vor 20 Minuten

DDR-Kultband: Puhdys-Gründer Harry Jeske ist tot

Der in Oranienburg geborene Musiker gehörte 1969 zu den Ur-Gründern der DDR-Kultband und war zudem ihr langjähriger Manager. Jeske starb am Donnerstag im Alter von 82 Jahren in Wismar.