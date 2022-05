Pussy Riot in den Münchner Kammerspielen: Anklage gegen Putin

Wladimir Putin schaut auch zu. Als Pappkamerad in Sträflingskluft lehnt der russische Präsident links vorne an der Seitenwand des Zuschauerraums, um den Hals ein Schild mit der Aufschrift "Putin to Court" – "Putin vor Gericht". Und fast hat es den Anschein, er blicke tatsächlich verstört, ja verängstigt aus der gestreiften Wäsche auf das Pussy-Riot-Quartett um Marija Aljochina, das ihn zur Hölle wünscht.

Es ist aber auch eine wahrhaft respekteinflößende Power, die einem da in den Münchner Kammerspielen entgegenschlägt. Das hat natürlich zu tun mit den tosenden Klanggewittern, die das Punk-Kollektiv mit Synthesizer, Saxophon und Sounds aus dem Laptop, mit Drum-Computer und Schlagzeug entfacht. Vor allem aber liegt es an der bewundernswerten und vor allem geradezu beängstigenden Furchtlosigkeit, die Pussy Riot ausstrahlen.

Rückblick auf Pussy Riots Geschichte

Das Bühnenportal wird blutrot angestrahlt. Blutrot eingefärbt sind auch viele der Videobilder, die auf eine große Leinwand im Bühnenhintergrund projiziert werden. Pussy Riot erzählen noch einmal die Geschichte ihres Punk-Gebets, als sie im Februar vor zehn Jahren die Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale kaperten, um gegen Putins repressives Regime und dessen unheilige Allianz mit der russisch-orthodoxen Kirche zu protestieren.

"Maria, Gottesmutter, Jungfrau, jage Putin davon!" Das sangen sie damals, eine Art Exorzismus, der nun, in dieser überwältigenden Mischung aus Konzert und Kundgebung, noch einmal rituell wiederholt wird. Auf der Leinwand sind dazu Filmaufnahmen der spektakulären Aktion zu sehen, in denen die Aktivistinnen jene bunten Sturmhauben tragen, die sie auch optisch zu Ikonen des Widerstands gemacht haben. Auch auf der Bühne ziehen sie sich immer wieder solche Strumpfmasken über – in den Nationalfarben der Ukraine.

Anklage gegen Putin und Aufruf zum Ungehorsam

Pussy Riot berichten in zornigem Sprechgesang aus einem Land, in dem die Polizei Demonstranten die Liebe zu Mütterchen Russland mit dem Schlagstock einprügelt – auch dazu gibt es Videobilder – sowie von Haft, Hungerstreik und dem Prozess, der ihnen gemacht wurde. Nie sei sie sich ihrer so sicher gewesen, wie vor diesem Gericht, sagt Marija Aljochina, weil sie gewusst habe: Sie ist im Recht. Da ist sie wieder: Diese schier unglaubliche Unerschrockenheit, die man Aljochina aber eben doch glaubt. Gleichwohl hat man nie das Gefühl, hier baue jemand am eigenen Heldendenkmal. Der Auftritt ist Anklage gegen Putin und Aufruf zum Ungehorsam in einem.

"Jeder kann Pussy Riot sein", heißt es einmal. Und: "Für die Freiheit. Eure und unsere!" Auf einer Pressekonferenz vor dem Konzert hatte Marija Aljochina erklärt, ihr Entkommen aus dem Hausarrest in Moskau - getarnt als Essenslieferantin - möge für die westliche Presse ja eine spannende Story sein. Die Flucht an sich aber sei nur Mittel zum Zweck gewesen.

Flucht aus Russland, um der Opposition eine Stimme zu geben

Geflohen, sagt Marija Aljochina, sei sie nicht um der eigenen Freiheit willen, sondern um diese Tour zu machen und damit den vielen Oppositionellen, namhaft oder namenlos, die im Gefängnis sitzen oder unter Arrest stehen, eine Stimme zu geben. Um deren Botschaft des Widerstands in die Welt zu tragen.

Verbunden damit ist implizit auch die Aufforderung an den Westen, nicht länger tatenlos zuzusehen. Putin hat 2014 die Krim annektiert. Und schon seit langem führt er gewissermaßen Krieg gegen den Teil seines Volkes, der nicht auf seiner Seite steht. Der Angriff auf die Ukraine – für Pussy Riot kam er alles andere als unerwartet. Und so darf sich das deutsche Publikum durchaus mit gemeint fühlen von der Anklage der Punk-Aktivistinnen; und beschämt angesichts ihres unaufhörlichen Protests, für den sie schlimmste Repressalien in Kauf nehmen, und gegen den unsere Solidaritätsadressen mit der Ukraine gratismutig wirken.

"Putin pisst sich in die Hose"

Zum Finale gibt es einen noch neuen Song zum Ukrainekrieg. Das russische Kriegszeichen "Z" wird darin mit dem Hakenkreuz verglichen, und der Ortsname Butscha ertönt als markerschütternder Schmerzensschrei. Am Ende ist man als Zuschauender aufgewühlt, beschämt wie gesagt, verstört und euphorisiert zugleich. Weil von dieser Performance eine Kraft ausgeht, die einen glauben macht, dass sie Wladimir Putin tatsächlich in die Knie zwingen könnte. Das mag utopisch klingen. Die Unbeugsamkeit von Pussy Riot aber ist keine reine Pose, sondern höchst real. "Putin pisst sich in die Hose", skandiert das Quartett einmal. Vor diesen Frauen muss Putin sich wirklich fürchten. Mehr kann Kunst kaum erreichen.