Puch Open Air: 30 Jahre Indie-Rock unter Obstbäumen

Wer sich in München für Rockmusik und Indie-Pop mit deutschen Texten interessiert, kennt sie wahrscheinlich, die Obstwiesen der Familie Lehmair, auf denen auch in diesem Jahr wieder die Bühne für das Puch Open Air steht. Seit 30 Sommern richten die unermüdlichen Brüder Lenz und Hubert Lehmair dieses stressfreie Familientreffen bayerischer und Münchner Indie-Rock-Fans aus.

Von der Kiesgrube auf die Obstwiese

Die ersten zwei Jahre lud man in Jetzendorf, im Hinterland von Dachau, noch in die Kiesgrube eines benachbarten Bauernhofes. Sie gehörte dem sogenannten Puchbauern – von dem alten Hausnamen stammt auch der griffig-unverwechselbare Name des Festivals. Er wurde beibehalten, als die Veranstaltung umzog, auf die Schweineweide des Bauernhofes der Lehmair-Brüder, in eine Art natürliches Theatron, lauschig gelegen zwischen Waldrand und Obstbäumen.

Stressfrei, kommerzfrei, unangepasst

In Puch ging es von Anfang an darum, unangepasste Pop- und Rockmusik zu präsentieren. Und zwar in einem familiären Rahmen, ohne Kommerz-Firlefanz und großes PR-Tamtam. 1991 traten beispielsweise The Notwist aus Weilheim auf, damals noch ein völliger Geheimtipp. Ein Jahr später ließ dann DJ Hell die Boxen beben. 1994 spielten mit F.S.K und den Merricks Münchner Lokalhelden, deren Konzerte prompt vom Bayerischen Rundfunk mitgeschnitten wurden.

Die Auswahl der Künstler und Bands, die in Puch auftreten, spiegelt nicht nur den Geschmack der Festival-Macher wieder. Sie deckt sich auch mit dem musikjournalistischen Ansatz der Zündfunk-Redaktion, die das kleine, feine Festival seitdem präsentiert.