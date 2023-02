"Pssst, weitersagen": Was haben die Deutschen gegen Kriegsfilme?

Kein anderer Film hat in diesem Jahr mehr Nominierungen für die britischen Filmpreise erhalten als die seit vergangenem Oktober abrufbare Netflix-Produktion "Im Westen nichts Neues" vom deutschen Regisseur Edward Berger (53). 14 Mal darf sich das Produktionsteam bei der Verleihung am Sonntagabend in London Hoffnungen auf Auszeichnungen machen. Auch bei den Oscars, die am 12. März vergeben werden, winken bis zu neun Trophäen, für den besten Film, den besten Auslandsfilm, für Kamera, Original-Musik, adaptiertem Drehbuch, Ton, Produktionsdesign, visuelle Effekte sowie Make-up und Haarstyling. Höchst ungewöhnlich für einen Kriegsfilm aus Deutschland, weshalb sich die Kritiker nicht nur hierzulande fragen, woran diese Wertschätzung wohl liegt.

"Nachgeschmack von Elends-Porno"

"Pssst, weitersagen: Wenn es kein deutscher Film wäre, würde er nicht so begeistert aufgenommen", schreibt Brian Viner in der britischen "Daily Mail" und fügt etwas herablassend hinzu, ihm reiche das als Haupt-Argument ebenso wenig aus wie die 100 Millionen Zuschauer beim Streaming-Dienst: "Ist er so brillant, wie viele Leute sagen, oder ist sein Erfolg teilweise darauf zurückzuführen, dass er die erschütternde, aber oft erzählte Geschichte des Ersten Weltkriegs aus deutscher Sicht erzählt?" Die Story nach dem berühmten Antikriegs-Roman von 1929 sei "hervorragend gedreht, gekonnt gespielt und die Dialoge fühlten sich absolut überzeugend an", so Viner, allerdings bleibe ein schaler Nachgeschmack von "Elends-Porno".

Im Hollywood-Fachportal "Deadline" sagte Regisseur Edward Berger: "Die Schrecken, die Deutschland in die Welt gebracht hat, die haben wir geerbt, und so war dieser Film unsere Chance, meine Chance, zu der ich mich berufen fühlte, all dieses Gefühl, diese Verantwortung und diese Scham in diesen Film zu stecken." Vor den britischen BAFTAs versicherte Berger dem Publikum, er habe "keinen Kommentar zum aktuellen Krieg" inszeniert, sondern ihm gehe es um "deutsche Scham und Schuld", was britische Medien hervorhoben.

"So etwas gibt es in Deutschland nicht"

"Aus britischer oder amerikanischer Sicht – oder vom Standpunkt anderer Länder aus – verstehe ich vollkommen, dass dieser Teil der Geschichte vielleicht eine Art Ehrgefühl und Stolz mit sich bringt", so Berger: "So etwas gibt es in Deutschland nicht, also kann man nicht jemanden im Kampfeinsatz zeigen, der mit diesem Einsatz erfolgreich ist – oder [zum Beispiel] jemanden tötet und danach sagt: 'Okay, großartig, dieser Feind ist tot, und damit bin ich meinem Ziel einen Schuss näher gekommen.'"

Im britischen "Guardian" zeigte sich Filmkritiker Philip Oltermann erstaunt, dass deutsche Kritiker "Im Westen nichts Neues" trotz des internationalen Erfolgs wenig gnädig aufnahmen und als zu oberflächlich bezeichneten, wie übrigens auch deutsche Militärhistoriker. Grund für die Skepsis hierzulande sei wohl, dass der Film zu sehr am populären Roman von Erich-Maria Remarque gemessen werde, urteilt Oltermann: "Die deutsche Kritik hat außerdem einen Mangel an emotionaler Intimität beklagt."

Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam, ärgerte sich im "Guardian" über "Klischees", obwohl die Schlachtszenen authentischer seien als bei früheren Verfilmungen. Allerdings habe es deutlich weniger Exekutionen von Deserteuren gegeben, als der Film nahelege.

"Museale Beteuerungen guter Absichten"

Jeremy Cliffe analysiert im britischen "New Statesman" weitere mögliche Ursachen für die Zurückhaltung deutscher Filmexperten: "Ein Film wie der von Berger wirkt irgendwie verquer in so einer Nation – womit weniger das Deutschland gemeint ist, das sich das Ausland so vorstellt, mit seinem gemütlichen Wange-an-Wange-Pazifismus, sondern eines, das sich durch die Intensität und Bedeutsamkeit seiner moralischen Verkrampfungen in Kriegsangelegenheiten auszeichnet."

