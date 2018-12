Punk. Ikone. Aktivistin: Alles in einem ist Vivienne Westwood

Über Nacht wird die Frau, die auch mit 77 Jahren eine furchtlose Nonkonformistin ist, zum Abbild einer reizenden älteren Dame im Oma-Style, die sich in blassblauem Nachthemd und mit verwuschelten weißen Haaren aus den Bettkissen schält. Um bald darauf, höchst elegant, außerordentlich höflich, aber doch sehr gequält zu konstatieren: Es sei doch extrem langweilig ihr Leben zu erzählen, man solle es also schnell hinter sich bringen. "Anyway, we will get into it, but it´s so boring to say all that!

Mode-Mischung aus Exzentrik, Historie, Sex und Eleganz

Kein Wunder, wer sich ständig in die Zukunft hinein verändert, muss nicht längst vergangene Revolten nostalgisch erinnern. Vivienne Westwood, Arbeiterkind, ausgebildete Grundschullehrerin, alleinerziehende Mutter, hat erst einer ganzen Generation den Punk und die Rebellion beigebracht - und dann das Establishment von innen heraus erschüttert, mit dieser einzigartigen Mode-Mischung aus Exzentrik, Historie, Sex und Eleganz, und diesem humoristischen Leck-mich-am Arsch-Gefühl; vor allem aber sagt sie von sich selbst: I´m a woman on a mission. Und diese Mission lautet: Gegen die waltenden Zustände kämpfen! "The total rotten financial system is the enemy, it's like the hydra, you got to kill the machine that is destroying us. The only way to kill the machine is to change to a green economy, which is a rich economy, a fair economy", sagt Vivienne Westwood.