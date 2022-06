Puhdys-Schlagzeuger Klaus Scharfschwerdt gestorben

Der Schlagzeuger der DDR-Kultband Puhdys, Klaus Scharfschwerdt, ist tot. Er starb am vergangenen Freitag im Alter von 68 Jahren in einer Berliner Klinik an Krebs, wie die Managerin seiner Band Scharfschwerdts Neuland, Daniela Wintoch, am Dienstag unter Berufung auf das engste Familienumfeld bestätigte. Zuvor hatte die Familie den Tod über ein Facebook-Posting bekannt gegeben: "Tiefer Schmerz erfüllt uns, wir sind ohne Worte", heißt es dort. "Er war immer stark und voller Hoffnung. Wir teilten diese Hoffnung und waren fest davon überzeugt: Er packt es! Es sollte leider nicht so kommen."

Nach der Tischlerlehre Musikkarriere gestartet

Klaus Scharfschwerdt wurde in Ost-Berlin geboren und studierte nach einer Tischlerlehre Musik. Seine Musikkarriere wurde bereits durch seinen Onkel inspiriert, der ebenfalls als Gitarrist bei den Sputniks, einer anderen DDR-Band, spielte. Der junge Klaus Scharfschwerdt durfte damals bei einem der Konzerte seines Onkels hinter dem Schlagzeuger stehen - und beschrieb dies später als bewegenden Moment, der ihn zur Musik führte.

Ab 1979 Drummer bei den Puhdys

Seine ersten Bühnenerfahrungen sammelte Scharfschwerdt bei der Coverband "Vulcan" und bei "Prinzip". 1979 begann er dann als Nachfolger für Gunther Wosylus als Schlagzeuger bei den Puhdys. So wurde er zum jüngsten Mitglied der erfolgreichsten Ostrockband. Bis 1989 verkaufte die Band weltweit rund 20 Millionen Tonträger. Die Puhdys durften im westlichen Ausland auftreten und erhielten den "Nationalpreis der DDR für Kunst und Kultur".

Comeback mit "Hey, wir woll'n die Eisbären seh'n!"

1989 löste sich die Kultband zwischenzeitlich auf, fand dann aber nach drei Jahren wieder zusammen und feierte mit ihrer Eishockey-Hymne "Hey, wir woll'n die Eisbären seh'n!" ein Comeback. 2016 löste sich die Band nach einem letzten Konzert in Berlin dann jedoch endgültig auf. Doch der berühmte Schlagzeuger spielte weiter und gründete die Band "Scharfschwerdt Neuland". In Erinnerung bleibt er aber vor allem als Schlagzeuger und Musiklegende der berühmten Ost-Rockband.

Mit Material der dpa.