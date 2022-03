Psychologe: Russische "Generation Z" unersättlich nach Euphorie

Die Generation "Z" der Geburtsjahrgänge 1995 bis 2010 hat in Russland die Generation "P" abgelöst und harte Drogen durch harten Nationalismus ersetzt, so der Wissenschaftler Roman Schamolin vom Institut für Persönlichkeitspsychologie der Staatlichen Universität in Nowosibirsk in einem Aufsatz für die oppositionelle "Nowaja Gazeta". Er bezieht sich damit auf den vor dreißig Jahren veröffentlichten Roman "Generation P." von Viktor Pelewin (59), der das Leben der jungen Menschen in den neunziger Jahren beschrieb.

Dabei ging es um den gesellschaftlichen Aufbruch nach dem Ende der Sowjetunion, den Hunger nach Internationalität, aber auch die Gier nach dem schnellen Rausch, hergestellt mit Hilfe von Kokain, Whiskey und sadomasochistischen Sexualpraktiken: "Dieser 'Generation' anzugehören bedeutete aber vor allem, dass man unter allen Umständen und zu jeder Tageszeit in erster Linie Geldproduzent sein musste." Kapital galt somit als stärkste aller Drogen.

"Armes Pflegekind erhebt sich von Knien"

Der radikale Hedonismus der "Generation P." habe jedoch ein gewaltiges Defizit an "immateriellen Werten" überdeckt, so Schamolin: "Wieder einmal kam der Staat zur Hilfe bei der Sinnfindung. Diesmal mit voller Absicht. Die Forderung nach immateriellen Werten wurde gehört, bearbeitet, verinnerlicht. Und dem breitesten Publikum wurde eine verständliche und sinnliche Geschichte darüber erzählt, wie ein armes Pflegekind ohne Liebe und Respekt lebte, sich dann aber abrupt von den Knien erhob und so verhielt, dass alle sagten: 'Das ist es'." Als "gewichtiges materielles Argument" sei die Annexion der Krim hinzu gekommen, die eine "Sehnsucht nach historischer Gerechtigkeit" bedient habe.

"Verschwinden verdammter Fragen"

In der neuen "russischen Welt" sei für Zweifel und Fragen kein Platz mehr, denn es gebe einen Überfluss an "einfachen und klaren" Antworten: "Und wenn 'Generation P' für das Verschwinden verdammter Fragen fast durchgängig den Alkoholpegel im Körper aufrechterhalten musste, konnte 'Generation Z' bereits darauf verzichten - die Euphorie der 'Größe' klärte und beruhigte den Geist viel effektiver."

Grundsätzlich sei Euphorie beziehungsweise die Gier danach der Hauptinhalt der "Generation Z", die nicht etwa nach dem berüchtigten Kriegssymbol Z benannt ist, das "Patriotismus" auslösen soll. Vielmehr folgt die "Generation Z" den "Millenials", die mit dem Buchstaben Y bezeichnet wurden.

"Mehrheit reicht moderate Euphorie"

Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hatte 2019/20 bei den russischen Heranwachsenden ein hohes Maß an Zukunftsangst beobachtet, gespeist aus düsteren Erwartungen bei Klimawandel, Umweltverschmutzung und Krieg. Das Vertrauen in den Staat sei sehr gering: "Die Herausforderung besteht darin, die Jugend überhaupt wieder für Politik zu interessieren." Stabilität und soziale Sicherheit seien dabei die wichtigsten Themen der "Generation Z", und nicht wenige teilten nationalistische Ansichten.

Dies aufzunehmen sei Putin nach Auffassung von Schamolin mit seinem imperialen Gehabe zumindest teilweise gelungen: "Für die Mehrheit reicht eine moderate Euphorie aus, so dass sie ein Gefühl angenehmer Beteiligung am Großen vermittelt. Für andere ist Euphorie ein belebender Stimulus für Wort und Tat, der alle anderen Gefühle wie Empathie ersetzt und verdrängt. Und für manche ist es ein unersättlicher Hunger, der sie trotz ihres Instinkts, trotz des Überlebenswillens, über die letzte Linie hinaus treibt." Mit Logik habe das alles gar nichts zu tun, im Gegenteil: Gerade die Abwesenheit von Logik sei Kernelement der neuen, russischen Euphorie.