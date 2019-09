Punchlines und Pauli: Thees Uhlmann über sein drittes Soloalbum

Heimatsound aus Hamburg?

Wie soll man das nennen? Befindlichkeitspop? Zeitgeist-Diskurspop der Post-Nullerjahre? Heimatsound aus Hamburg? Vielleicht. Thees Uhlmann ist inzwischen Vater einer Tochter und reflektiert in seinen Liedern die Zeit wilder Punkaufbrüche mit der Distanz eines Erwachsenwerdenden. "Menschen wie ich leben wie ein Stein und bleiben besser allein", singt er in "Fünf Jahre nicht gesungen". Da werden Sehnsüchte eines Landeis nach Geborgenheit in einer großen Stadt beschrieben, oder Erkenntnisse wie: "Menschen ohne Angst wissen nicht, wie man singt".

Nicht nur Punks sind die Außenseiter in einer bürgerlichen Gesellschaft, sondern auch Straßenkehrer, Stricher, Junkies auf Methadon und auf großen Mountainbikes, Scientologen mit viel zu freundlichen Gesichtern, kurz: das Biotop Hamburg, St. Pauli. Von ihnen berichtet Thees Uhlmann. "Junkies & Scientologen" ist also, wenn man so will, eine Hamburg-Platte.

"Das Leben ist ja eh schon so nervig, mit Arbeitslosigkeit, Angst vor einem Atomkrieg, Steuer nachzahlen. Man muss doch auch gegen den tristen Alltag ankämpfen mit so Punchlines, das hat mir auf jeden Fall immer sehr geholfen", sagt Uhlmann. Diese Punchlines, sie lauten zum Beispiel "Baby, die Welt ist unser Feld“, und es gibt sie beinahe in jedem der zwölf neuen Songs. Wer in 50 Jahren wissen will, wie es damals war, sollte sich "Junkies & Scientologen" für später ins Regal stellen.

