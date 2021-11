Prozess gegen Menschenrechtsorganisation in Russland

Nach der Zerschlagung von Aleksej Nawalnys "Fonds zur Korruptionsbekämpfung", der größten außerparlamentarischen oppositionellen Bewegung in Russland, geht es dem Kreml jetzt um die Schließung von "Memorial", der wichtigsten und einflussreichsten zivilgesellschaftlichen Organisation.

Am 25.11. beginnt vor dem Obersten Gericht in Moskau der Prozess. Dass es sich um einen politischen Prozess handelt, steht für die Betroffenen und Beobachter in Ost und West außer Frage. Wegen vermeintlicher Verstöße gegen das russische Agentengesetz hatte die Generalstaatsanwaltschaft die – Zitat – "Liquidation" der Menschenrechtsorganisation gefordert.

Freund-Feind-Kultur

Zum Hintergrund: Seit 2016 muss sich "Memorial" als "ausländischer Agent" bezeichnen, weil ein Teil der finanziellen Mittel aus dem Ausland kommt. Hinter dem Gesetz, das Journalisten und Menschenrechtsaktivisten zwingt, jede öffentliche Äußerung als Beitrag eines Agenten zu kennzeichnen, steht eine Politik der Ausgrenzung, die zwischen Freund und Feind unterscheidet und Teil eines hybriden Krieges gegen den Westen ist.

Die staatliche Nachrichtenagentur "Ria Nowosti" veröffentlichte denn auch eine Karikatur, auf der eine Säge mit einem Griff in den russischen Nationalfarben einem amerikanischen Panzer das Kanonenrohr abgeschnitten hat. Das Rohr trägt die Aufschrift: "Memorial".

An solche Kampagnen sei man längst gewöhnt, sagt Irina Scherbakowa, eine der Gründungsaktivistinnen: "In den letzten Monaten kamen ständig diffamierende Reportagen und Lügen über uns in den Nachrichten. Es war zu erwarten, dass die Situation sich verschlimmert. Unerwartet war nur, dass es sofort zur Liquidierung kommt."

Memorial: Anker für Erinnerungsarbeit

Der Kreml erhöht also den Druck auf alle Andersdenkenden. Nur was macht "Memorial" so gefährlich für die Machthabenden?

Die Organisation ist in Russland eine Institution, die großes Vertrauen genießt und mit der sich Millionen Schicksale verbinden. "Memorial" kümmert sich um die Aufarbeitung des Terrors unter Stalin, gibt den Opfern ihren Namen zurück und setzt die historische Wahrheit wie in einem Puzzle mühsam Teilchen für Teilchen zusammen.

Zudem kümmern sich die Aktivisten um die soziale und juristische Betreuung von politischen Häftlingen des Putin-Regimes und sorgen dafür, dass das Unrecht an die Öffentlichkeit kommt. Irina Scherbakowa koordiniert für "Memorial" außerdem landesweite Schülerwettbewerbe zur Geschichte, die jedes Jahr ganz erstaunliche Erfahrungsberichte und Familiengeschichten an die Öffentlichkeit bringen.

Prozess mit Signalwirkung

"Memorial" steht für historische Wahrheit und ungebrochenes Rechtsbewusstsein in Russland. Für Irina Scherbakowa hat es deshalb Signalwirkung, die Organisation jetzt zu vernichten. Die Botschaft, so Scherbakowa: "Ihr müsst alle Angst haben!"

Die Aktivistin zieht den Vergleich zu Stalins Zeiten: "Dass sie sich mit einer Gerichtsverhandlung decken, das war auch in Stalins Zeiten so, da gab es auch Urteile. Das ist Geiselnahme, was mit uns passiert."

Kritische Stimmen, auch aus der Literatur

Ein Land im Rückwärtsgang, könnte man sagen. Die Literatur-Nobelpreisträgerin Swetlana Aleksijewitsch formulierte es so: "Die Vergangenheit steht uns noch bevor."

Dahinter steckt für Jan Ratschinskij, Leiter von "Memorial International", der Versuch, autoritär von oben nach unten durchzuregieren: "Leider erinnert heute vieles an die Methoden der sowjetischen Machthaber. Alles dreht sich um den starken Staat. Der Staat ist heilig. Der Staat kann kein Verbrecher sein und unser Staat kann auch nicht schlecht sein. Wer dem widerspricht, wird ausgegrenzt und von allen Diskussionen ausgeschlossen."

Der Prozess gegen "Memorial" findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es steht zu befürchten, dass so leise wie möglich auch noch der letzte unabhängige Chor der Stimmen zum Schweigen gebracht werden soll.