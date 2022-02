Publikum darf ihn beschimpfen: Gregor Gysi in Rocky Horror Show

Ein Sympathieträger ist der namenlose Erzähler in der "Rocky Horror Show" nicht gerade, wie alle wissen, die das Stück schon mal auf der Bühne miterlebt haben, und das sind ja nicht gerade wenige. Fans halten den Mann, der die Show traditionell mit düsteren Worten eröffnet, für einen "Kriminologen" und Experten für das Abnormale.

Vom 8. bis 10. März darf sich der Linke-Politiker Gregor Gysi näher mit dieser Rolle befassen: Dann steht er als Erzähler auf der Bühne des Berliner Admiralpalasts, und zwar nicht nur ein paar Minuten: "Der hat ja zwischendurch immer wieder Auftritte und das Publikum darf ihn ausbuhen und beschimpfen. Es ist schon eine Mitmach-Geschichte", so ein Sprecher der Spielstätte gegenüber dem BR.

"Es ist ein Schritt nach links"

In einer Pressemitteilung hieß es zu Gysis ungewöhnlichem Engagement: "Vielleicht fallen seine Kommentare auf die bissigen Zuschauer-Einwürfe ja ähnlich ironisch und humorig aus, wie seine legendären Rededuelle mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert." Dabei darf sich der Politiker anders als bei seinen Auftritten im Bundestag allerdings keine Improvisationen erlauben: "Er muss sich schon am Skript orientieren, da gibt es ja das Erzählerbuch, daraus muss er vortragen", so der Sprecher. "Natürlich bringt jeder Künstler seinen eigenen Charakter mit, aber er sollte sich schon an die Figur halten."

Ob Gysi auch singt, ist nicht bekannt: Normalerweise hat der Erzähler im "Time Warp" die wichtige Aufgabe, das Ensemble mit tanzend im Takt zu halten ("It´s just a jump to the left..."). Je nach Stimmung könne Gysi allerdings im Finale mitmachen, hieß es gegenüber dem BR.

Derzeit tourt Gysi mit seiner Autobiographie "Ein Leben ist zu wenig" durch Deutschland, für den 6. März ist eine Lesung in München angekündigt, im kommenden November soll er auch in Ingolstadt auftreten. Der Politiker hatte zunächst eine Lehre als Rinderzüchter absolviert, bevor er Jura studierte und als einer der prominentesten Rechtsanwälte in der DDR arbeitete. Sein Vater Klaus war Verlagsleiter, DDR-Botschafter in Indien, Kulturminister und Staatssekretär für Kirchenfragen.

Die "Rocky Horror Show" ist im Deutschen Theater in München das nächste Mal vom 15. März bis 3. April zu sehen. Im dortigen Cast ist die Rolle des Erzählers bisher nicht eigens aufgeführt.