"Prozessionen statt Dildos": So bekämpft Russland Homosexuelle

Wenn er morgens aufwache, wolle er in Moskau "die Glocken läuten hören und eine Prozession sehen", so der Ex-Fernsehmoderator Anton Krasowski, der kürzlich mit wüsten Fantasien über die Ermordung ukrainischer Kinder Negativ-Schlagzeilen machte. Der Journalist, der gerade Auftrittsverbot hat, ist einer der ganz wenigen offen schwulen Medienmacher in Russland. Gleichwohl empörte er sich jetzt über "alte Männer in Lederkluft mit Dildos, die durch Städte laufen". Das sollte wohl eine Anspielung auf westliche Gay Pride-Paraden sein. Er habe "oft darüber nachgedacht", so Krasowski, und sei mit 47 Jahren zum Ergebnis gekommen, dass er das in Russland nicht wolle.

"Alles andere ist Sünde"

So sieht es auch das russische Parlament, das in erster Lesung einen Gesetzentwurf annahm, dem zufolge jede Art von Werbung für die LGBT-Szene unter Strafe gestellt werden soll, auch "Demonstrationen". Bisher gilt das nur, wenn sich die angebliche "Propaganda" an Minderjährige richtet. Gleichwohl waren CSD-Paraden in Russland angesichts der staatlich geförderten Hetze immer undenkbarer geworden. In der Debatte über den Tagesordnungspunkt dokumentierten die Beteiligten teils höchst skurrile Ansichten.

Parlamentssprecher Wjatscheslaw Wolodin warnte: "Wir haben Traditionen, ein Gewissen, ein Verständnis dafür, dass wir an Kinder, Familien und das Land denken müssen. Es gibt eine große Tragödie auf der Welt. Wir müssen alles tun, um unsere Kinder und diejenigen zu schützen, die ein normales Leben führen wollen. Alles andere ist Sünde, Sodomie, Dunkelheit. Und unser Land kämpft dagegen an." Wolodin zeigte sich erschüttert, dass sich seinen Erkenntnissen zufolge 16 Prozent der jugendlichen Europäer als "LGBT" bezeichneten, also nicht heterosexuell.

Aufregung über "South Park" und "Peppa Wutz"

Russland sei ein "Außenposten für den Schutz und die Bewahrung traditioneller Werte", meinte zum Beispiel Alexander Khinshtein, der Vorsitzende im Ausschuss für Informationspolitik. Er regte sich über die populäre Film-Romanze "Call Me By Your Name" (2017) mit den Hollywoodstars Timothée Chalamet und Armie Hammer auf, in dem es um eine schwule Liebe zwischen einem älteren und einem jüngeren Mann geht. Aber auch die Zeichentrick-Serie "South Park" fand vor seinen Augen wegen einem "pädophilen Schulkoch" keine Gnade. Und selbst die Kinder-Cartoon-Reihe "Peppa Wutz" macht Khinshtein wütend, weil dort ein Kind von "zwei Müttern" spreche.

Gefragt, warum künftig nur Geldstrafen ausgesprochen werden sollen, antwortete Khinshtein: "Unsere Aufgabe ist es nicht, sie auf den Hof zu bringen und sie zu erschießen, unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert."

Margarita Pawlowa vom Ausschuss für Sozialpolitik des russischen Föderationsrats, der zweiten Kammer des Parlaments, sah in westlichen Medien "böse Geister" am Werk und erregte sich über eine "alternative Spider-Woman", nämlich eine "lesbische Frau im Rollstuhl", womit sie auf ein Sonderheft der Marvel Comics anspielte, das 2020 erschien: "Wir laufen jetzt dem abfahrenden Zug hinterher. Wir sprechen nicht mehr über das Propagandaverbot, sondern dass sie versuchen, Pädophilie und all diese Perversionen zur Norm der Gesellschaft zu machen."

