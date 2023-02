Pussy Riot attackieren Netrebko: "Putins Faschismus hofiert"

Seit Wochen tobt in Wiesbaden ein Streit um einen geplanten Auftritt von Star-Sopranistin Anna Netrebko bei den dortigen Maifestspielen. Sie soll am 5. und 7. Mai als "Abigaille" in Verdis Oper "Nabucco" zu sehen sein. Das Land Hessen und die Landeshauptstadt Wiesbaden hatten sich gegen diesen Auftritt ausgesprochen: "Es geht uns dabei ausschließlich darum, rücksichtsvoll, sensibel und mit klarer Haltung an der Seite der Ukraine zu stehen", so Oberbürgermeister Gert Uwe Mende (SPD): "Wir greifen nicht in die Kunstfreiheit ein, aber wir positionieren uns." Dagegen hatte Intendant Uwe-Eric Laufenberg von "Moralhysterie" gesprochen und darauf verwiesen, dass sich Netrebko seiner Meinung nach "nichts zuschulden kommen" ließ: "Es gibt nichts, für das sie verurteilt worden ist."

"Wir wurden eingesperrt"

Die russische Punkband "Pussy Riot" sagte jetzt einen Auftritt in Wiesbaden unter Protest ab. In einem Interview mit der Deutschen Welle und dem im Ausland erscheinenden russischen Portal "Currenttime" kritisierten sie nicht nur Netrebko, sondern auch Intendant Laufenberg: "Wir sprechen nicht über unterschiedliche Standpunkte - wir sprechen über die Tatsache, dass Sie eine Person anheuerten, die viele Jahre lang bewusst Putins Faschismus verteidigt hat." Netrebko sei das "Aushängeschild" Putins in zwei Präsidentschafts-Wahlkämpfen gewesen und im Kreml aufgetreten: "Wir wurden eingesperrt."

Außerdem habe die Sängerin "riesige Summen" in den von den Russen teilbesetzten Donbass überwiesen: "Das ist kein Zufall – es ist einfach ein absichtliches, konsequentes Hofieren vor den Interessen eines falschen Präsidenten und seines Werkzeugs, des faschistischen Regimes. Es wäre seltsam, darüber überhaupt verschiedener Ansicht zu sein."

"Wir sind darüber ausgeflippt"

Rein finanziell habe die Band durch die Absage in Wiesbaden kaum Nachteile, da ohnehin eine Europatour geplant sei, versichern die Künstlerinnen Olga Borissowa und Marija Aljochina, und verwahren sich dagegen, ungebührlich Einfluss auf das Programm der Maifestspiele nehmen zu wollen: "Wir versuchen nicht, jemanden dazu zu bringen, etwas zu mögen. Wir haben nur eine Position, und daran halten wir uns. Ich habe einige Kommentare gelesen, die uns den Rücken gestärkt haben. Aber das ist in diesem Fall nicht das Ziel."

Dass sie in Wiesbaden anstelle von ukrainischen Künstlern auftreten sollten, die ebenfalls wegen Anna Netrebko abgesagt hatten, habe sie "fassungslos" gemacht, versichert Pussy Riot: "Wir sind darüber total ausgeflippt." Die Einladung habe "so neutral und freundlich wie möglich" geklungen: "Wir erfuhren kein Wort von Anna Netrebko." Sie hätten daraufhin das Gefühl gehabt, dass es nun nicht mehr ausreiche, nur abzusagen: "Wir wollten wissen, warum sie uns das angetan haben."

Kreml-Presse jubelt

Kremltreue russische Medien bemerkten jovial, in Wiesbaden seien sie "nicht sonderlich verärgert" über die Absage von Pussy Riot, im Gegenteil, die Organisatoren seien der Meinung, dass "nicht das gesamte russische Volk und die gesamte russische Kultur verurteilt" werden könne. Allerdings sei Netrebko "auch keine Patriotin" mehr, eine Anspielung auf die jüngsten Äußerungen der Sängerin, mit denen sie ihre Heimatregion Krasnodar gegen sich aufbrachte. Die Künstlerin könne sich wohl "nicht entscheiden", war zu lesen. Gern machen staatlich gesteuerte Medien auch hämische Anspielungen: "Scheint so, dass sie in letzter Zeit nicht mehr sonderlich auf ihre Figur achtet und zugenommen hat."

Pussy Riot waren in Russland 2012 wegen "Rowdytums aus religiösem Hass" zu zwei Jahren Haft verurteilt worden, später jedoch im Rahmen einer Amnestie und nach einem Hungerstreik drei Monate vorzeitig entlassen worden.