist natürlich ungeheuer unfair und beleidigend. Nur im belagerten Leningrad starben mehr Menschen als bei all unseren Verbündeten zusammen genommen."

"Durch die Finger direkt ins Blut"

Als Historiker drängte Medinski darauf, den Geschichtsunterricht massiv auszubauen, was zumindest auf dem Papier auch geschah: "Ich liebe Bücher. Vor allem die alten. Lesen, durchblättern, in den Händen halten. Riechen Sie die Seiten. Die Energie des Geistes, Bilder, Emotionen dringen durch die Haut der Finger - direkt ins Blut. Durch das Sehen - direkt ins Gehirn. Ich liebe die Atmosphäre guter Buchhandlungen und Bibliotheken."

Originelle Vergleiche zog Medinski, um die international nicht anerkannten "Volksabstimmungen" in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten zu rechtfertigen. So verwies er in einem diesbezüglichen Vortrag auf die Abstimmung im Saarland am 23. Oktober 1955. Damals entschied sich eine Zwei-Drittel-Mehrheit gegen ein zuvor von Deutschland und Frankreich ausgehandeltes "Statut", wonach das Saarland eine europäische Sonderregion geworden wäre. Daraufhin kam es zu Verhandlungen über die Aufnahme in die Bundesrepublik.

Im Westen gilt Medinski als notorischer "Desinformant", weswegen ihn beispielsweise Kanada auf eine Sanktionsliste gesetzt hat.