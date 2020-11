Weitere Kobold-Abenteuer: Pläne für neue Pumuckl-Filme

Cornelia Liebig-Marciniak hat gerade viel um die Ohren: Die Geschäftsführerin der "Pumuckl Media GmbH" in München ist vollauf damit beschäftigt, die Rechte an der populären Kobold-Figur gewinnbringend zu vermarkten. Gerade eben wurde mit Hilfe von Fördergeldern der ersten Spielfilm aus dem Jahr 1982 im Münchner ARRI-Studio aufwändig restauriert und im hochauflösenden HDTV-Format abgetastet. Auch die anderen beiden Filme sollen noch technisch aufgewertet werden. Die Kino-Auswertung übernahm der Berliner Croco-Filmverleih.

Kobold-Gesetze gelten weiterhin

Und voraussichtlich Ende 2021 soll der Pumuckl Held von TV-Spots im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums und eines Computerspiels werden, das der Verkehrserziehung dienen soll. Die Konzept-Entwicklung läuft gerade, so Liebig-Marciniak gegenüber dem BR: "Wir wollen, dass unser Produkt Pumuckl auch auf den Markt kommt." Dabei achtet sie darauf, dass die "Kobold-Gesetze", die Autorin Ellis Kaut einst ausgerufen hat, auch alle beachtet werden und die Figur nicht etwa plötzlich Fähigkeiten erhält, die sie nie hatte. So gilt laut Kaut, deren 100. Geburtstag am 17. November gefeiert wird: "Wenn ein Kobold an einem menschlichen Ding hängen bleibt oder von einem Menschen eingezwickt oder festgehalten wird, dann wird er sichtbar." Und bei dem Menschen, der ihn gesehen hat, muss der Kobold dann auch bleiben.

Neuverfilmung geplant

All diese Regeln werden demnach auch für die Münchner Filmproduktion "NEUESUPER" gelten, die derzeit neue Pumuckl-Abenteuer entwickelt und nach eigenen Angaben gegenwärtig mit "diversen Partnern im Gespräch ist, wer die Serie ausstrahlt". Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht, so "NEUESUPER" gegenüber dem BR. Ob der "neue" Pumuckl also tatsächlich 2022, wie kürzlich in einigen Medien zu lesen war, bereits zu sehen sein wird, bleibt vorerst offen. Auch über die genaue äußere Form des Pumuckls wurde demnach noch nicht abschließend befunden, bei der bekannten Mischung aus Realfilm und Zeichentrick soll es aber bleiben.