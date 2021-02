Psychologe: Lockdown empfinden viele als "paradiesisch"

Richten sich manche wohlig ein in ihrer Corona-Lethargie? Der Kölner Psychologe Stephen Grünewald schlug zum Auftakt einer digitalen Konferenz der Veranstaltungsbranche unter dem Titel "Pfade in die Zukunft" regelrecht Alarm. Der Mitbegründer des "rheingold"-Instituts in Köln, das regelmäßig "Tiefeninterviews" zur Lage der Gesellschaft durchführt, verwies darauf, dass ein Teil der Bevölkerung nach dem monatelangen Lockdown in einer "anarchischen Resignation" und zermürbt sei. Diese Menschen hätten den Glauben verloren, durch Eigenverantwortung noch irgendetwas bewegen zu können, so Grünewald, der auch als Bestseller-Autor bekannt ist ("Die erschöpfte Gesellschaft"). Er sprach von einer "Gesellschaft der Dichtmacher und Querdenker" und will eine scharfe Polarisierung beobachtet haben. "Dichtmachen" entziehe der Gesellschaft jedoch auf Dauer die "soziale Lebensgrundlage".

Droht die "inzestuöse Selbstgenügsamkeit"?

Demnach "dramatisierten" die Medien derzeit zwar den Leidensdruck von betroffenen Menschen, doch keineswegs alle Bürger empfänden das so: "Was wir erleben, wird von einem Teil der Bevölkerung gar nicht als Drangsal, als Leid erlebt, sondern als Zustand, der dem Leben eine neue Überschaubarkeit, eine neue Verlässlichkeit, eine neue Vertrautheit gibt." Diese Menschen würden nach dem "China-Diktat" und dem "Lock-Lockdown" rufen, also einer Verschärfung das Wort reden: "Leben in einem eingeschränkten Kreis muss für viele nicht die Hölle sein, sondern ist für die ein paradiesischer Zustand und kann, wenn diese Fraktion sich durchsetzt, zu einer fast inzestuösen Selbstgenügsamkeit führen."

Als Psychologe werde er immer hellhörig, wenn bei Problemen von einer "Endlösung" oder einem "Endsieg" die Rede sei. Das Virus komplett auszulöschen, sei aus seiner Sicht ein "Absolutheitsanspruch", der in der Mitte Europas nicht einlösbar sei: "Wir werden mit dem Virus leben müssen." Da seien "Maß und Mitte" gefragt. Er wünsche sich mehr "pragmatischen Geist", so Grünewald, mehr "Mut zum Experiment", der jederzeit bereit sei, sich zu korrigieren. Das sei etwas anderes als eine Gesellschaft, die sich in ihrer Selbstgenügsamkeit "verbunkere". So sei jede Messe, im kirchlichen wie im weltlichen Sinne, eine Gelegenheit, über den Tellerrand zu schauen.