"Sünde ist keine Privatangelegenheit"

Erzpriester Andrei Tkaschew von der russisch-orthodoxen Kirche verwies gar auf die "Hure von Babylon", die "geistig leer und schmutzig" sei: Das neue Gesetz komme einem "großen militärischen Sieg" über dieses Sinnbild der Sünde gleich: "Die Sünde ist keine Privatangelegenheit des Menschen. Ein moralisch verdorbener Mensch ist gesellschaftlich gefährlich, er trägt den Gestank seines Verfalls weit über die Grenzen seines Schlafzimmers und seiner persönlichen Übungen hinaus." Die wüsten Ausfälle von Patriarch Kyrill gegen Homosexuelle sind hinlänglich bekannt.

Die Volkskünstlerin Olga Kormukhina sagte, sie sei froh, dass Putin gegen den "Satanismus" kämpfe: "Ich hoffe, dass wir in Zukunft über Gesetzesinitiativen diskutieren werden, die darauf abzielen, nicht nur die Propaganda der Werte der LGBT-Gemeinschaft einzuschränken, sondern auch alle Informationen zu verbieten, die die traditionelle menschliche Moral widerlegen."

"Wir können nicht länger zögern"

Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa war entgeistert, weil ihr eigener zwölfjähriger Sohn sie gefragt habe, warum in der LGBT-Regenbogenfahne nicht die Farbe blau vorkomme: "Mein Sohn, woher hast du diese Informationen?" Medien-Milliardär und Monarchist Konstantin Malofejew wollte in den Smartphones der Kinder "einen Krieg toben" sehen. Der Westen setze "Sodomie" als Kern seiner Propaganda ein. Der Oligarch zitierte Hillary Clinton, die bereits 2011 als US-Außenministerin gesagt habe, LGBT-Werte seien "Priorität der US-Politik".

Malofejew sprach von einem "hybriden Krieg", der sich gegen "Transgenderismus" richte: "Wenn wir unsere Grenzen nicht schützen, wird das nicht nur zu einer Bedrohung für die westliche Zivilisation, sondern auch für die Zukunft unseres eigenen Landes: die Gesundheit der Nation, die Demografie."

Der stellvertretende Sprecher der Duma, Pjotr Tolstoi, will um die "Herzen und Köpfe der Jugend" ringen: "Wie im Fall von Feindseligkeiten gibt es eine Zeit der Verteidigung und es gibt eine Zeit zum Angriff. Jetzt ist die Zeit für entschlossenes Handeln gekommen, wir können nicht länger zögern. Und wir können uns nicht zurückziehen, denn die Seelen unserer Kinder, ihre Zukunft, die Zukunft ganz Russlands und der russischen Zivilisation stehen auf dem Spiel."

"Kein positives Image vermitteln"

Politikwissenschaftler Igor Semenowski sagte der "Prawda", die "einfache Erwähnung" von Homosexualität werde künftig noch nicht strafbar sein: "Es geht darum, kein positives Image zu vermitteln, keine Attraktivität oder Gleichwertigkeit von nicht-traditionellen Beziehungen in Bezug auf traditionelle Familienwerte zu schaffen." Wie sehr die Kultur insgesamt betroffen sein werde, sei "schwer zu sagen": "Aber natürlich wird es gewisse Grenzen für die Verbreiter von Informationen geben, und die Leute werden darüber nachdenken, was veröffentlicht werden kann und was nicht."

Angesichts solch aufgeladener Debatte in Russland erscheint die jüngste Warnung von Papst Franziskus, wonach durch Pornografie "der Teufel eintrete", geradezu milde. Immerhin räumte er ein, dass diese "Sünde" vielen "Leuten, Laien, Priestern und Ordensschwestern" das Leben erschwere: "Ich sage euch, das ist eine Sache, die den Geist schwächt." Als Erstmaßnahme empfahl der Papst, dass betroffene Männer die Inhalte auf ihren Mobiltelefonen löschen sollten.