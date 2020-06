So verwandeln sich Maschinengewehre in Stahlskulpturen

Augenblicklich ist man fasziniert von diesen fragil martialischen Skulpturen, die da vor sich hin summen, leise glucksen oder eruptiv auftrumpfen. Spinnenartige Gewächse aus Metall, aus zurechtgeschweißten Magazinpistolen. Harfenähnliche Konstrukte mit Bögen aus Magazinteilen und Pistolenfüßen, die sich in den Boden krallen. Und wenn die Klöppel eines Xylophons auf abgesägte Gewehrläufe schlagen, dann begreift man endgültig, dass hier ein anklägerisches Waffenorchester ertönt. Die einzelnen Solisten tragen bei zu einer 10-stündigen Komposition, die wie ein Perpetuum mobile vor sich hin werkelt.

Orchester Immobile

Aber was hat die Schaufel an der Ausstellungswand zu suchen? Sie stammt von einem Projekt, das Pedro Reyes im Jahr 2008, mit internationaler Aufmerksamkeit, anging. Das habe er realisiert, sagt Roland Wetzel, Direktor des Museum Tinguely, indem er einen Aufruf, ein Zeitungsinserat, in Mexico City geschaltet habe. Inhalt: Er suche Waffen, für die die Leute, die sie abgaben, Lebensmittelgutscheine erhielten. Zu guter Letzt hatte Reyes dann 1.500 Waffen bekommen. Diese ließ er einschmelzen und stellte daraus Schaufeln her, mit denen sich Bäume pflanzen ließen.

Wenn man dabei unwillkürlich an Joseph Beuys denkt, so ist diese Assoziation für Museumsdirektor Roland Wetzel durchaus in Ordnung. Der 1972 geborene Mexikaner Pedro Reyes versteht sich in der Tradition der "Sozialen Plastik".

Reyes ist ein Künstler, erklärt Tinguely-Direktor Wetzel, der in Mexiko überaus bekannt ist. Weil er wirklich immer mit den Menschen, den Leuten von der Straße zusammenarbeite: Da bekommt der Begriff 'Soziale Plastik' eine ursprüngliche Bedeutung. Es ist Reyes ein großes Anliegen, nicht nur Waffen als Musikspieldosen zu zeigen, sondern wirkliche, gesellschaftliche Impulse, Transformationsprozesse anzuregen.