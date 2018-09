"PS: Ich liebe Dich" in Düsseldorf: Die Erotik der Traum-Autos

Diese entfesselte Design-Phantasie gipfelt vielleicht im berühmten Mercedes Coupé, das seine Türen wie Flügel nach oben klappen kann. Gleich zweimal ist zu bewundern, in Silber und in Bordeauxrot, diese Ausführung wurde überhaupt nur 15 Mal geliefert. Die Stückzahlen dieser Luxusautos, so erfährt man in der Ausstellung, waren insgesamt überraschend klein. Kundenwünsche machen viele der Ausstellungsstücke zu Unikaten. Seltenheit und Kostbarkeit, die sich, in Geld ausgedrückt, bis in zweistellige Millionenbereiche bewegen kann, machen die Autos vergleichbar mit den Gemälden und Objekten, die sonst hier zu sehen sind. Kuratorin Barbara Til sieht im vermeintlichen Livestyle-Thema aber auch inhaltlich eine Aufgabe für ein Museum: "Früher gab es den antiquierten Ausdruck: die schule des Sehens fürs Museum, ich würde das noch mal bemühen, es macht Spaß, Autos zu vergleichen, Analogien zu sehen, wie ist die Physiognomie eines Autos, welche Besonderheiten stecken dahinter?"