Die viel diskutierte "Zeitenwende" von Bundeskanzler Scholz bliebe ein "work in progress": "Berlin schickt Panzer in die Ukraine. Jetzt steht das Land vor Forderungen nach Kampfjets – die nächste rote Linie. Es ist die Rede von der Wiedereinführung des Wehrdienstes. Europa erwartet von Deutschland mehr Führung – mehr Verantwortung – als ihm derzeit lieb ist. Und für museale Beteuerungen guter Absichten ist in diesem Deutschland des Streits und des Widerspruchs wenig Platz."

"Übellaunige Debatte über Russland"

Das "Unbehagen" der deutschen Kritiker erklärt sich Jeremy Cliffe mit dem ewigen deutschen Konflikt zwischen "Gesinnungsethik" und "Verantwortungsethik", wie er erstmals vom Soziologen Max Weber im Vortrag "Politik als Beruf" 1919 definiert wurde. Letztlich geht es dabei einmal mehr um das Spannungsverhältnis zwischen Idealismus und Realismus: Der Gesinnungsethiker müht sich nach Kräften, seinen Grundsätzen möglichst treu zu bleiben, zum Beispiel dem Pazifismus, während der Verantwortungsethiker immer die Folgen seines Handelns im Augen behält und deshalb auch mal Kompromisse eingeht.

"Nichts für meine Generation"

Leicht ironisch verweist Cliffe darauf, dass solche Fragen in Deutschland in TV-Talkshows und auf Dinner-Partys diskutiert werden. Außerdem sei Berlin mit einer "angespannten und bisweilen übellaunigen Debatte über Russland und die Ukraine" beschäftigt. Pazifistisch sei Deutschland in der Nachkriegszeit keineswegs immer gewesen, so der in Berlin lebende Brite, der an die vielfältigen Auseinandersetzungen um "gerechte Kriege" und daran erinnert, dass die Bundesrepublik im Kalten Krieg als potentielles Schlachtfeld hoch gerüstet war.

Die aus Deutschland stammende frühere Labour-Abgeordnete und jetzige Baroness Gisela Stuart betätigte sich als Hobby-Rezensentin und schrieb im Auftrag eines Blatts: "Vielleicht ist dieser Film nichts für meine Generation, und es ist gut möglich, dass die 17-Jährigen von heute genau das brauchen, um nicht auf agitatorische Reden hereinzufallen. Nach dem Publikum im Kino zu urteilen, scheinen nicht viele Teenager dazu inspiriert worden zu sein, es anzusehen – vielleicht sehen sie es auf Netflix."

"Würdigung des Leidens"

US-Filmkritiker fragten sich, warum Kriegsfilme in den Filmakademien so viel Beifall erhalten. Sogar Neuverfilmungen bekannter Stoffe kämen für Auszeichnungen in Frage, was für andere Sujets nicht gelte: Niemand käme wohl auf die Idee, einen Neuaufguss vom "Weißen Hai" für Oscar verdächtig zu halten: "Trotz der Wiederholung werden Kriegsfilme aus Respekt vor denen, die ihr Leben auf dem Schlachtfeld gegeben haben, von zahlreichen Jurys immer mit Nominierungen überhäuft. Es ist mehr eine Würdigung des Leidens als der Filme." Letztlich würden in solchen Fällen unverarbeitete Traumata und historische Begebenheiten prämiert.

"Abstoßend und beeindruckend zugleich"

Auch in der US-Kulturzeitschrift "The New Yorker" war der Widerwillen deutscher Kritiker gegen "Im Westen nichts Neues" Thema. Autor Alex Ross verwies darauf, hierzulande werde der Produktion "Oscar-Geilheit" vorgeworfen: "Tatsächlich ist der Film raffinierter und eigenwilliger, als diese Einlassungen nahelegen. Berger versuchte, zu viel auf einmal zu tun: Vielleicht hätte er einen eigenen Film über die Waffenstillstandsverhandlungen machen sollen, anstatt ein paar nachgestellte Szenen ins Zentrum von Remarques Geschichte zu quetschen."

Der Haupteinwand von Ross richtet sich nicht gegen die "kommerzielle" Verwertung von Kriegselend und auch nicht gegen mögliche historische Ungenauigkeiten: "Der Film stellt den Krieg als unvermeidlichen Zustand dar, abstoßend und beeindruckend zugleich. Der Konflikt dauert schon ewig, deutet der Film an, und er wird niemals enden. Solchem ​​Fatalismus steht der Geist von Remarques Roman entgegen, der durchaus die Möglichkeit der Veränderung nahelegt, auch wenn [Hauptdarsteller und Frontsoldat] Paul Bäumer sie nicht mehr erleben wird. Bevor er stirbt, sagt er: 'Wenn es keinen Frieden gibt, wird es eine Revolution geben.'"