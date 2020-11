Prozessauftakt: Sex-Vorwürfe gegen Münchner Musik-Professor

Warum dauerte es vier Jahre, bis am morgigen Freitag im Saal B 177 des Münchner Landgerichts endlich die Anklageschrift gegen Hans-Jürgen von Bose verlesen werden kann und das Strafverfahren gegen ihn beginnt? Diese Frage beschäftigt viele Beobachter, nicht nur in der Münchner Hochschule für Musik und Theater. Dort jedoch sind die Verantwortlichen besonders aufgebracht. Vom Präsidenten Bernd Redmann hieß es in einer Pressemitteilung, er sei "erleichtert", dass der Prozess vor dem Landgericht München I endlich beginne: "Wir warten schon lange auf die gerichtliche Klärung der Vorwürfe. Die lange Dauer der Ermittlungen von Anfang 2015 bis heute ist eine enorme Belastung für alle Beteiligten."

Schwierige Beweislage

Dem Angeklagten, dem ehemaligen Professor für Komposition an der Hochschule, Hans-Jürgen von Bose, wird mehrfache Vergewaltigung in den Jahren 2006 und 2007 und Drogen-Besitz "in nicht geringer Menge" vorgeworfen. Die Taten stehen allerdings nicht in direktem Zusammenhang mit seiner Lehrtätigkeit. Die Betroffene war nicht Studentin an der Universität, sondern ihr Bruder, über den sie mit Professor von Bose bekannt wurde. Die beiden sollen eine Beziehung geführt haben, in der sie auch Swingerclubs besuchten und in der es drei Fälle von erzwungenem Geschlechtsverkehr gegeben haben soll. Was den Fall erschwert: Auch nach dem letzten der drei Fälle von sexueller Gewalt im Frühjahr 2007 soll das intime Verhältnis noch einige Monate fortbestanden haben.

Gerichts-Sprecher Florian Gliwitzky begründete die lange Verfahrensdauer seit der Erstellung der Anklageschrift Ende Juni 2016 gegenüber dem BR einerseits mit dem sorgfältigen Gutachten, das über die Glaubwürdigkeit der Zeugin in Auftrag gegeben wurde. Eine "Koryphäe" unter den Sachverständigen habe sich damit beschäftigt und einen sehr umfangreichen Text vorgelegt. Das allein habe bereits rund ein Jahr in Anspruch genommen. Danach seien Stellungnahmen zum Gutachten eingeholt worden, auch das dauerte mehrere Monate. Im Juni 2018 sei dann der zuständige Richter an das Oberlandesgericht befördert worden, was das Verfahren leider erheblich weiter in die Länge gezogen habe. Eine Dauer von vier Jahren sei jedenfalls "nicht der Regelfall" bei derartigen Fällen.