23.11.2021, 10:07 Uhr

Publikumserfolg bei Netflix: "Hellbound" überholt "Squid Game"

Koreanische Serien sind offenbar im Trend: Eine Horror-Reihe, in denen haarige Monster sündige Menschen in die Hölle befördern, liegt beim Streaming-Giganten in 80 Ländern ganz weit vorn – und das nur einen Tag nach dem weltweiten Start.