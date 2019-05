Aktuelle Tabubrüche: "Deutschland" von Rammstein

Natürlich kommen auch sie in einem Buch über Provokation nicht zu kurz, die Pyrorocker von Rammstein. Vor genau einem Monat: Platz 1 in den deutschen Single-Charts. Und Platz 1 in den Feuilletons mit ihrem "Skandal"-Lied "Deutschland": eingebettet in ein 9-Minuten-Video mit einer Bilderkette aus deutschen Mythen und in "Game of Thrones"-Ästhetik. Der Clou: Germania wird von einer dunkelhäutigen Frau gespielt – aber ist das eigentlich irgendwem aufgefallen? Schließlich ist da doch dieses andere höchst skandalöse, an Tabus und Anstand kratzende Detail: Die Bandmitglieder stehen und sehen in gestreiften KZ-Kleidern ihrer Erhängung entgegen.

Was macht man mit solchen Provokationen? Michael Behrendt ist nach erster Irritation klar, dass es hier nicht um rechtes Gedankengut geht: "Mittlerweile bin ich der Meinung, dass Rammstein sowas von überhaupt nicht rechts sind. Sie kommen ja aus dem linken Spektrum. Ich glaube, dass sie mit deutschen Mythen, mit deutscher Geschichte, mit deutscher Schuld spielen, dass sie daraus eine Horrorshow machen und eher bei Alice Cooper und Marilyn Manson sind als bei Freiwild und Böhse Onkelz."

Pop-Provokationen als Spiegel der Zeit

Durch den chronologischen Aufbau von Michael Behrendts Buchs wird eine Entwicklung seit dem Aufstieg der Massenmedien deutlich. Einer liberalen Zeit vor 100 Jahren folgte eine Zäsur im Dritten Reich mit viel Zensur. Danach: Die große Zeit der 60er, Aufbruch, Demokratie, Befreiung, gegen die Rassentrennung, gegen den Krieg. Für positive Dinge ansingen. Heute, sagt Michael Behrendt, "ist es so, dass die Leute, die damals provoziert haben, die das auch durchgesetzt haben, selber Mainstream sind. Und wie kann ich den Mainstream heute noch provozieren? Indem ich das Rad der Zeit wieder zurückdrehe. Deswegen kommt‘s von rechts, es kommt von 'unten'. Diese Gangster-Rapper, zum Teil mit Migrationshintergrund."

Pop braucht Provokation, will er weiterhin den Zeitgeist einfangen oder ihm sogar voraus sein. Aber alles geht eben nicht, schon gar nicht auf Minderheiten eindreschen, weil nur dann der Mainstream aufstöhnt. Was wäre dann eine Lösung? Wie wäre es zum Beispiel mit einer "Goldenen Himbeere" für Songs? So der Vorschlag von Michael Behrendt, der in seinem Buch auch die zeitgemäßen Methoden der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien aufzeigt: lieber Wertedebatten in Schulen anstoßen und mit den Kids Hiphop-Dokus diskutieren, als wenig nachhaltiges Indizieren und Songverbote zu forcieren.

Jetzt muss nur noch die Politik über ihr gegenwärtiges Rollen-Ich nachdenken. Ganz dringend, meint Behrendt: "Wir haben eine Gesellschaft, in der im Moment ganz schön mit Ellbogen gearbeitet wird und in der die Politik nicht mehr die Rolle hat, die sie vielleicht mal hatte, weil Lobbys und andere Institutionen viel stärker geworden sind. Die Leute rufen nach Hilfe, sie schlagen sich irgendwie durchs Leben, insofern ist die Musik auch ein Spiegel der Zeit. Und vielleicht hat unsere Zeit eben genau solche Musik verdient. Die kommt dann nicht von ungefähr."

"Provokation!: Songs, die für Zündstoff sorg(t)en" von Michael Behrendt ist bei wbg Theiss in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erschienen.