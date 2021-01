Punk-Mythos: Geschichte der Sex Pistols wird verfilmt

Danny Boyle wird mit den Worten zitiert: "Stell dir vor, du brichst mit deinen Kumpels in die Welt von 'The Crown' und 'Downton Abbey' ein und schreist deine Lieder und deine Wut über alles, wofür diese Welt steht, heraus." Gewöhnliche junge Leute hätten damals die Bühne betreten, so Boyle: "Und jeder musste zuschauen und zuhören. Und jeder fürchtete sie – oder folgte ihnen."

Sid Vicious starb im Drogenrausch

1977 erschien das einzige Studioalbum der berühmten Band um den schrill-rotzigen Frontmann und Sänger Johnny Rotten: "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols." In der Folge entstanden dann drei Filme unter der Regie von Julien Temple und mit "The Great Rock 'n' Roll Swindle" gab es noch den passenden Soundtrack dazu. Zur Band, die sich bereits 1978 nach einer US Tournee ebenso plötzlich auflöste, wie sie zuvor berühmt geworden war, gehörten neben Rotten Drummer Paul Cook, Gitarrist Steven Jones und ursprünglich Bassist Glen Matlock. Er wurde später von Sid Vicious ersetzt. Vicious starb 1979 im New Yorker Chelsea Hotel an einer Überdosis Rauschgift, nachdem er durch Kaution auf freien Fuß gesetzt worden war – er war verdächtigt worden, im Drogenrausch seine Freundin Nancy Spungen erstochen zu haben.

In der US-Serie mit dem Arbeitstitel "Pistol" soll die 23-jährige Maisie Williams, bekannt aus "Game of Thrones", das Vivienne-Westwood-Model Pamela Rooke verkörpern. Der 2019 bei den Filmfestspielen in Venedig als bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnete Toby Wallace spielt Gitarrist Steve Jones. Und für die Rolle von Sid Vicious ist der 17-jährige englische Schauspieler Louis Partridge vorgesehen.

