"Provokation": Ukrainische "Edelweiß"-Brigade empört Russen

"Edelweiß ist unbestreitbar ein wirklich schöner Name. Wenn sich dahinter nicht Mörder, Henker und Fanatiker verstecken würden", so der russische Militärjournalist Alexej Podimow im Fachmagazin "Topwar". Er schimpft auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, weil der die 10. Gebirgsjägerbrigade seines Landes kürzlich mit dem Ehrentitel "Edelweiß" schmückte. Das war als Auszeichnung gedacht, wie es in dem entsprechenden Dekret 80/2023 vom 14. Februar hieß. Die Truppe halte seit acht Monaten schwer umkämpfte Frontabschnitte in der Ostukraine und habe dem Feind "enorme Verluste" zugefügt. Sie habe somit ihre Aufgaben "vorbildlich" erfüllt.

Mit dieser Benennung sorgte Selenskyj auf russischer Seite allerdings für seitenlange Artikel über die Nazi-Zeit und die Kriegsverbrechen der 1. Gebirgsjägerdivision von Hitlers Wehrmacht, die ebenfalls im Zeichen des Edelweiß kämpfte. Deren Soldaten kamen 1942 kurzzeitig bis auf die höchsten Gipfel des Kaukasus, und nicht nur der unvergessene russische Liedermacher Wladimir Semjonowitsch Wyssozki (1938 - 1980) besang die damaligen Kämpfe in bis heute populären Heldenliedern ("Werft sie von den Passhöhen"). Nach dem Einsatz an der Ostfront wurden die Gebirgsjäger im Juli 1943 nach Griechenland versetzt, wo sie gegen Partisanen kämpften und auch an der Deportation von Juden beteiligt waren. Es kam zu Massakern an der griechischen Bevölkerung und an italienischen Soldaten.

Russen trainieren auf "Edelweiß"-Truppenübungsplatz

Selenskyjs Entscheidung könne daher nur als "Provokation" aufgefasst werden, so russische Medien. Jetzt müsse Putins Armee "leider das neue Edelweiß zur Strecke bringen". Duma-Abgeordnete wollten ein "Echo des Faschismus" wahrgenommen haben. Kreml-Eiferer fragten sich mit Hinweis auf die Ereignisse von 1943/44, ob die Griechen "Selenskyj vergeben" würden: "Die meisten Verbrechen der Soldaten der Edelweiß-Division in Griechenland blieben ungesühnt. Aber anscheinend interessiert sich heute weder Brüssel, noch Washington, noch Kiew für die Meinung der Griechen."

Demgegenüber bezeichnen ukrainische Journalisten die Empörung als "manipulativ" und halten dagegen: "Weil es keine historischen Parallelen zwischen Militäreinheiten gibt. Das sind unterschiedliche historische Epochen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Ideologien, unterschiedliche Militäreinheiten." Treffender dürfte jedoch ein anderes Argument aus Kiew sein: "Eine Einheit mit dem gleichen Namen 'Edelweiß' existierte bis vor kurzem in der Russischen Föderation selbst!"

Gemeint ist eine Einheit der Nationalgarde unter der Obhut des russischen Innenministeriums, die 2011 den Beinamen "Edelweiß" bekam und später in "Morgenröte" umgetauft wurde. Außerdem üben russische Soldaten seit Jahren auf einem Truppenübungsplatz "Edelweiß" in Kirgisien und scheuen sich nicht, Fotos von ihrer dortigen Tätigkeit ins Netz zu stellen. Die Propaganda erweist sich also einmal mehr als heuchlerisch und völlig unglaubwürdig. Extremistisch ist sie sowieso, wie die wutschnaubende Äußerung des kremlnahen "Politologen" Ruslan Balbeck zeigt, wonach die Ukraine wohl bald eine "Adolf-Hitler-Division" aufstellen werde.

"Hysterie läuft durch die Telegram-Kanäle"

Zur Dynamik solcher Propaganda-Gefechte gehört es, dass die russische Empörung in der Ukraine für Schadenfreude sorgt: "Hysterie läuft durch russische Telegram-Kanäle. Und während sich die Besatzer jetzt noch mehr fürchten, sind unsere Sturmtruppen aus den Karpaten sehr stolz darauf, dass die Blume, die zusammen mit den gekreuzten Pickeln auf ihrem Schild prangt, nun ihren Namen ergänzt." Das Wappen der ukrainischen Gebirgsjäger soll offiziell für "Tapferkeit und Hingabe" stehen und zeigt neben dem Edelweiß auch drei schneebedeckte Gipfel, die symbolisch für die höchsten Berge der Karpaten stehen sollen.