Putin allein zu Haus: Kasachstan will sich "nicht beugen"

Dicke Luft im Kreml und im russischen Staatsfernsehen. Dort wird immer weniger über den Angriffskrieg auf die Ukraine berichtet und immer mehr über den angeblichen "Zusammenbruch" der globalen Ordnung. Grund dafür: Erfolgsmeldungen vom Schlachtfeld im Donbass sind rar, dafür gerät Moskau mehr und mehr aus dem eigenen "Hinterhof" unter Druck.

Den Orden wollte Tokajew auch nicht

Der Präsident von Kasachstan, Qassym-Schomart Tokajew, der 2019 an die Macht kam und Anfang Januar auch mit Hilfe russischer Truppen Unruhen zu bestehen hatte, zeigte sich mehr als ungnädig gegenüber Putin: "In Russland stellen einige Leute die Situation falsch dar und behaupten, dass es Russland war, das Kasachstan gerettet hat, und Kasachstan solle sich nun zu seinen Füßen beugen. Ich denke, das ist eine völlig ungerechtfertigte Argumentation, man könnte sagen, weit von der Realität entfernt." Zu allem Überfluss soll Tokajew auch noch den "Alexander-Newski"-Orden abgelehnt haben, den ihm Russland angeblich verleihen wollte, was in Moskau offiziell natürlich bestritten wird.

Ziemlich aufgebracht schimpfte Tokajew über russische Journalisten und linientreue Kulturschaffende, die ebenfalls behauptet hätten, Kasachstan verdanke sein "Überleben" Russland. Die "Kriegspartei" im Kreml brachten solche Worte nach Recherchen des "Insider" zum Schäumen, zumal Tokajew sie bei einem Wirtschaftsforum in St. Petersburg äußerte, wo der Kasache in Anwesenheit von Putin ausschloss, dass sein Land die beiden selbst ernannten "Republiken" im Donbass anerkennen werde. Es gebe auf der Welt "500 oder 600" Regionen, die den Anspruch hätten, sich selbständig zu machen, so Tokajew, etwa Südossetien oder Abchasien im Kaukasus. Wenn Kasachstan die alle anerkennen würde, gebe es "Chaos".

"Sie könnten wenigstens schweigen"

Wenig verwunderlich, dass das in Moskau zu einer erregten Debatte führte, von einem "Schlag ins Gesicht" war die Rede, obwohl auch der weißrussische Diktator und Putin-Kumpel Alexander Lukaschenko die von Russland subventionierten Donbass-Gebilde Luhansk und Donezk bisher nicht anerkannte. Konstantin Zatulin, im Parlament zuständig für die Beziehungen zu ehemaligen Mitgliedsstaaten der UdSSR, sprach von einer "Herausforderung": "Wenn niemand etwas von ihnen erwartet, könnten sie wenigstens schweigen."

Dagegen meinte Andrei Turtschak, der Generalsekretär der Partei "Einiges Russland", Zatulin habe Russland einen schlechten Dienst erwiesen: "Provozierende, tendenziöse Kommentare" könnten die Beziehungen zu Kasachstan und anderen Ländern nur noch weiter komplizieren.

Putin konnte Tokajews Vornamen nicht aussprechen

Der rechtsextreme Dauerschwätzer und Putin-Bewunderer Ramsan Kadyrow, der Tschetschenien regiert, ereiferte sich: "Als Kasachstan begann, seine Souveränität zu verlieren, wer half dabei? Russland! Und wenn Russland es braucht, schweigen alle – man hat Angst vor Sanktionen."

Für das Wirtschaftsblatt "Regnum" analysierte Journalist Wladimir Pawlenko, Tokajew sei deshalb so resolut, weil es in Kasachstan eine "Welle des Nationalismus" gebe. Leider habe sich Tokajew nicht an die alte Redensart gehalten, dass Diplomaten die Sprache nutzen sollten, "um ihre Gedanken zu verbergen". Offenbar habe die Elite in Kasachstans Hauptstadt Nur-Sultan, ehemals Astana, die als "Kleinstadt" geschmäht wurde, enorme Angst, dass Moskau dort ebenfalls eingreife, wenn ethnische Russen "bedroht" seien.

Ukrainische Medien wollten eine "öffentliche Demütigung" Putins festgestellt haben. Im russischen Netz musste sich Putin hämische Kommentaren gefallen lassen, weil er Tokajews nicht ganz einfachen Vornamen mehrmals falsch ausgesprochen hatte, was den Gast aus Kasachstan sichtlich irritiert hatte.

TV-Moderator sieht Kriegsgrund gegen Litauen

Wegen angeblicher "Minenfunde" im Hafengebiet von Noworossiysk am Schwarzen Meer, blockierte Russland überraschend kasachische Ölexporte, was als Strafaktion, ja "Rache" gewertet wird. Das alles beweist, wie groß die Nervosität im Kreml ist, schließlich gelten auch andere zentralasiatische Staaten wie Kirgisien und Usbekistan nicht gerade als "Verbündete".

Unterdessen sorgte im russischen Staatsfernsehen der Satz eines Moderators für Aufsehen, das NATO-Mitglied Litauen habe für einen "casus belli", also einen Kriegsgrund gesorgt, indem es den Transit von sanktionierten Waren per Eisenbahn in die russische Enklave Kaliningrad unterbunden habe. Da solche Äußerungen in der Regel nicht spontan, sondern nach sorgfältiger Zensur gemacht werden, deutet die martialische Botschaft ebenfalls auf ein gewisses "Nervenflattern" im Kreml.

Moskau droht mit "allen Mitteln"

Wenig verwunderlich also, dass der Leiter der Kommission für den "Schutz der staatlichen Souveränität" Russlands, Andrei Klimow, ebenfalls zeterte, Moskau haben nun gegenüber Litauen "freie Hand", die Lage "mit allen Mitteln zu lösen". Begründung: Litauen habe nur NATO- und EU-Mitglied werden können, weil es einst versprochen habe, den freien Zugang zu Kaliningrad zu garantieren. In Kaliningrad selbst hieß es von der dortigen Regionalregierung, die strittigen Waren, die Sanktionen unterliegen, würden jetzt auf dem Wasserweg über die Ostsee-Fährhäfen befördert.