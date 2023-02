Publikumspreise der Berlinale bekanntgegeben

Die ersten Preisträger der diesjährigen Berlinale stehen fest: die Gewinner der Panorama-Publikumspreise. Die Auszeichnung für den besten Spielfilm geht an "Sira" von Apolline Traoré, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten. In "Sira" setzt sich die titelgebende Hauptfigur, eine junge Nomadin, in der Sahelzone gegen islamistischen Terror zu Wehr.

In der Kategorie "Panorama Dokumente" gewinnt "Kokomo City" von D. Smith. In "Kokomo City" berichten vier Schwarze transgender Sexarbeiter*innen aus New York und Georgia von ihren Erfahrungen. Smith saß bereits im Flieger, als sie von der Ehrung erfuhr und schnell noch ausstieg, um den Preis entgegennehmen zu können.

Der Panorama Publikums-Preis wird seit 1999 verliehen. Seit 2011 wird sowohl der beste Spielfilm als auch der beste Dokumentarfilm geehrt.