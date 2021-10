Protest in Buchform: "Muslimaniac" von Ozan Zakariya Keskinkılıç

"Hätten sie gekonnt, sie hätten sogar die Pyramiden mitgenommen" – mit konsterniertem Sarkasmus nimmt Hassan Taufik das auf, was er 1887 in Berlin erlebt. Deutsches Kolonialgebaren in a nutshell. Museen, die vollgestopft sind mit Kulturgütern aus seiner Heimat: Sarkophage, Mumien, Wandmalereien und vieles mehr. Taufik ist Ägypter, ein Forschungsaufenthalt führt ihn Ende des 19. Jahrhunderts nach Europa. Und sein Bericht von dort ist ziemlich einzigartig. Weil hier die Blickrichtung umgedreht wird. Ausnahmsweise beobachtet und beurteilt mal nicht der Okzident den Orient, also Europa die Anderen, sondern umgekehrt.

Den Blick zurückwerfen

"Orientalistik adé […] – die Antwort lautet Okzidentalistik", kommentiert Ozan Zakariya Keskinkilic in seinem Buch "Muslimaniac – Die Karriere eines Feindbildes". Der Politikwissenschaftler und Autor nimmt es mit dem Zurückblicken ebenfalls ziemlich ernst, bringt Taufik gewissermaßen als Rolemodel ins Spiel. Weil – und das ist die erste wichtige These dieses starken Textes: Weil diese Umkehrung immer noch nötig ist. Weil immer noch der westliche Blick – in diesem Fall auf muslimisch gelesene Personen – den Ton angibt. "Fremdgemacht" – das ist der Ausdruck, den Keskinkilic benutzt, um zu beschreiben, wie dieser, unser Blick ihn, einen deutschen Mann mit türkischem Background, definiert, sozusagen einsperrt in das Korsett bestimmter Zuschreibungen.

Besonders schmerzhaft sei das in engen Beziehungen, erzählt der Autor im Gespräch. "Ganz oft sind das Momente der Intimität, auch der Liebe zu anderen Menschen, in denen der eigene Körper fetischisiert wird, als etwas sehr Exotisches wahrgenommen wird. Und im Lauf der Zeit merkt man: das kann sehr schnell kippen, der Körper ist auch Projektionsfläche für viele andere Klischees. 'Bei Euch ist es doch so, dass Frauen weniger wert sind!?' Die Klischees sind sehr nah beieinander."

Mitunter beklemmend persönlich

Es ist ein sehr persönliches Buch, das Keskinkilic da geschrieben hat. Immer wieder bringt er eigene Erfahrungen ins Spiel, demonstriert seine These am eigenen Körper, der eigenen Person. Das ist oft beklemmend. Etwa wenn er davon erzählt, wie sich seine eigene Tochter wünscht, ihr Vater möge "goldene Haare und goldene Haut" haben wie sie selbst. "Sie merkt", so Keskinkilic, "dass wir in den Augen der Öffentlichkeit nicht zusammenpassen." Und man ahnt, wie ermüdend es ist, laufend als "Pressesprecher der 'islamischen Welt'" adressiert zu werden. Schon die lange Liste an Beispielen, die Keskinkilic aufzählt, löst beim Lesen eine gewisse Erschöpfung aus. Topthema, neben Homophobie und der Stellung der Frau: der islamistische Terror.

Nur eine Geschichte von vielen: "'Ich werde dir 9/11 niemals verzeihen', schrieb mir ein Unbekannter auf Facebook. Bis dato wusste ich noch nicht, dass ich höchstpersönlich für die Anschläge auf das World Trade Center verantwortlich war, und erschrak für einen Moment über die Hinterlistigkeit, mit der ich sogar mich selbst betrog." In Sachen Sarkasmus hält Keskinkilic also durchaus mit, mit Hassan Taufik, dem ägyptischen Berlinreisenden. Und er hat noch mehr mit ihm gemein. Die Klischees, mit denen muslimisch gelesene Menschen heute wie damals zu kämpfen haben, seien durchaus dieselben – so Keskincilic. Das Feindbild, dem er den Namen "Muslimaniac" gibt, hat schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel. In der Formulierung des Autors: "Das ist nicht neu, das hat Kulturgeschichte."

Wie viel Kolonialismus steckt in der Islamdebatte?

Es ist erschütternd und erhellend zugleich, wie Keskincilik rekonstruiert, wie viel unser heutige Islamdebatte mit den Diskussionen zu tun hat, die zur Zeit des Kolonialismus geführt wurden. Meist über die Köpfe derer hinweg, um die es ging: die Anderen. Und gerne, indem man sie gleichzeitig als rückständig abwertete und zur Bedrohung hochhypte. Paradox, klar – aber im Verhältnis von Wir-und-die-Anderen stören Widersprüche anscheinend wenig. Stichwort: Kopftuch. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Fetisch der Europäer: Stein des Anstoßes für die Kolonialherren, die damals quasi über Nacht ihre feministische Seite entdeckten. Seltsamerweise nur mit Blick auf die Kolonien. Zuhause sollte Frau fein artig sein. Letztlich, so Keskinkilic, ging es eben nicht um Befreiung, sondern um Kontrolle.

Ging, und: geht. "'Der' Islam", schreibt er, "ist immer allgegenwärtig – als Problem und Gefahr, als Sündenbock und Objekt von Beobachtung und Zivilisierung; er ist aber abwesend, wenn es um Selbstrepräsentation auf Augenhöhe geht." Zurückblicken – das bedeutet bei Keskinkilic nicht nur, die westlichen Islamklischees zu dekonstruieren. Genauso versucht er, Gegenbilder zu zeichnen, alternative Identifikationsangebote für Musliminnen und Muslime. Besonders interessant: Seine Ausführungen zum liberalen Umgang früherer muslimischer Gesellschaften mit Homosexualität. Oder das Kapitel zu aktuellen muslimischem Feminismen.

Mit Poesie gegen Klischees

Auf einen Opferdiskurs lässt sich Keskinkilic nicht ein. Ihm geht es um Ermächtigung. Auch um sprachliche. Davon zeugt nicht zuletzt die Dramaturgie des Textes. Das Schlusskapitel ist dem von ihm sogenannten poetischen Islam gewidmet. Ausgerechnet in der Lyrik erkennt der Autor, der by the way selbst Dichter ist, das Potential aus dem Klischee-Korsett der heutigen Islamdebatten auszubrechen. Das wirkt auf den ersten Blick ein wenig naiv, ist als persönliche Pointe des Lyrikers und Rassismusforschers Keskinkilic aber unbedingt glaubwürdig.