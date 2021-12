Puppenspieler in der Pandemie: Zwischen Kulturpreis und Hartz IV

Wo begegnen sich Dr. Faust und Peter aus "Peter und der Wolf" genauso wie Wotan aus "Der Ring des Nibelungen" und der "Krabat" von Otfried Preußler? Sie und viele mehr treffen sich in einem kleinen Raum im Keller eines Hauses im Würzburger Stadtteil Rottenbauer. Das Zimmer dient dem Würzburger Puppenspieler Thomas Glasmeyer als Probenraum, vor einem großen Spiegel feilt er hier an den Bewegungen seiner Puppen.

Laut eigenen Angaben hat Glasmeyer in seinem Leben über 1.000 Puppen gebaut: große und kleine, dünne und dicke, die er, für Kinder wie Erwachsene, über 30 Jahre lang über die verschiedensten Bühnen Deutschlands bewegt hat. Doch seit zwei Jahren ist alles anders, die Corona-Pandemie hat viele Veranstalter ausgebremst, Solokünstler wie Glasmeyer mussten zusehen, wie – von Welle zu Welle – Auftritt um Auftritt abgesagt wurden, bis sich der Terminkalender ganz leerte.

Kulturpreis des Bezirks Unterfranken für Puppenspieler Glasmeyer

"Es ist ein Gefühlschaos, was du durchläufst", sagt er. Der ständige Wechsel zwischen Auftritten und Ungewissheit zermürbe: "Da geht so ein bisschen Euphorie verloren, du wirst träge." Ähnliches höre er derzeit auch von vielen Kollegen.

Dabei hätte es in diesem Jahr Grund zum Feiern gegeben: Vom Bezirk Unterfranken erhielt der gebürtige Westfale den Kulturpreis. Doch das Preisgeld, das er ursprünglich dafür verwenden wollte, sein 20 Jahre altes Auto endlich in den Ruhestand zu schicken, braucht er jetzt, um im Winter über die Runden zu kommen.

Puppenspieler ohne öffentliche Auftritte im Dezember

Vor ein paar Wochen noch stand für Glasmeyer an jedem Wochenende ein anderes Engagement an. Jetzt ist er froh, wenn er überhaupt noch einen Auftritt hat – zum Beispiel in der Stadtbibliothek in Weikersheim, wo er unter 2G-plus-Bedingungen vor 40 Zuschauerinnen und Zuschauern spielen durfte. "Vielleicht aus Solidarität, weil sie mich letztes Jahr schon engagiert hatten und da auch absagen mussten", sagt er. Was öffentliche Auftritte angeht, sei ihm der ganze Dezember jetzt komplett gestrichen worden.

Glasmeyers Lebensgefährtin, Madalena Schmidt-Stalter, beunruhigt vor allem die Tatsache, dass es für Kunstschaffende kaum mehr möglich sei, sich selbständig aus der Krise wieder herauszuschaufeln: "Was ich einfach so unheimlich ungerecht finde, ist, dass er ja eigentlich Auftritte hätte. Und spielen könnte. Und mehr Geld einnehmen könnte." Stattdessen gebe es nur Hilfen, die einem Trostpflaster gleichkommen, da im Verdienstfall sofort alles wieder abgezogen werde.

Aus Angst vor der Zukunft: Künstler beantragt Hartz IV

Weil die Soforthilfen des Freistaats Bayern über Wochen schlicht nicht zu beantragen gewesen seien, bezog Glasmeyer letztes Jahr vorübergehend Hartz-IV. "Weil ich da wirklich vor dem Nichts stand", sagt er. Aus Panik, die nächsten Monate nicht schuldenfrei zu überstehen, rang er sich zu dem Antrag durch. Und das, obwohl er das Jahr vor der Pandemie als eines seiner erfolgreichsten überhaupt bezeichnet.

Der Hartz-IV-Antrag sei dann relativ schnell und unbürokratisch durchgegangen. Sobald die Soforthilfen endlich flossen, sei er direkt wieder zurück in die Selbstständigkeit gewechselt. Fluchtartig, wie er sagt. "Alles das, was in dieser Zeit hineinkommt, ist in dem Moment futsch, in dem du Hartz IV beantragst", so der Puppenspieler und Puppenbauer. Schmidt-Stalter ergänzt: "Da bleibt nichts. Und das, was vorher da war, wird aufgefressen."

Live-Erlebnis durch nichts zu ersetzen

Die beiden hoffen, dass sich das Publikum in der langen Pandemie-Zeit nicht von der Kultur entwöhnt, sich nicht ausschließlich mit Streaming-Angeboten zufrieden gibt, sondern Live-Auftritte weiter schätzt und fordert. "Ob das Musik ist, ob das Theater ist, dieses Live-Erlebnis ist durch nichts zu ersetzen", sagt Glasmeyer.

Er freut sich auf die kommenden Auftritte, denn sie setzen Emotionen frei. "Wir hatten im Theater Spielberg eine sehr schöne Aufführung für acht Kinder vom Körperbehindertenzentrum. Das war einfach toll, die Kinder waren glücklich, das war ein absolutes Highlight." Was im kommenden Jahr auf ihn zukomme, könne Glasmeyer noch nicht sagen. "Vieles, was jetzt im November, Dezember abgesagt wurde, ist für nächstes Jahr neu angesetzt – dann zum zweiten Mal."