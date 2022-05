Pussy-Riot-Aktivistin verlässt heimlich Russland für Tournee

Die Pussy-Riot-Aktivistin Maria Aljochina hat sich der Polizeiüberwachung in Russland entzogen und ist heimlich ins Ausland gereist. Sie habe sich als Mitarbeiterin eines Essenslieferdienstes verkleidet und ihr Handy in ihrer Wohnung in Moskau zurückgelassen, sagte die 33-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der "New York Times".

Sie habe die Grenze zu Belarus passiert und eine Woche später sei es ihr dann nach mehreren Versuchen gelungen, ins EU-Land Litauen einzureisen. "Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, denn es war ein unvorhersehbarer und großer 'Abschiedskuss' für die russischen Behörden", sagte Aljochina der New York Times.

Verbotene Teilnahme an Nawalny-Demonstration

Die Aktivistin gehört zu den bekanntesten Mitgliedern der Kreml-kritischen Protestgruppe Pussy Riot. Im September war sie wegen ihrer Teilnahme an Demonstrationen für den inhaftierten Regierungskritiker Alexej Nawalny zu einer einjährigen Strafe verurteilt worden. Das Gericht ordnete eine Überwachung an und verhängte eine nächtliche Ausgangssperre gegen Aljochina, der es auch verboten wurde, Moskau zu verlassen. Ende April wurde die Strafe in eine Haftstrafe umgewandelt.

Aljochinas Lebensgefährtin Ljusja Schtein schrieb auf Twitter, dass ihre Partnerin "nicht aus Russland geflohen, sondern auf Tournee gegangen ist", um Geld für die Ukraine zu sammeln. Tatsächlich spielen Pussy Riot am Donnerstag ein Konzert im Berliner Funkhaus. Mit den Konzerten will die Band gegen die Politik in ihrem Heimatland protestieren und die Ukrainerinnen und Ukrainer unterstützen. Schtein war ebenfalls wegen der Proteste gegen Nawalnys Inhaftierung verurteilt worden und hatte Russland bereits im April verlassen.

Fast zwei Jahre in Haft

Aljochina hatte bereits fast zwei Jahre in Haft verbracht, weil sie 2012 an einer Protestveranstaltung in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale teilgenommen hatte. In Moksau hätten ihr nun unmittelbar weitere drei Wochen Straflager gedroht - und die Tour wäre geplatzt, wie sie gegenüber dem rbb erzählt: "21 Tage mehr oder weniger in Haft, das ist an sich nicht das Problem", sagt Aljochina. "Aber ich habe mich entschieden, dass ich meine Zeit auch sinnvoller verbringen kann. Ich saß schon so oft im Gefängnis. So oft! Was letztlich natürlich auch meine Entscheidung war." Bezüglich der derzeitigen Situation in Russland fügte sie hinzu: "Ich habe Hoffnung. Aus diesem Grund will ich auftreten. Ich habe die 1990er Jahre erlebt, ich bin zu Perestroika-Zeiten aufgewachsen. Ich weiß, dass Russen die Freiheit lieben und dass die wunderbar sein kann."

Mit Material von afp