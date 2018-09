Pseudonym "-ky": Sozialkritischer Autor Horst Bosetzky gestorben

Sein Pseudonym "-ky" war in aller Munde in den frühen siebziger Jahren, als seine ersten Krimis unter eigener Marke erschienen: Ganz dem Zeitgeist der "68er" entsprechend, ging es um Geschichten mit stark gesellschaftskritischer Note. Kein Wunder: Horst Bosetzky lehrte von 1973 bis 2000 Soziologie an der Berliner Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. Dort beschäftigte er sich mit authentischen Kriminalfällen, studierte spektakuläre Verbrechen und schilderte sie in seinen Büchern nie effekthascherisch, sondern immer mit dem Anspruch, aufklärerisch tätig zu sein. Als bekennendem (und "unter Schmerzen" treuem) Sozialdemokraten - er trat schon 1964 ein - lag ihm an der Verbesserung der sozialen Zustände.

"Kartoffel"-Romane über das eigene Leben

Sein letzter Roman, "Abgerechnet wird zum Schluss", erschien in diesem Jahr. Es geht darin um einen Verbrecher, der an einem Gehirntumor erkrankt und vor seinem eigenen Tod mehrere andere Menschen umbringen will. Nachdem er schon vier Opfer auf dem Gewissen hat, will er auch noch den Ermittler beseitigen, der ihn einst ins Gefängnis brachte. Angeblich hatte Bosetzky noch "zehn weitere Bücher" im Computer, wie er der Deutschen Presse-Agentur dpa in einem Interview verriet. Schwer gefallen ist dem prominenten Berliner das Schreiben offensichtlich nicht, ganz im Gegenteil. Es war wohl ein willkommener Ausgleich zur drögen Soziologie. Insgesamt gut 60 Krimis brachte er zu Papier, zusätzlich entstanden seine autobiografisch gefärbten "Kartoffel"-Bücher ("Brennholz für Kartoffelschalen", "Capri und Kartoffelpuffer", "Bratkartoffeln oder die Wege des Herrn"), sowie Hörspiele, Drehbücher und historische Arbeiten ("Mord und Totschlag bei Fontane").