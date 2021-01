Punker Johnny Rotten wird 65: Darum ist er schwer beleidigt

An seinem 21. Geburtstag will Johnny Rotten, der bürgerlich John Lydon heißt, "Rotz und Wasser" geheult haben. Seitdem hat er sich das Feiern verkniffen, aber in den vergangenen Jahren gab es dazu auch recht wenig Anlass. 2018 machte der ehemalige Frontmann der legendären Punk-Mitbegründer "Sex Pistols" öffentlich, dass seine Ehefrau Nora, mit der er seit 35 Jahren verheiratet ist, an Alzheimer erkrankt ist. Die 78-jährige erfordere im Alltag seine volle Aufmerksamkeit. Im Interview mit dem britischen "Daily Mirror" berichtete Rotten kürzlich von schlaflosen Nächten und körperlichen Gebrechen, die mit der Pflege einhergehen: "Im Grunde schlafe ich selbst kaum noch, aber sie ist zumindest glücklich." Und Nora habe ihren "unglaublichen Sinn für Humor" behalten.

Er wählte Trump und schimpfte auf die Queen

Den Lockdown hat Rotten nach eigener Aussage kaum wahrgenommen, er komme ja ohnehin so gut wie nicht mehr aus dem Haus, verriet er dem "Guardian". Er und seine Frau seien noch nie sonderlich "gesellige Lebewesen" gewesen, wenngleich sie ein paar Freunde hätten. Gleichwohl absolvierte der Ex-Sänger im vergangenen Oktober einige Termine auf der Promo-Tour für sein auf 10.000 Exemplare "streng limitiertes" und jeweils persönlich signiertes Buch "I Could Be Wrong, I Could Be Right", das im Selbstverlag erschien. Dem Untertitel zufolge sind seine dort zusammengetragenen Gedanken "ungezähmt, ungeschnitten, unzensiert", wie es auf seiner offiziellen Homepage heißt. Auch im Buch geht es nicht zuletzt um seine Frau Nora und ihre Krankheit. So erfährt der Leser, dass sie schon mal die Küche abgefackelt hat und aus Aufnahmestudios flüchtete, weil sie glaubte, jemand wolle sie ermorden.

Was seine politischen Ansichten betrifft, ist Johnny Rotten mindestens so umstritten geblieben wie zu seiner Zeit bei den "Sex Pistols", die gerade mal von 1975 bis 1978 währte. Damals schrieb er mit der Band Punk-Geschichte, unter anderem mit einer Verballhornung der britischen Nationalhymne "God Save the Queen". Heute sagt er über die königliche Familie, sie alle seien "arme, kleine Vögelchen im Goldkäfig, lebendig begraben" und Meghan Markle sei eine "sehr miese Schauspielerin". Mehr Empörung löste Rotten allerdings mit seinem freimütigen Bekenntnis aus, er sei ein Fan von Donald Trump und habe ihn wieder gewählt - seit 2013 hat die Punk-Ikone neben der britischen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und einen Zweitwohnsitz in Kalifornien. Als "Rassist" wurde Rotten auch schon beschimpft, was er im "Guardian" zurückwies, wenngleich er von keiner Gruppierung "bevormundet" werden will, auch nicht von "Black Lives Matter".