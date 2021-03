Publikum rein! Vorhang auf! Kultursenator für Theateröffnungen

"Wenn es losgeht, sind wir am Start!"

Carsten Brosda erzählt, dass die Häuser jetzt aktiv werden, um zu planen, wann man frühestmöglich an den Start gehen kann. "Eine Intendantin aus einem anderen Bundesland sagte mir heute: 'Wir setzen jetzt Konzerte an. Wenn es losgeht, sind wir am Start.'"

Für Brosda ist das die richtige Haltung: "Wir versetzen uns in die Lage, es machen zu können. Wir haben die Zuversicht, dass es geht, und wenn es nicht klappt, müssen wir eben wieder neu planen." Umplanen habe man schließlich im vergangenen Jahr gelernt.

In den vergangenen Monaten hat sich bei vielen in der Kulturbranche der Eindruck verfestigt, man sei überflüssig. Bei den Corona-Regeln in einem Atemzug mit Fitness-Studios, Freizeitparks und Bordellen genannt zu werden, war schmerzhaft und hat einiges kaputt gemacht. Die Situation sei aber mittlerweile eine andere, unterstreicht Brosda. "Kultur wird mittlerweile deutlich stärker berücksichtig, und ich finde auch, dass Kultur in den verabredeten Stufenplänen jetzt sofort mit auftaucht."

Kultur ist (überlebens-)wichtig

Was er meint: Wenn man mit Öffnungen im Einzelhandel beginnt, sind jetzt Buchhandlungen gleich eingeplant, auch die Museen standen in den schrittweisen Öffnungen sofort mit auf dem Plan: "Das ist ein Signal dafür, dass man aus der Zeit gelernt hat, in der man sagte: 'Wir machen Euch einfach mal zuerst zu. Ihr seid nicht so wichtig.'"

Kultur ist unerlässlich wichtig, das dringe so langsam auch in die Politik durch. Brosda versteht es als seine Aufgabe, sich jetzt nicht darauf auszuruhen, sondern auch dauerhaft daran zu arbeiten, die Rolle und Bedeutung von Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft unter Beweis zu stellen.

Vor allem die freie Szene ist stark betroffen

Wie die deutsche Theaterlandschaft nach der Pandemie aussehen wird, vermag auch Brosda nicht zu sagen. Die Situation sei von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Er verweist auf den Konflikt der kommunalen Bühnen in Baden-Württemberg mit der Landesregierung. In einem Brief haben freie Theater- und Bühnenkünstler, die besonders unter dem Lockdown leiden, auf die prekäre Lage aufmerksam gemacht.

In Hamburg befinden sich Staatstheater und private Bühnen unter einem Schutzschirm: "Das ist aber keineswegs überall in gleicher Weise so, es gibt durchaus Berichte aus einzelnen Ländern, wo insbesondere die privaten Theater schon in eine Schieflage geraten und wirklich schauen müssen, wie sie da durchkommen. Das wird eine anstrengende Zeit für alle Beteiligten noch werden."

Ausblick: Feuerwerk der Kultur

Nach der Pandemie rechnet der Präsident des deutschen Bühnenvereins aber mit einem Kultur-Feuerwerk. So viele Theater hätten premierenreife Stücke in der Pipeline, die nur darauf warten würden, aufgeführt zu werden: "Wenn wir es tatsächlich jetzt schaffen, nicht die Zuversicht zu verlieren, dann stehen uns unfassbar spannende Jahre bevor."