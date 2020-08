Proteste in Belarus: Der "Generation Lukaschenko" reicht es

Die Demonstrationen in Belarus gehen unvermindert weiter: Menschen protestieren, zünden Kerzen an, weinen vor Gefängnissen, in denen Tausende misshandelt wurden. Vor gut einer Woche hatte sich der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko mit rund 80 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger erklärt. Zum sechsten Mal in Folge seit 1994 regiert er das Land autokratisch oder auch diktatorisch. Ingo Petz ist ein Journalist mit großer Osteuropa-Erfahrung und insbesondere Kenner der Kulturszene in Belarus. Barbara Knopf hat mit ihm über die Lage in dem Land gesprochen.

Barbara Knopf: Wie beurteilen Sie die Situation in Belarus aufgrund Ihrer vielen Kontakte, ihrer Freunde dort? Was passiert da gerade?

Ingo Petz: Seit Wochen hat sich angedeutet, dass es doch eine relativ große Bewegung, die größte eigentlich in der Geschichte von Belarus, geworden ist. Nur sind die Geschehnisse dann doch für alle sehr überraschend. Man darf es auch nicht mit dem Maidan oder mit Armenien vergleichen. Das Volk revoltiert auf vielen Ebenen gegen Lukaschenko. Man will freie und faire Wahlen, und Lukaschenko jetzt, nach 26 Jahren, endlich loswerden. Mittlerweile zieht sich der Protest wirklich durch die ganze Bevölkerung: Rentner, Arbeiter, die größten staatlichen Betriebe haben mittlerweile gestreikt. Es sind viele Kulturschaffende dabei. Es ist tatsächlich ein Protest des Volkes. Das Interessante ist: Belarus gibt es als Staat erst seit 1991 – vorher hat es immer unter anderen Herrschaftsbereichen existiert –, deswegen war eine nationale oder bürgerliche Identität immer sehr schwach, sehr fragil ausgeprägt. Das ist jetzt der Punkt, wo sie sich verfestigt.

Woran merkt man das? Gibt es Bilder dazu oder Verhaltensweisen? Symbole?

Das hat man schon bei den Protesten im Vorwahlkampf gesehen: ganz viele Leute gehen nach draußen, zeigen Solidarität, auch beschleunigt durch die Corona-Krise in Belarus. Der Machthaber Lukaschenko hat die Corona-Krise verneint, hat gewitzelt, man solle Wodka trinken und Traktor fahren und dann wird das alles irgendwie schon. Die Leute haben natürlich gemerkt, dass das ein Riesenproblem wird, haben sich selbst organisiert, haben sich selbst mit den Ministerien vernetzt, haben selbst für Hygieneregeln gesorgt – und das merkt man nun bei den aktuellen Protesten. Der vergangene Freitag war, ich würde sagen, der freiste Tag in der Republik Belarus. All das, was sich mit den Jahren aufgestaut hat, das kommt ja auch nicht spontan: diese ganze schmerzliche Erfahrung mit dem Regime, die Apathie, die Verdrängung, die Verbrechen des Regimes vor allem gegen die Opposition. Das kommt jetzt alles auf einmal an die Oberfläche.

Am Samstag gab es beispielsweise von belarussischen Künstlern eine große Aktion in Minsk vor dem Kulturpalast: Die hatten Fotos ausgedruckt, von Leuten, die gefoltert worden sind, von deren Wunden, blau geschlagenen Beinen und so weiter. Damit die Leute sehen, was da tatsächlich passiert ist. Sie nannten die Aktion "Spur des Terrors".

Versammelt sich da vielleicht auch eine neue Generation, weil man sehr viele junge Leute sieht?

Am Montag vor einer Woche, als die Polizeigewalt eskalierte, waren es in Minsk tatsächlich sehr junge Leute, was ich und viele Belarussen, die in der Opposition sind, nicht erwartet hätten. Man hat eher gedacht, dass die Jungen sich schon sehr angepasst hätten, man nennt sie deswegen auch die "Generation Lukaschenko", dass sie sehr unpolitisch geworden sind, apathisch, pragmatisch mit dieser Situation umgehen. Das war tatsächlich für alle eine große Überraschung, dass diese jungen Leute auf der Straße sind und sich tatsächlich gegen diese hochgerüsteten Milizen stellen.